「信じられない、打ちのめされるような、恥ずかしい」。ワールドカップでの失態を受け、ユルゲン・クリンスマンがドイツ代表を痛烈に批判。

元ドイツ代表監督は、選手たちのプレーと姿勢を批判した。「120分間、チームは主導権を握る準備ができていなかった。エネルギーが不足し、強力なパラグアイ代表に立ち向かう決断力や攻撃性も欠けていた。敗退の経緯は大きな失望だ」と61歳の同監督は語った。

さらにPK戦でも精神面と戦略面の弱さが露呈し、準備不足だったように見えたと続けた。 「PK戦はいつも楽しみなのに、今回のような敗退はショックで恥ずかしい」と語った。