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Jochen Tittmar

翻訳者：

「信じられない、打ちのめされるような、恥ずかしい」。ワールドカップでの失態を受け、ユルゲン・クリンスマンがドイツ代表を痛烈に批判。

ワールドカップ
ドイツ 対 パラグアイ
ドイツ
ユルゲン・クリンスマン

ワールドカップ16強でパラグアイに敗れた後、元ドイツ代表監督ユルゲン・クリンスマン氏がESPNでドイツ代表を厳しく批判した。

「今日はドイツの皆にとってとても悲しい日だ」と、1990年優勝者は衝撃を受けた。この早い敗退は予想していなかったという。

  • 元ドイツ代表監督は、選手たちのプレーと姿勢を批判した。「120分間、チームは主導権を握る準備ができていなかった。エネルギーが不足し、強力なパラグアイ代表に立ち向かう決断力や攻撃性も欠けていた。敗退の経緯は大きな失望だ」と61歳の同監督は語った。

    さらにPK戦でも精神面と戦略面の弱さが露呈し、準備不足だったように見えたと続けた。 「PK戦はいつも楽しみなのに、今回のような敗退はショックで恥ずかしい」と語った。

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  • KlinsmannGetty Images

    クリンスマン氏：「これはドイツを深い穴に突き落とすことになる」

    今回の敗退で、ドイツサッカーの国際大会での不振は底なしの状況だ。クリンスマンは過去の大会との類似を指摘する。 

    ベスト32での敗退は、2018年ロシアW杯と2022年カタールW杯での2度のグループリーグ敗退と同じほど屈辱的だ。クリンスマンは「これはドイツを深い穴に突き落とす」と語り、同意見は多い。

    ロタール・マテウスも32年前、1994年アメリカW杯での敗退と重ね合わせ、代表内に大きな対立があると指摘した。

  • ドイツはW杯で期待外れだった

    火曜未明の敗退は、大会を通じて精彩を欠いたプレーの結果だった。グループステージからドイツ代表は調子の波が激しかった。 

    初戦でダークホースのキュラソーを7－1で下したが、コートジボワール戦では終盤の劇的勝利でも苦戦が露呈。最終戦ではエクアドルに1－2で敗れ、グループリーグ敗退は当然の結果だった。