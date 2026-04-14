チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前に、ジュード・ベリンガムは「決勝戦であり、背水の陣だ」と語った。水曜夜、アリアンツ・アレーナでの決戦に注目が集まる。
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「信じられない！」レアル・マドリードのジュード・ベリンガムがバイエルン・ミュンヘンに感銘を受けた理由
レアル・マドリードとベリンガムにとって、今シーズンはリーグもカップも苦境に立たされている。 リーグではバルセロナに9ポイント差をつけられ、残り7試合で優勝はほぼ絶望的。カップ戦でもアルバセテに敗れ、2回戦で早期敗退した。この試合は、スーペルコパ敗退後にシャビ・アロンソが辞任し、後任のアルバロ・アルベロアが初陣を飾った一戦だった。
ベリンガムは「この試合がシーズンの苦境を吹き飛ばす最後の機会」と語る。「クラブと選手全員にとって極めて重要だ。シーズン終盤でまだ争えるように、そしてチャンピオンズリーグ制覇の目標は変わらない。全員が明日の意味を理解している」。
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FCバイエルン？ベリンガム：「信じられない！」
レアル・マドリードは、バイエルンとの第2戦に1点ビハインドで臨む。ベルナベウではバイエルンが25年ぶりに2-1で勝利した。 「CLでの敗戦はどれも大惨事のように感じる」とベリンガムは語ったが、今は「この一戦にすべてを賭ける」ことが重要だと述べた。「存在感を示し、力を証明しなければならない」。
筋肉系の怪我から復帰したばかりの22歳は、まだ万全ではなく、アリアンツ・アレーナでの思い出も良くない。 ドルトムントとレアルで5度訪れたが、彼は一度も勝っておらず、ドルトムントでの敗戦は毎回3失点以上だった。「ドルトムントでここに来た時は、毎回悪い経験だった」と彼は語った。
ここ数カ月でミュンヘンが弱くなったわけではない。「彼らのプレーの激しさは凄まじい」と語り、ヴィンセント・コンパニーのチームに感銘を受けた。それでもハリー・ケインの才能を称えた。
「ハリーは信じられないほどの選手だ。彼がこれほど素晴らしいコンディションに達しているのを見るのは驚きだ」と代表のキャプテンを絶賛し、リーグ優勝争いでケインとバイエルンに屈する「ドルトムントの仲間たち」を案じた。いま、彼は古巣が成し遂げられなかった勝利を目指す。 「僕たちはバイエルンとハリーを止めたい！」
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レアル・マドリードのアルベロア監督にとって、バイエルン・ミュンヘン戦は自身の去就も懸かった一戦となる。
アルヴァロ・アルベロア監督は「歴史を刻む」と宣言した。「我々は逆転勝利を信じている。我々はレアル・マドリードだ。素晴らしい選手たちが揃い、全員が100％のコンディションだ。このエンブレムのために全力を尽くす」。
レアル・マドリードは、オーレリアン・チュアメニ（イエローカード累積）、GKティボ・クルトワ（筋肉断裂）、DFラウル・アセンシオ（胃腸の不調）が欠場する。 さらにチームは3試合未勝利と低迷しており、アルベロア監督の去就も危ぶまれている。
ミュンヘンで負ければ解任の危機もある。その焦りからか、彼は必要以上に強硬な姿勢を示した。「多くのチャンスを作り、相手にほとんど機会を与えなかった。勝利のため、甚至死を覚悟でドイツへ行く」