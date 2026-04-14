「信じられない！」レアル・マドリードのジュード・ベリンガムがバイエルン・ミュンヘンに感銘を受けた理由

レアル・マドリードは、バイエルンとの第2戦に1点ビハインドで臨む。ベルナベウではバイエルンが25年ぶりに2-1で勝利した。 「CLでの敗戦はどれも大惨事のように感じる」とベリンガムは語ったが、今は「この一戦にすべてを賭ける」ことが重要だと述べた。「存在感を示し、力を証明しなければならない」。

筋肉系の怪我から復帰したばかりの22歳は、まだ万全ではなく、アリアンツ・アレーナでの思い出も良くない。 ドルトムントとレアルで5度訪れたが、彼は一度も勝っておらず、ドルトムントでの敗戦は毎回3失点以上だった。「ドルトムントでここに来た時は、毎回悪い経験だった」と彼は語った。

ここ数カ月でミュンヘンが弱くなったわけではない。「彼らのプレーの激しさは凄まじい」と語り、ヴィンセント・コンパニーのチームに感銘を受けた。それでもハリー・ケインの才能を称えた。

「ハリーは信じられないほどの選手だ。彼がこれほど素晴らしいコンディションに達しているのを見るのは驚きだ」と代表のキャプテンを絶賛し、リーグ優勝争いでケインとバイエルンに屈する「ドルトムントの仲間たち」を案じた。いま、彼は古巣が成し遂げられなかった勝利を目指す。 「僕たちはバイエルンとハリーを止めたい！」