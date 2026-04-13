「信じられない」。リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーを巡る「とてつもない」プレミアリーグの展開が現実味を帯びてきた。

「信じられない。トッテナムは降格しそうな様相を呈している」とキャラガーは述べ、他の降格圏内のチームの方が「より多くのものを提供できる」と警鐘を鳴らした。この敗戦でロンドンを本拠地とする同クラブは38節中32節を終えた時点で17年ぶりに降格圏内（18位）に沈んだ。 安全圏とは2ポイント差だが、15位リーズ、16位フォレスト、17位ウェストハムは最近勝ち点を積み上げている。

土曜にブライトン戦を迎えるが、トッテナムは111日間勝利がなく、最後に勝ったのは12月末だ。 サンダーランド戦は「ここ数週間よりさらに悪い」とキャラガー。後半のxGは0.15だった。3人目の監督デ・ゼルビがチームを好転させるはずだったが、状況は変わっていない。

今後、最下位ウルヴァーハンプトンやライバルリーズとの試合も控えるが、カラガーは「今の状態ではウルヴァーハンプトンにも勝てない」と断じる。 「日程上は有利に見えるが、今のスパーズにはどの試合も厳しい。彼らにとってトッテナムは好都合だ」と語った。