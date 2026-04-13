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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

「信じられない」。リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーを巡る「とてつもない」プレミアリーグの展開が現実味を帯びてきた。

プレミアリーグ
サンダーランド 対 トッテナム
サンダーランド
トッテナム
ロベルト・デ・ゼルビ

トッテナム・ホットスパーは深刻な危機に直面している。リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーは残留の可能性はもはや薄いとしている。

スカイ・スポーツのコラムで、テレビ解説者の彼は、週末のAFCサンダーランド戦で0-1と敗れたトッテナムを厳しく批判した。 

  • 「信じられない。トッテナムは降格しそうな様相を呈している」とキャラガーは述べ、他の降格圏内のチームの方が「より多くのものを提供できる」と警鐘を鳴らした。この敗戦でロンドンを本拠地とする同クラブは38節中32節を終えた時点で17年ぶりに降格圏内（18位）に沈んだ。 安全圏とは2ポイント差だが、15位リーズ、16位フォレスト、17位ウェストハムは最近勝ち点を積み上げている。 

    土曜にブライトン戦を迎えるが、トッテナムは111日間勝利がなく、最後に勝ったのは12月末だ。 サンダーランド戦は「ここ数週間よりさらに悪い」とキャラガー。後半のxGは0.15だった。3人目の監督デ・ゼルビがチームを好転させるはずだったが、状況は変わっていない。

    今後、最下位ウルヴァーハンプトンやライバルリーズとの試合も控えるが、カラガーは「今の状態ではウルヴァーハンプトンにも勝てない」と断じる。 「日程上は有利に見えるが、今のスパーズにはどの試合も厳しい。彼らにとってトッテナムは好都合だ」と語った。

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    トッテナム・ホットスパー：降格は「とんでもない事態」となるだろう

    元プロ選手のゲイリー・ネヴィルは降格の可能性について「とんでもない事態で考えられない」と語った。元トッテナム選手ジェイミー・オハラもサンダーランド戦のパフォーマンスを「衝撃的」と評した。 「またしても情けないパフォーマンスだ。このチームがここまで落ちぶれたとは信じられない。デ・ゼルビは良い監督だが奇跡を起こせるわけではない。選手たちが結果を出すべきだ」と怒りを露わにした。

    夏にはシャビ・シモンズ（RBライプツィヒ）やジョアン・パリニャ（バイエルン・ミュンヘンからレンタル）などを補強したが、高額移籍金で獲得した選手の大半は数週間前から期待外れのプレーを続けている。サンダーランド戦の後、キャプテンのクリスティアン・ロメロも批判の矢面に立たされた。 

    移籍金は3000万ユーロ。バイエルンはプレミアリーグの降格争いでトッテナムを支持している。


  • ロメロ主将、涙？「誤ったメッセージ」

    27歳の彼は試合開始から70分、膝の痛みを訴えてピッチを去る際、何度も手で顔を覆った。しかしBBC解説のベン・フォースターは「痛みの涙とは考えにくい。チームへの信頼を失ったのではないか」と指摘した。9分前、トッテナムはリードを許していた。 

    「ロメロはチームで唯一、気概と闘志、決意を持つ選手だ。私がチームメイトなら、試合後に彼が全員を鼓舞してくれると期待する」と43キャップのイングランド代表経験を持つ同氏は語り、こう続けた。「まだ25分もある。 だが、涙はチームに誤ったシグナルを送る。キャプテンがそんな姿を見せてはいけない」

    デ・ゼルビ監督はロメロの負傷について言及を避け、「重傷でありませんように。彼は素晴らしい選手で、チームには欠かせない」と語った。残り6試合、逆転のために時間は少ない。 

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-TOTTENHAMAFP

    トッテナムが渦中：プレミアリーグの残留争い

    順位クラブ試合得点勝ち点
    15リーズ・ユナイテッド3137:4833
    16ノッティンガム・フォレスト3232:4433
    17ウェストハム・ユナイテッド3240:5732
    18トッテナム・ホットスパー3240:5130
    19バーンリーFC3233:6320
    20ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ3224:5817
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