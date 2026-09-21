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「信じられない」ヤシン・アヤリはモイセス・カイセド、ジョアン・ペドロ、カルロス・バレバに続くと予想 ブライトンのレジェンド、ボビー・ザモラが移籍を予測
ブライトン、隠れた逸材の発掘で名高い
サモラは、ブライトンでの印象的なプレミアリーグでのシーズンと、自国代表でのワールドカップでの活躍を受け、2026年夏にアヤリへ向けられる称賛のまなざしがもっと多くなかったことに驚きを示した。
運動量豊富なこのスウェーデン人は、隠れた逸材を発掘し、磨き上げ、国際レベルのスーパースターへと育て上げるブライトンの能力を示す、またひとつの例である。母国のAIKからアメックス・スタジアムへ移った2023年1月、獲得にかかった金額はわずか350万ポンド（500万ドル）だった。
コヴェントリーとブラックバーンへのレンタル移籍で貴重な経験を積み、その後イングランド1部でブレイクを果たした。昨季はブライトンで4ゴール3アシストを記録。今季もすでに結果を残しており、ブライトンは5試合を終えた時点でリーグ3位につけている。
カイセドやバレバ、さらにマルク・ククレジャやアレクシス・マク・アリスターに関わる移籍で巨額の利益を生み出してきたなか、アヤリが次にその流れに乗る存在になるかもしれない。欧州各国の有力クラブが、その成長を注意深く見守っているとされる。
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アヤリ、移籍の噂を呼ぶ存在になる見通し
アヤリがそう遠くない将来、いずれ注目度の高い移籍の一員になる可能性が高いかと問われると、BetWrightのプレミアリーグのベッティングとの提携で語ったブライトンのレジェンド、ザモラはGOALに対し、次のように話した。「彼もまた信じられない選手だ。この1年半、間近で、そしてトレーニングでも見てきたが、本当に素晴らしい。実際、この夏に誰も獲得に動かなかったことに驚いている。
「彼はやや目立たない存在ではあるが、間近でその仕事ぶりを見て、トレーニングでの姿を見れば、本物の、本物の才能を持っている。そして何より、まだあの若さだ。あの子には本当に明るいことしかない。
「ワクワクさせる選手だし、今季ここまで歩んできた道をこのまま続けていけば、そうだな、彼を引き抜こうとするクラブが現れると思う」
ブライトン、アヤリとの新契約締結を熱望
アヤリとアメックスで結ばれている契約は2027年夏までとなっている。ただし、その契約には12カ月の延長オプションも含まれている。ブライトンは新契約締結に向けて全力を尽くしている。
こうした取り組みと、エネルギッシュな選択肢が自身のプランにもたらすものについて、ファビアン・ヒュルツェラー監督は次のように語っている。「こうしたことは、表に出す前にまず内部で解決したいと常に考えている。全体として言えるのは、ヤシンは素晴らしい選手だということだ。この2年間で、彼は我々とともに大きな成長を遂げた。
「彼は選手としても、人間としても成長した。より大きな責任を担うようになっている。だから私は非常に満足している。このようなタイプの選手と仕事ができてとてもうれしいし、とりわけ彼と一緒に仕事ができて本当にうれしい。願わくは、より長くここに残ってくれればと思う」
ドイツ人指揮官はさらにこう付け加えた。「ヤシンは、ボール保持時にも非保持時にもクオリティーを持っている。人間的にも成長している。だから、自覚を持って責任を引き受けることに関して、彼はその努力で貢献できる。
「我々の成果に対して、チームの全員が責任を負っており、全員が重要な存在だということを理解するのは非常に大切だと思う。それこそが、我々が常に強調しようとしていることだ。そして、自分の個性、自分のクオリティーの中で自分を表現すること。それがヤシンにも求めていることだ」
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ブライトン、プレミアリーグ順位表で上位に浮上
ブライトンは今季もヨーロッパの舞台に立っており、カンファレンスリーグを戦っている。そして、その大会の優勝、あるいはプレミアリーグでの順位を通じて、2027-28シーズンも欧州での戦いを続けたいと考えているはずだ。
その実現に向けて好調を維持しており、昨季王者アーセナルに3-0で快勝したことで、今季最初のインターナショナルブレイクに弾みをつけて入ることになった。次戦は10月10日のサンダーランド戦となる。
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