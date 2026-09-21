アヤリとアメックスで結ばれている契約は2027年夏までとなっている。ただし、その契約には12カ月の延長オプションも含まれている。ブライトンは新契約締結に向けて全力を尽くしている。

こうした取り組みと、エネルギッシュな選択肢が自身のプランにもたらすものについて、ファビアン・ヒュルツェラー監督は次のように語っている。「こうしたことは、表に出す前にまず内部で解決したいと常に考えている。全体として言えるのは、ヤシンは素晴らしい選手だということだ。この2年間で、彼は我々とともに大きな成長を遂げた。

「彼は選手としても、人間としても成長した。より大きな責任を担うようになっている。だから私は非常に満足している。このようなタイプの選手と仕事ができてとてもうれしいし、とりわけ彼と一緒に仕事ができて本当にうれしい。願わくは、より長くここに残ってくれればと思う」

ドイツ人指揮官はさらにこう付け加えた。「ヤシンは、ボール保持時にも非保持時にもクオリティーを持っている。人間的にも成長している。だから、自覚を持って責任を引き受けることに関して、彼はその努力で貢献できる。

「我々の成果に対して、チームの全員が責任を負っており、全員が重要な存在だということを理解するのは非常に大切だと思う。それこそが、我々が常に強調しようとしていることだ。そして、自分の個性、自分のクオリティーの中で自分を表現すること。それがヤシンにも求めていることだ」