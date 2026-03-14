試合終盤の2得点により、アーセナルは待望のイングランドリーグ優勝に向け、また1勝を挙げた。その中心となったのは、プレミアリーグの記録を文字通り塗り替えたガナーズの若手選手、マックス・ダウマンだった。
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信じられない！マックス・ダウマン！アーセナルの若手が独走でプレミアリーグの歴史に名を刻んだ
FCエバートン戦でアディショナルタイムに2-0の決勝ゴールを決めたダウマンは、16歳73日という年齢でイングランドトップリーグ最年少得点者となった。ドリブルに長けたこの右ウイングは、15歳の時に今シーズンのプレミアリーグでデビューを果たしていた。
これにより、ダウマンは20年以上にわたりこの記録を保持していたエバートンのジェームズ・ヴォーンよりも半年以上も若くして記録を更新した。
得点王のヴィクトル・ギョケレスがマックス・ダウマンを絶賛している
「信じられない。彼はボールを受けるたびに、とても落ち着いていて、全く怖がっていない」と、アーセナルのエースストライカー、ヴィクトル・ギョケレスはダウマンについて語った。「彼はほぼ常に正しい判断を下し、あのゴールではすべてを完璧にこなした」
土曜日の夜、エミレーツ・スタジアムでの試合はロスタイムも終盤に差し掛かっていた。アーセナルはギョケレスのゴールで1-0とリードしており、アウェイのエバートンは最後のコーナーキックにすべての望みを託していた。その混戦の中へ、イングランド代表GKジョーダン・ピックフォードも飛び込んでいった。
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ダウマンがエバートンの残りの守備陣を置き去りにする
しかし、このセットプレーはトフィーズにとって裏目に出た。アーセナルが自陣ペナルティエリアからボールをクリアしたものの、それがダウマンの足元に転がったのだ。 74分に欧州王者マルティン・ズビメンディと交代で投入されたこの若手選手は、自陣ゴールから25メートル地点で走り出し、エバートンの残りの守備陣を翻弄し、数秒後にはチームメイトのガブリエル・マルティネッリにエスコートされながら、無人のゴールにボールを流し込んだ。
この勝利により、アーセナルは2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を9に広げた。ペップ・グアルディオラ率いるシティは、土曜日の夜遅くに行われた最下位ウェストハム・ユナイテッド戦で1-1の引き分けに終わっていた。ただし、シティはアーセナルより1試合少ない状況にある。
ランキング：プレミアリーグ最年少得点者
順位 選手／チーム 日付と対戦相手 年齢 1. マックス・ダウマン／アーセナルFC 2026年3月14日 vs. エバートン 16歳2ヶ月11日 2. ジェームズ・ヴォーン／エヴァートンFC 2005年4月10日 対 クリスタル・パレス 16歳8ヶ月25日 3. ジェームズ・ミルナー／リーズ・ユナイテッド 2002年12月26日 対 サンダーランド 16歳11ヶ月22日 4. ウェイン・ルーニー／エヴァートンFC 2002年10月19日 対 アーセナル 16歳11ヶ月25日 5. リオ・ングモハ／リヴァプールFC 2025年8月25日 対 ニューカッスル 16歳11ヶ月27日