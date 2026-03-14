信じられない！マックス・ダウマン！アーセナルの若手が独走でプレミアリーグの歴史に名を刻んだ

FCエバートン戦でアディショナルタイムに2-0の決勝ゴールを決めたダウマンは、16歳73日という年齢でイングランドトップリーグ最年少得点者となった。ドリブルに長けたこの右ウイングは、15歳の時に今シーズンのプレミアリーグでデビューを果たしていた。

これにより、ダウマンは20年以上にわたりこの記録を保持していたエバートンのジェームズ・ヴォーンよりも半年以上も若くして記録を更新した。