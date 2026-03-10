AFP
「信じられない」マイケル・オリゼ、ブンデスリーガ10年で最高の補強と称賛 元スター選手「バイエルンの英雄は全てを完璧にこなす」
クレイマーは信じられない移籍金を称賛する
バイエルン・ミュンヘンがアタランタとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦をアウェーで戦う夜、アマゾンプライムで語ったクラマーはオリゼに対し最高の賛辞を贈った。元ミッドフィルダーは大胆な見解をこう説明した。「彼はおそらく過去10年間のブンデスリーガにおける最高の移籍選手だ」
2024年7月にクリスタル・パレスから5300万ユーロで移籍したこの攻撃的選手は、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの最前線を変貌させた。高額移籍金に関する自身の主張をクラマーはこう補強した。「確かに巨額の話は常に話題になる。それでもなお、コストパフォーマンス、つまりこの選手がチームにもたらす価値は信じがたいものだ」
サイドでの戦術の妙技
注目されているのは単純な数字だけでなく、激しいプレッシャー下でもバイエルンが支配できるフランス人選手の洗練されたプレーだ。クラマーは、狭いスペースでボールをキープし解決策を見出す彼の独特な能力を強調した。これはスピードだけに頼りがちな従来のウインガーには稀な特性である。
この評論家は、24歳の選手が誤った判断をほとんどしない点を指摘し、「彼は全てを正しくこなす。ボールがどこに属すべきかを理解している。高い位置でプレスをかけられ、ゴールに背を向けた状況でも——これはウインガーが通常決して上手くこなせないことだが——彼は全てを解決してしまう」と評した。
欧州における記録的な統計的生産量
統計データは確かにアナリストの高らかな主張を裏付けている。このフォワードはロンドンからバイエルンへ移籍して以来、驚異的な生産性を維持している。オプタのデータによれば、今シーズンの公式戦では既に37回の得点関与を記録し、真にエリート級の才能であることを確固たるものとしている。
この驚異的な記録は欧州五大リーグのウインガーの中で最高値である。さらに、同リーグ全体を見渡しても、彼の記録した22アシストを上回る選手は存在せず、デビューシーズンに50試合で38の貢献を記録した成功が決して偶然の産物ではなかったことを証明している。
ミュンヘンの攻撃陣の未来
彼の冷静沈着なプレーは、決勝トーナメントでイタリア勢を6得点で圧倒した試合でも存分に発揮された。この攻撃的選手は相手の崩壊を招く原動力となり、自身2得点を挙げると共にセルジュ・ニャブリへのアシストも記録。クラマーはこう付け加えた。「彼は並外れた選手だ。我々全員がそれを知っている」
ドイツの巨人がタイトル獲得を目指す中、この存在は攻撃戦略の絶対的な礎となった。ワールドカップ優勝者は若きフォワードへの称賛をさらに重ねた。「だが私にとって、それでもまだ言い足りないほどだ」と。これは彼が現代ドイツで最も影響力のある攻撃的戦力であることを証明している。
