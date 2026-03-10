バイエルン・ミュンヘンがアタランタとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦をアウェーで戦う夜、アマゾンプライムで語ったクラマーはオリゼに対し最高の賛辞を贈った。元ミッドフィルダーは大胆な見解をこう説明した。「彼はおそらく過去10年間のブンデスリーガにおける最高の移籍選手だ」

2024年7月にクリスタル・パレスから5300万ユーロで移籍したこの攻撃的選手は、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの最前線を変貌させた。高額移籍金に関する自身の主張をクラマーはこう補強した。「確かに巨額の話は常に話題になる。それでもなお、コストパフォーマンス、つまりこの選手がチームにもたらす価値は信じがたいものだ」