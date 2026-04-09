「信じられない」――バルセロナがアトレティコ・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、奇妙なハンドの判定にVARが介入しなかった「許しがたい」事態に、ハンス・フリック監督が激怒。

後半にアレクサンダー・ソルロスが追加点を挙げ、バルセロナは2-0で敗れた。この結果、アトレティコは2006年以来となるカンプ・ノウでの勝利を収めた。バルセロナはホームでの第1戦に敗れた過去3度のチャンピオンズリーグ・ノックアウトステージでいずれも敗退しており、歴史は不利だ。それでもフリック監督は、マドリードでの第2戦を前に強気を維持している。

「自分たちを信じている。後半は1人少なくてもよく戦った。相手には強力なFWがいるが、勝つチャンスもあった」とフリック監督は語った。バルサはシメオネ率いるアトレティコ相手に逆転したコパ・デル・レイを例に挙げるだろう。それでも、水曜日の試合より決定力が必要だ。