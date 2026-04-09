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「信じられない」――バルセロナがアトレティコ・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、奇妙なハンドの判定にVARが介入しなかった「許しがたい」事態に、ハンス・フリック監督が激怒。
奇妙なハンドボールの論争
スペインの2大強豪による欧州ビッグマッチは、規律トラブルが勝敗を左右した。バルセロナはパウ・クバルシが退場し、物議を醸したノーコールも。フリック監督は、後半にアトレティコGKフアン・ムッソと途中出場DFプビルが関与した不可解なプレーでVARが介入しなかったことに不満を露わにした。 ムッソがショートゴールキックを蹴った直後、パビルはボールがまだプレー中ではないと判断したのか、故意に手で止め、ゴールキーパーへ転がした。ボールはプレー中だったが、主審イシュトヴァン・コヴァックスはキックのやり直しだけを命じ、バルセロナの選手やベンチは信じられないという反応を示した。
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フリックはVARの意義に疑問を呈している
試合後、モビスターの取材に応じたフリック監督は、欧州トップレベルの大会でVARを導入する意義に疑問を投げかけた。「なぜVARが介入しなかったのか分からない。信じられない。ミスはあるが、この状況では……VARは何のためにあるのか？ あれはPKで、その選手には2枚目のイエローカードが出るべきだった」と動揺した様子で語った。
バルセロナのDFジェラール・マルティンも「GKがボールを地面に置いてプレーした。その選手が手で止めた。主審は見ていなかったが、VARが伝えるべきだ」と監督に同意した。
クバルシの退場が試合の流れを変えた
試合終盤のハンドボールが物議を醸した一方、ハーフタイム直前にクバルシが退場し、流れはアトレティコへ傾いた。ゴールに向かっていたと判定されたジュリアーノ・シメオネへのファウルで、若手DFは即座にレッドカードを提示された。ジュリアン・アルバレスはすぐさまフリーキックをゴール上隅にカーブをかけて決め、アウェイチームに先制点をもたらした。 フリック監督は「レッドカードが妥当かどうかは分からない。ボールが後ろにあったので、接触の程度を確認できない。だが、プビルが手を出したのに審判が何も取らなかった場面は明白だ」と語った。
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バルサは第2戦で苦戦を強いられる
後半にアレクサンダー・ソルロスが追加点を挙げ、バルセロナは2-0で敗れた。この結果、アトレティコは2006年以来となるカンプ・ノウでの勝利を収めた。バルセロナはホームでの第1戦に敗れた過去3度のチャンピオンズリーグ・ノックアウトステージでいずれも敗退しており、歴史は不利だ。それでもフリック監督は、マドリードでの第2戦を前に強気を維持している。
「自分たちを信じている。後半は1人少なくてもよく戦った。相手には強力なFWがいるが、勝つチャンスもあった」とフリック監督は語った。バルサはシメオネ率いるアトレティコ相手に逆転したコパ・デル・レイを例に挙げるだろう。それでも、水曜日の試合より決定力が必要だ。