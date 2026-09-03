パルメイラスとのライバル対決となったコパ・ド・ブラジル準々決勝で敗退した後、サントスの雰囲気は険悪なものとなった。第1戦を0-3で落としていたため、0-0の引き分けは敗退確定を意味したが、最大の話題は前半終了間際に右ハムストリングを負傷したネイマールの状態だった。

不満をぶちまけるためにインスタグラムを更新したネイマールは、グラウンド管理スタッフを痛烈に批判した。「ビラ・ベルミーロのグラウンドキーパーを称えたい。昨日のピッチは、このスタジアムでこれまで見た中で最悪だった。試合前日に土をほぐさなければならなかったせいで、穴だらけだった。信じられない！ 相手と戦うだけでなく、ピッチそのものとも戦っていた。そして挙げ句の果てに、ピッチがあまりにもデコボコだったせいで、加速やストップのたびに余計な力を使わなければならなかった。前半だけで3人の選手が負傷したのも不思議ではない。おめでとう、本当に……なんてひどい仕事なんだ」