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「信じられない！」ネイマール、負傷の不安を受けてサントスのピッチを批判
ネイマール、ビラ・ベルミーロの環境に怒り
パルメイラスとのライバル対決となったコパ・ド・ブラジル準々決勝で敗退した後、サントスの雰囲気は険悪なものとなった。第1戦を0-3で落としていたため、0-0の引き分けは敗退確定を意味したが、最大の話題は前半終了間際に右ハムストリングを負傷したネイマールの状態だった。
不満をぶちまけるためにインスタグラムを更新したネイマールは、グラウンド管理スタッフを痛烈に批判した。「ビラ・ベルミーロのグラウンドキーパーを称えたい。昨日のピッチは、このスタジアムでこれまで見た中で最悪だった。試合前日に土をほぐさなければならなかったせいで、穴だらけだった。信じられない！ 相手と戦うだけでなく、ピッチそのものとも戦っていた。そして挙げ句の果てに、ピッチがあまりにもデコボコだったせいで、加速やストップのたびに余計な力を使わなければならなかった。前半だけで3人の選手が負傷したのも不思議ではない。おめでとう、本当に……なんてひどい仕事なんだ」
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サントスのメディカルスタッフにとって悪夢のような一夜
ネイマールの負傷は、熱を帯びた準々決勝第2戦の中で起きた単独の出来事ではなく、ピッチ状態に対する彼の不満を裏づけるものとなった。ルーカス・ベリッシモも足首の負傷により早い時間帯で交代を余儀なくされ、バレアルは混乱した前半にフィジカル面の問題で離脱した3人目の選手となった。
ESPNによると、ネイマールの出場は依然として極めて不透明で、今週日曜にベイラ・リオで行われるブラジレイロンのインテルナシオナル戦を欠場する見通しだ。ネイマール不在の場合、アーサーがより前の位置で、伝統的なトップ下に近い役割としてデビューする可能性が高い。
パルメイラス、芝の質を巡ってライバルを嘲笑
ライバルを挑発する機会を逃さないパルメイラスは、ネイマールの不満に対し、強烈な皮肉を込めたソーシャルメディア投稿で応酬した。アルビベルデは、第1戦が行われたヌバンク・パルケの自軍の人工芝と、ビラ・ベルミーロの天然芝との対比を強調した。
クラブは木曜日に「ヌバンク・パルケのピッチに関わる皆さんを祝福したい……。どんな日でも芝は常に完璧で、穴もない。毎日手入れされているからだ。本当のことだ！」と投稿した。さらに、ネイマールの不満を直接なぞる形で挑発を続け、「相手に良いプレー環境を提供するだけでなく、走る際も常に表面が均一なため、我々の選手たちはより安全だと感じている。パルメイラスがこの5年間で負傷者が最も少ないセリエAのクラブであるのは偶然ではない……。おめでとう、分かるだろう？ 素晴らしい仕事だ」と続けた。
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ネイマールがいるにもかかわらず、苦戦は続く
ネイマールを擁しているにもかかわらず、サントスは今季も苦戦が続いている。サントスは現在、ブラジレイロの順位表で14位につけており、残り14試合の時点で降格圏をわずか4ポイント上回っている。
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