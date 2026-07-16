何が起きたのか？イングランドは60年ぶりとなるW杯決勝進出を目前にしながら、先制後に攻勢を弱めた。

60分以降はイングランドが主導権を譲り、試合は一方のハーフだけで進んだ。この消極的な姿勢はアルゼンチンにとって好都合だった。南米のチームはイングランド陣深くで自由に連携し、リオネル・メッシは明らかに安堵の表情を浮かべた。

密集守備を突破する必要がなくなり、右サイドに広大なスペースを得たメッシは、中央へ切り込んでクロスを供給し、絶えず脅威を与えた。この消極性が報復を招くのは時間の問題だったが、イングランドのベンチは異なる判断を下していた。