「イングランドがリードした後にどう戦ったのか、信じられないし理解できない。なぜアルゼンチンに絶好の位置から次々とクロスを許したのか、私には分からない」とミュラーはシカゴ行きの機内で自身のSNSに投稿した動画で語った。
翻訳者：
「信じられない」。ドイツ代表の世界王者は、イングランドのワールドカップ敗退について、トーマス・トゥヘル監督の戦術に驚いている。
バイエルンと代表でミュラーのチームメイトだった人物も、ARD解説者として、55分にゴードンがゴールを決めイングランドが1－0とリードした後にトゥヘル監督の戦術を批判した。
「最初の60〜65分間の戦術は完璧だった」とシュヴァインシュタイガーは語った。「イングランドは前線に出られず、アルゼンチンにプレスを掛ける勇気さえ失っていた。後ろに押し込まれれば、どこかで隙が生まれる」
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イングランドがアルゼンチン戦で先制した後、何が起きたのか？
何が起きたのか？イングランドは60年ぶりとなるW杯決勝進出を目前にしながら、先制後に攻勢を弱めた。
60分以降はイングランドが主導権を譲り、試合は一方のハーフだけで進んだ。この消極的な姿勢はアルゼンチンにとって好都合だった。南米のチームはイングランド陣深くで自由に連携し、リオネル・メッシは明らかに安堵の表情を浮かべた。
密集守備を突破する必要がなくなり、右サイドに広大なスペースを得たメッシは、中央へ切り込んでクロスを供給し、絶えず脅威を与えた。この消極性が報復を招くのは時間の問題だったが、イングランドのベンチは異なる判断を下していた。
トーマス・トゥヘルは試合終了間際に守備的な采配を打ち出した
ドイツ人監督は自陣ゴール前の攻勢を防ごうとチームを前線へ押し上げる采配は一切取らなかった。むしろ交代策でチーム全体の動揺を煽った。
70分過ぎ、得点源ゴードンが退き、守備的選手コンサが入った。82分には、支配していたライスも下がり、長身DFバーンが投入された。
この交代で攻撃の芽は摘まれ、終盤のイングランドは味気なくボールをクリアし、次の波を待つだけとなった。
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英国メディアはトーマス・トゥヘルを厳しく批判している。
アルゼンチンのエンツォ・フェルナンデスは85分、完璧な弾道のミドルシュートで1－1の同点弾をマーク。さらにアディショナルタイム2分、ラウタロ・マルティネスが勝ち越し弾を決め、2－1で勝利した。
試合後、トゥヘル監督は「責任は私が負う。だが後悔はない。チームは全力を尽くし、リードに値していた。ただ、最後まで守り切れなかった」と語った。 一方、英メディアはトゥヘル監督を厳しく批判。『サン』は「イングランドファンが激怒、責任は彼にある」と伝え、『テレグラフ』は「非難は今後何年も続く」と予測した。
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