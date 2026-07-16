「イングランドがリードした後にどう戦ったのか、信じられないし理解できない。なぜアルゼンチンに絶好の位置から次々とクロスを上げさせたのか、私には分からない」とミュラーはシカゴ行きの機内で自身のSNSに投稿した動画で語った。
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「信じられない」。ドイツ代表の世界王者は、イングランドのワールドカップ敗退について、トーマス・トゥヘル監督の戦術に呆然と語った。
FCバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でミュラーの元チームメイト、バスティアン・シュヴァインシュタイガーもARDの解説者として55分にアンソニー・ゴードンがゴールを決めイングランドが1－0とリードした後、トゥヘル監督の戦術を批判した。
「最初の60〜65分は戦術が完璧に機能していた」とシュヴァインシュタイガー。「イングランドは前線に出られず、アルゼンチンにプレスをかける勇気もなかった。後ろに下げられれば下げられるほど、隙は生まれる」。
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イングランドがアルゼンチン戦で先制した後、何が起きたのか？
何が起きたのか？イングランドは60年ぶりとなるW杯決勝進出を目前に、堅守と鋭いカウンターで優位に立っていた。しかし先制後、攻撃の意欲を失った。
60分以降はほぼ一方的な展開となり、アルゼンチンがイングランド陣内で自由にパス回しを行った。特にメッシは守備の圧力なく右サイドに流れて仕掛け、何度も危険な場面を作り出した。
密集した守備を強引に突破する必要がなくなり、右サイドに広大なスペースを得た。中央へ切り込んでクロスを上げ、終始脅威を与えた。この消極性が報復を招くのは時間の問題だったが、イングランドのベンチは異なる判断を下していた。
トーマス・トゥヘルは試合終了間際に守備的な采配を打ち出した
ドイツ人監督は自陣への攻め込みを防ぐため、チームを前線へ押し上げなかった。むしろ交代策で動揺を拡大した。
70分過ぎには得点源ゴードンが下がり、守備的MFコンサが入った。82分には中盤の要ライスも退き、高身長DFバーンが投入された。
この交代で攻撃の芽は摘まれ、終盤は自陣にこもり、ボールをクリアして次の波を待つだけとなった。
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英国メディアはトーマス・トゥヘルを厳しく批判している。
アルゼンチンのエンツォ・フェルナンデスは85分、美しい軌道のロングシュートで1–1の同点とした。ロスタイム2分にはラウタロ・マルティネスが勝ち越し弾をマークし、2–1で勝利した。
試合後、トゥヘル監督は「責任は私が負う。だが後悔はない。チームは全力を尽くし、リードを奪う価値があった。ただ、最後に勝ちきれなかっただけだ」と語った。 一方、英メディアはトゥヘル監督を厳しく批判。『サン』は「イングランドファンが激怒、責任は彼にある」と伝え、『テレグラフ』は「非難は今後何年も続く」と予測した。
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