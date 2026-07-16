何が起きたのか？イングランドは60年ぶりとなるW杯決勝進出を目前に、堅守と鋭いカウンターで優位に立っていた。しかし先制後、攻撃の意欲を失った。

60分以降はほぼ一方的な展開となり、アルゼンチンがイングランド陣内で自由にパス回しを行った。特にメッシは守備の圧力なく右サイドに流れて仕掛け、何度も危険な場面を作り出した。

密集した守備を強引に突破する必要がなくなり、右サイドに広大なスペースを得た。中央へ切り込んでクロスを上げ、終始脅威を与えた。この消極性が報復を招くのは時間の問題だったが、イングランドのベンチは異なる判断を下していた。