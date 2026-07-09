ドートはここ数年、SNSで「NBAで最も汚い選手」と呼ばれている。 2月末にはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチに対し、ドートが意図的に足元をすくう醜いフラグラントファウルを犯し、セルビア出身のスーパースターは怒って彼に飛びかかった。

シュレーダーも昨季デトロイト・ピストンズ時代にOKC戦でSGAや審判と口論し、5つのテクニカルファウルでケイド・カニンガムが退場した。

シュレーダーはサクラメント・キングスを経て、現在はクリーブランド・キャバリアーズで得点力を発揮している。昨季はジェームズ・ハーデンを獲得し東地区制覇を狙ったが、カンファレンス・ファイナルでニューヨーク・ニックスに0勝4敗で敗退。自身初のファイナル進出を逃した。 ニックスはファイナルでスパーズを破り、新王者に輝いた。

一方、シュレーダーのクリーブランドでの将来は不透明だ。FAのレブロン・ジェームズ復帰を目指すキャバリアーズは来季ロースターコスト削減を狙っており、DBB主将のシュレーダーは再びトレード候補に挙げられている。

ESPNのブライアン・ウィンドホルスト記者は「チームは財政負担を減らすためシュレーダーのトレードを試みる」と報じた。来季の年俸1480万ドルは保証されているが、2028年の1550万ドルは440万ドルのみが保証されている。