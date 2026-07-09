ストリーマーのN3onが「NBAで最もファウルが多く、最もアグレッシブなプレーをするチームはどこか」と尋ねると、彼は「OKC、チーム全体だ！」と答えた。特に2025年のチャンピオンチームに対するNBA審判の対応を厳しく批判した。
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「信じられない！」デニス・シュレーダー、NBAで古巣相手に大暴れ
「シーズンを通してあんなプレーをしているのにファウルを取られないのはおかしい」とシュレーダー。2018～2020年に所属したこの球団にも称賛を送った。 「OKCが大好きだ。彼らには世界最高のGMがいる」と、リーグでも高く評価されるサム・プレスティについて「非常に賢い人物」と絶賛した。
ゴール下のアイザイア・ハーテンシュタインとチェット・ホルムグレンのコンビ、ディフェンスの要アレックス・カルーソ、ファウルの境界線を歩くルー・ドート、そしてMVPのシャイ・ギルジアス＝アレクサンダーが築くアグレッシブかつ規律ある守備で、OKCは2025年、1979年（当時はシアトル・スーパーソニックス）以来初めてNBAタイトルを獲得した。 昨季はウェスタン決勝でサンアントニオ・スパーズに7戦目まで持ち込んだ末に敗退した。
ルー・ドートは「NBAで最も汚いプレーをする選手」と見なされている。
ドートはここ数年、SNSで「NBAで最も汚い選手」と呼ばれている。 2月末にはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチに対し、ドートが意図的に足元をすくう醜いフラグラントファウルを犯し、セルビア出身のスーパースターは怒って彼に飛びかかった。
シュレーダーも昨季デトロイト・ピストンズ時代にOKC戦でSGAや審判と口論し、5つのテクニカルファウルでケイド・カニンガムが退場した。
シュレーダーはサクラメント・キングスを経て、現在はクリーブランド・キャバリアーズで得点力を発揮している。昨季はジェームズ・ハーデンを獲得し東地区制覇を狙ったが、カンファレンス・ファイナルでニューヨーク・ニックスに0勝4敗で敗退。自身初のファイナル進出を逃した。 ニックスはファイナルでスパーズを破り、新王者に輝いた。
一方、シュレーダーのクリーブランドでの将来は不透明だ。FAのレブロン・ジェームズ復帰を目指すキャバリアーズは来季ロースターコスト削減を狙っており、DBB主将のシュレーダーは再びトレード候補に挙げられている。
ESPNのブライアン・ウィンドホルスト記者は「チームは財政負担を減らすためシュレーダーのトレードを試みる」と報じた。来季の年俸1480万ドルは保証されているが、2028年の1550万ドルは440万ドルのみが保証されている。
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