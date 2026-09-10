AFP
翻訳者：
「信じられない！」。デクラン・ライスが、ナポリの熱波を乗り越えた後にアーセナルについて衝撃的な主張をした。
ライス、ナポリの猛暑の中でアーセナルの勝利を祝福
デクラン・ライスは、アーセナルが2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦でナポリに苦しみながらも1-0で勝利したことに喜びを示した。イタリア南部の気温30度近く、さらに厳しい湿度という条件の中、アーセナルは試合をコントロールし、75分に均衡を破った。
29本のパスをつないだ見事なチームプレーの末、マルティン・ウーデゴールがポストに当てながら決め、アーセナルは今季開幕からの連勝を5に伸ばした。
この勝利により、アーセナルはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナも攻略し、イタリアの強豪に欧州大会ではまれなホーム黒星をつけた。
ライスが驚異的なチームゴールに驚嘆
試合を振り返り、ライスは、アーセナルでプレーした中で最も暑いコンディションだったと表現しつつも、チームの落ち着きと戦術遂行を称賛した。このMFは、作り出したチャンスの質を踏まえれば、スコアはさらに大差になっていてもおかしくなかったと感じている。
また、ナポリの粘り強い守備を崩した流動的なパスワークを称えつつ、その環境をワールドカップの条件になぞらえた。
「もう少し決定力があれば、今夜は4点か5点取れていてもおかしくなかった」とライスは語った。「あのゴールは本当に信じられないものだった。みんながボールを持ち、触って、パスを出して動き、相手をこじ開けた。あれが今のところ、アーセナルでプレーした中で一番暑い試合だった」
ウーデゴールの絶好調ぶりに歓喜するMF
ライスは、今季4点目を決めたチーム主将ウーデゴールの活躍をとりわけ喜んでいた。MFは、負傷に悩まされたシーズンを経てウーデゴールがフィジカル面で最高の状態を取り戻したことで、アーセナルはより危険なチームへと変わると指摘した。
また、欧州で厳しいアウェーゲームを戦っていく中で、主将に自信を持たせ続けることの重要性を強調した。
「ああいう選手が万全なら、どんなチームでも輝けるし、僕たちにとって本当に重要な存在だ」とライスは説明した。「彼が最高のプレーをしている時、僕たちはより良いチームになる。だから、彼が自信を持てるようにし続けたい」
アーセナル、ミュンヘン遠征を前に勢いづく狙い
ライスは、アーセナルが再びチャンピオンズリーグ決勝進出を目指す中、シーズン序盤に勢いを築く重要性を強調した。また、象徴的なスタジアムで戦えることへの感謝を口にし、ナポリに勝利したことで、今後のバイエルン・ミュンヘン、スラヴィア・プラハ、レアル・ベティスとのグループ戦に向けて大きな自信になると語った。
このMFは、国内と欧州の両方で試合日程が過密になる中、容赦ない基準を維持し続けるようチームメートに求めた。
「勢いが鍵だ。試合に勝っている時、フットボールは本当に素晴らしいものになる」とライスは締めくくった。「ここがどんなスタジアムかは分かっているし、ここでプレーできるのは大きな名誉だ。この勢いを保ち、さらに前に進み続けよう」
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