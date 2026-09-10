デクラン・ライスは、アーセナルが2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦でナポリに苦しみながらも1-0で勝利したことに喜びを示した。イタリア南部の気温30度近く、さらに厳しい湿度という条件の中、アーセナルは試合をコントロールし、75分に均衡を破った。

29本のパスをつないだ見事なチームプレーの末、マルティン・ウーデゴールがポストに当てながら決め、アーセナルは今季開幕からの連勝を5に伸ばした。

この勝利により、アーセナルはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナも攻略し、イタリアの強豪に欧州大会ではまれなホーム黒星をつけた。