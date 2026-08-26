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「信じられない」 ジョー・ロドン、カラバオカップでのノッティンガム・フォレスト戦勝利後にリーズ・ユナイテッドの選手層の厚さを称賛
リーズが連勝を飾る
リーズはシティ・グラウンドでフォレストを2-0で下し、2022-23シーズン以来初めてカラバオカップ3回戦進出を決めた。ダニエル・ジェームズが50分、マッツ・セルスの守るゴールを強烈なシュートで破って均衡を破ると、75分にはジェームズ・ジャスティンが追加点を挙げた。この結果、リーズはフォレストの本拠地で2連勝を飾った。3日前にはプレミアリーグで1-0の勝利を収めていた。
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ロドン、チームのメンタリティーを称賛
ダニエル・ファルケ監督はジェームズ、ノア・オカフォー、田中碧、ルーカス・ヌメチャを先発起用し、さらに守備陣ではニコ・エルベディがデビューを果たした。この一戦を振り返り、ロドンは負傷に苦しんだ2025-26シーズンを経たジェームズの得点ぶりを称賛。また、リーズのスカッド全体に備わる卓越した質と、チームとしての強い結束力もたたえた。
チームメートの粘り強さと、クラブの今夏加入組がもたらした即効性について語ったロドンは、『ITV Sport』に次のように話している。「負傷はこの競技の一部だ。彼が何をできるかは分かっているし、彼（ジェームズ）はそのクオリティーを示して、見事なフィニッシュを決めた。
「全員が必要だ。シーズンは長いし、スカッドの能力は信じられないほど高い。全員が一つになる必要がある。メンタリティーを変え、再びグループとして成長し、できるだけ多くの試合に勝ちたい。新加入選手たちは素晴らしいし、この勢いを続けていきたい」
フォレスト、カップ戦で苦戦
アウェーのチームが試合を支配したことは、期待得点（xG）の数字にも表れており、13本のシュートから2.26を記録。ホームのチームは8本のシュートで0.86だった。この敗戦により、フォレストの国内カップ戦における不振の記録はさらに悪化。クラブは同じトップリーグ所属の相手との直近10試合のカラバオカップで、1勝しか挙げられていない（2分7敗）。
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週末を前に勢いが高まる
シティ・グラウンドでの連続勝利は、日曜日にホームで行われるブレントフォードとのプレミアリーグに向けて、ファルケ率いるリーズにとって歓迎すべき士気向上材料となった。リーズは今後、次の対戦相手が決まるカラバオカップ3回戦の組み合わせ抽選へと目を向ける。この2試合で示された選手層の厚さにより、リーズはシーズン序盤の安定感を維持するうえで有利な立場にある。
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