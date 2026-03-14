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信じられない！アーセナルの若きスター、マックス・ダウマンが独走でプレミアリーグの歴史に名を刻んだ

アーセナルは勝ち点3と、ある特別な才能を祝福している。マックス・ダウマンがエバートン戦でクラブ記録を更新した。

試合終盤の2得点により、アーセナルは待望のイングランドリーグ優勝へ向けてまた一歩前進した。その中心となったのは、プレミアリーグの記録を文字通り塗り替えたガナーズの若手選手、マックス・ダウマンだった。

  • FCエバートン戦でアディショナルタイムに2-0の決勝ゴールを決めたダウマンは、16歳73日という年齢でイングランドトップリーグ最年少得点者となった。ドリブルに長けたこの右ウイングは、15歳の時に今シーズンのプレミアリーグでデビューを果たしていた。

    これにより、ダウマンは20年以上にわたりこの記録を保持していたエバートンのジェームズ・ヴォーンよりも半年以上も若くして記録を更新した。

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  • 得点王のヴィクトル・ギョケレスがマックス・ダウマンを絶賛している

    「信じられない。彼はボールを受けるたびに、とても落ち着いていて、全く怖がっていない」と、アーセナルのエースストライカー、ヴィクトル・ギョケレスはダウマンについて語った。「彼はほぼ常に正しい判断を下し、あのゴールではすべてが完璧だった」

    土曜日の夜、エミレーツ・スタジアムでの試合はロスタイムも終盤に差し掛かっていた。アーセナルはギョケレスのゴールで1-0とリードしており、アウェイのエバートンFCは最後のコーナーキックにすべての望みを託していた。その混戦の中へ、イングランド代表GKジョーダン・ピックフォードも飛び込んでいった。

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    ダウマンがエバートンの残りのディフェンス陣を置き去りにした

    しかし、このセットプレーはトフィーズにとって裏目に出た。アーセナルが自陣ペナルティエリアからボールをクリアしたものの、それがダウマンの足元に転がり込んだのだ。 74分に欧州王者マルティン・ズビメンディと交代で投入されたこの若手選手は、自陣ゴールから25メートル地点で走り出し、エバートンの残りの守備陣を翻弄し、数秒後にはチームメイトのガブリエル・マルティネッリにエスコートされながら、無人のゴールにボールを流し込んだ。

    この勝利により、アーセナルは2位のマンチェスター・シティとの勝ち点差を一時的に10に広げた。しかし、ペップ・グアルディオラ率いるチームは土曜日の夜遅くに降格圏のウェストハム・ユナイテッドと対戦しており、さらに1試合の消化試合を残している。

  • ランキング：プレミアリーグ最年少得点者

    順位選手／チーム日付と対戦相手年齢
    1.マックス・ダウマン／アーセナルFC2026年3月14日 vs. エバートン  16歳2ヶ月11日
    2.ジェームズ・ヴォーン／エヴァートンFC2005年4月10日 対 クリスタル・パレス16歳8ヶ月25日
    3.ジェームズ・ミルナー／リーズ・ユナイテッド2002年12月26日 対 サンダーランド16歳11ヶ月22日
    4.ウェイン・ルーニー／エヴァートンFC2002年10月19日 対 アーセナル16歳11ヶ月25日
    5.リオ・ングモハ／リヴァプールFC2025年8月25日 対 ニューカッスル16歳11ヶ月27日
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