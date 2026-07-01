ケインは、ダークホース相手に序盤にリードを許したイングランド代表を再び軌道に乗せた。途中出場のアンソニー・ゴードンのクロスで1-1とし、さらに強烈な右足シュートで2-1とした。
クロップ監督はMagentaTVで「ハリー・ケインの影響力は別格だ。彼が機能しないとイングランドも機能しない。だが彼が調子を戻した瞬間、決定機が生まれた」と語った。
ケインは、ダークホース相手に序盤にリードを許したイングランド代表を再び軌道に乗せた。途中出場のアンソニー・ゴードンのクロスで1-1とし、さらに強烈な右足シュートで2-1とした。
クロップ監督はMagentaTVで「ハリー・ケインの影響力は別格だ。彼が機能しないとイングランドも機能しない。だが彼が調子を戻した瞬間、決定機が生まれた」と語った。
彼の結論はこうだ。「圧倒的な優勝候補が勝利を収めた。その原動力となったのは、もはや言葉では言い表せないほどの選手だ。後半、彼を止めることは事実上不可能だった。信じられない。」
ケインは北米開催の大会でW杯通算4、5点目を記録。60年ぶり優勝を狙うトゥヘル監督率いるチームで、自身の不可欠さを示した。 それでも、もし最終的に優勝できなくても、クロップ監督は確信していた。「彼にすでに像があるかは分からないが、イングランドでは必ず建てられる。100％だ。」
ケインはバイエルンで31試合36得点を挙げ、ブンデスリーガ得点王に返り咲いた。公式戦51試合では61ゴール7アシストを記録した。
「最高の気分だ。本当にクレイジーな試合だった。英雄的な瞬間があるが、今日はまさにそんな日だった」とケインは語り、スリー・ライオンズはアステカ・スタジアムでのラウンド16で共催国メキシコと対戦する（月曜日午前2時）。
|ゲーム：
|118
|得点：
|84
|デビュー：
|2015年3月27日