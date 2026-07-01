ケインは、ダークホース相手に序盤にリードを許したイングランド代表を再び軌道に乗せた。途中出場のアンソニー・ゴードンのクロスで1-1とし、さらに強烈な右足シュートで2-1とした。

クロップ監督はMagentaTVで「ハリー・ケインの影響力は別格だ。彼が機能しないとイングランドも機能しない。だが彼が調子を戻した瞬間、決定機が生まれた」と語った。