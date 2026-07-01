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Daniel Buse

翻訳者：

「信じられない」とクロップ監督。イングランド代表ケインの2ゴールに絶賛。

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イングランド
ハリー・ケイン
イングランド 対 コンゴ民主共和国
バイエルン

ワールドカップ16強戦でイングランドがコンゴに2－1で勝利。2得点を挙げたハリー・ケインについて、ユルゲン・クロップ監督は絶賛した。

ケインは、ダークホース相手に序盤にリードを許したイングランド代表を再び軌道に乗せた。途中出場のアンソニー・ゴードンのクロスで1-1とし、さらに強烈な右足シュートで2-1とした。 

クロップ監督はMagentaTVで「ハリー・ケインの影響力は別格だ。彼が機能しないとイングランドも機能しない。だが彼が調子を戻した瞬間、決定機が生まれた」と語った。  

  • 彼の結論はこうだ。「圧倒的な優勝候補が勝利を収めた。その原動力となったのは、もはや言葉では言い表せないほどの選手だ。後半、彼を止めることは事実上不可能だった。信じられない。」 

    ケインは北米開催の大会でW杯通算4、5点目を記録。60年ぶり優勝を狙うトゥヘル監督率いるチームで、自身の不可欠さを示した。 それでも、もし最終的に優勝できなくても、クロップ監督は確信していた。「彼にすでに像があるかは分からないが、イングランドでは必ず建てられる。100％だ。」 

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ハリー・ケイン：「僕にとっては、まさにそんな日だった」

    ケインはバイエルンで31試合36得点を挙げ、ブンデスリーガ得点王に返り咲いた。公式戦51試合では61ゴール7アシストを記録した。

    「最高の気分だ。本当にクレイジーな試合だった。英雄的な瞬間があるが、今日はまさにそんな日だった」とケインは語り、スリー・ライオンズはアステカ・スタジアムでのラウンド16で共催国メキシコと対戦する（月曜日午前2時）。

  • イングランド代表のハリー・ケイン：

    ゲーム： 118
    得点： 84
    デビュー： 2015年3月27日
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