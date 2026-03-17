コモ1907は短期間でセリエAの強豪チームを築き上げた。しかし、そのチームにはイタリア人選手がほとんどいない。
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信じられない統計だ！今シーズン、セリエAのトップクラブの一つで、ピッチに立ったイタリア人選手はわずか1分間だけだった
『コリエレ・デロ・スポルト』の統計によると、今シーズン、セスク・ファブレガス監督（38）率いるチームでピッチに立ったイタリア人選手は、わずか1分間だけだった。9月のフィオレンティーナ戦（アウェイ、2-1で勝利）で、ディフェンダーのエドアルド・ゴルダニガ（32）が終盤に途中出場し、60秒間プレーした。
参考までに、セリエAのイタリア人選手の出場時間ランキングでは、最下位のヘラス・ヴェローナが4137分で2番目に少ない。 4度のワールドカップ優勝を誇るイタリア出身のプロ選手の出場時間が最も多かったのは、18,868分を記録したカリアリ・カルチョだ。続いてクレモネーゼ（16,212分）、フィオレンティーナ（14,873分）、ピサ（12,895分）、ラツィオ（12,255分）となっている。
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コモ1907、チャンピオンズリーグへ向け前進中
コモはセリエA復帰後2シーズン目を迎えている。インドネシアの億万長者兄弟、ロバート・ブディとマイケル・バンバン・ハルトノが所有するこのクラブは、上位争いに健闘しており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場への期待を大いに抱いている。 日曜日にローマとの上位対決を2-1で制したコモは、現在リーグ4位につけている。
ファブレガス監督は、ヘッドコーチとしての初任地において、将来有望なトップコーチと見なされている。彼はチームに数名の著名なプロ選手を集めている。 主力選手には、元レアル・マドリードの逸材ニコ・パス（アルゼンチン、21歳）やハコボ・ラモン（スペイン、21歳）、元チャンピオンズリーグ優勝者のセルジ・ロベルト（スペイン、34歳）、そしてギリシャのトップストライカー、アナスタシオス・ドゥヴァキス（26歳、今季10得点）らが名を連ねている。 今シーズン前には、スペイン代表として欧州選手権を制したアルバロ・モラタ（33）も加入した。
さらに、ディフェンダーのマルク・オリバー・ケンプフ（31歳）とウイングのニコラス・キューン（26歳）という2人のドイツ人プロ選手も加わっている。一方、イタリア人選手は数えるほどしかおらず、ベテランのゴルダニガに加え、35歳のマウロ・ヴィゴリートだけがチームに名を連ねている。
今シーズンのコモ・カルチョの得点王たち
名前 年齢 国 得点 アナスタシオス・ドゥヴァキス 26歳 ギリシャ 10 ニコ・パズ 21歳 アルゼンチン 9 マルティン・バトゥリーナ 23歳 クロアチア 5 マーク・オリバー・ケンプフ 31歳 ドイツ 4 ルーカス・ダ・クーニャ 24歳 フランス 3