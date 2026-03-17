信じられない統計だ！今シーズン、セリエAのトップクラブの一つで、ピッチに立ったイタリア人選手はわずか1分間だけだった

コモはセリエA復帰後2シーズン目を迎えている。インドネシアの億万長者兄弟、ロバート・ブディとマイケル・バンバン・ハルトノが所有するこのクラブは、上位争いに健闘しており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場への期待を大いに抱いている。 日曜日にローマとの上位対決を2-1で制したコモは、現在リーグ4位につけている。

ファブレガス監督は、ヘッドコーチとしての初任地において、将来有望なトップコーチと見なされている。彼はチームに数名の著名なプロ選手を集めている。 主力選手には、元レアル・マドリードの逸材ニコ・パス（アルゼンチン、21歳）やハコボ・ラモン（スペイン、21歳）、元チャンピオンズリーグ優勝者のセルジ・ロベルト（スペイン、34歳）、そしてギリシャのトップストライカー、アナスタシオス・ドゥヴァキス（26歳、今季10得点）らが名を連ねている。 今シーズン前には、スペイン代表として欧州選手権を制したアルバロ・モラタ（33）も加入した。

さらに、ディフェンダーのマルク・オリバー・ケンプフ（31歳）とウイングのニコラス・キューン（26歳）という2人のドイツ人プロ選手も加わっている。一方、イタリア人選手は数えるほどしかおらず、ベテランのゴルダニガに加え、35歳のマウロ・ヴィゴリートだけがチームに名を連ねている。