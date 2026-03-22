試合終了のホイッスルが鳴った後、アカデミー出身の彼はこの記念すべき瞬間について率直な思いを語った。彼はスカイ・スポーツに対し、次のように語った。「信じられない気分だ。決勝で勝利し、実力のあるこのチームを打ち負かすことができた。 「この勢いを活かして、さらに上を目指さなければなりません。今日の試合で高揚感に包まれています。ゴールを決めた時、ファンがあれほど熱狂してくれているのを見て、少し信じられない気持ちでした。本当に素晴らしい気分ですし、最高の誕生日の週末になりました。」8万8千人を超える観客が詰めかけた国立競技場で、幼少期から培ってきたミッドフィールダーとしての直感を、トップレベルでのゴールへと結びつけたこの瞬間は、まさに忘れられないものとなった。