Getty
翻訳者：
「信じられない気分」――マンチェスター・シティのカラバオ・カップ優勝に貢献した2得点を挙げ、有頂天のニコ・オライリー
オライリーがシティのウェンブリーでの勝利を演出
日曜日の試合で、オライリーは紛れもないヒーローとなり、チームを率いてアーセナル相手に激戦の末、2-0の勝利を収めた。 フル出場を果たした彼は、83回のボールタッチと50本中43本を成功させた86％という驚異的なパス成功率で試合を支配した。さらに、空中戦3回すべてを制し、その身体能力の高さを示した。彼の最高の瞬間は60分と64分に訪れた。ペナルティエリア内からの見事なヘディングで、枠内に放ったたった2本のシュートをすべて決め、優勝トロフィーを手にした。
- Getty Images Sport
2ゴールを決めた誕生日の主役は有頂天
試合終了のホイッスルが鳴った後、アカデミー出身の彼はこの記念すべき瞬間について率直な思いを語った。彼はスカイ・スポーツに対し、次のように語った。「信じられない気分だ。決勝で勝利し、実力のあるこのチームを打ち負かすことができた。 「この勢いを活かして、さらに上を目指さなければなりません。今日の試合で高揚感に包まれています。ゴールを決めた時、ファンがあれほど熱狂してくれているのを見て、少し信じられない気持ちでした。本当に素晴らしい気分ですし、最高の誕生日の週末になりました。」8万8千人を超える観客が詰めかけた国立競技場で、幼少期から培ってきたミッドフィールダーとしての直感を、トップレベルでのゴールへと結びつけたこの瞬間は、まさに忘れられないものとなった。
アーセナルの4冠への望みは、圧倒的な強さを見せたシティに打ち砕かれた
北ロンドンのクラブにとっての敗北は、今シーズンの「4冠」という極めて野心的な目標が公式に絶たれたことを意味するが、他の3つの主要大会では依然として有力な優勝候補であることに変わりはない。遠征したサポーターにとっては残念なことに、同クラブのリーグカップでの優勝回数は依然として2回にとどまっており、これはイングランドのトップクラブの中で最も少ない記録である。 一方、優勝チームにとっては今大会9度目の勝利となり、1960年の大会創設以来、出場した10回の決勝のうち9回を制するという驚異的な記録を更新した。この勝利は、2024年にプレミアリーグ4連覇という歴史的な快挙を達成した後、不振に陥っていたマンチェスターの強豪にとって、表彰台への復帰を意味する重要な一歩であり、チームに新たな活力を吹き込んだ。
- AFP
グアルディオラ、ウェンブリーで監督としての新記録を樹立
輝かしいトロフィー棚に新たに加わったこのタイトルは、エティハドを本拠地とするクラブが、過去10年間にわたりこの国内カップ戦において絶対的な支配力を誇っていることを確固たるものにした。1970年、1976年、2014年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年の過去の優勝実績に2026年の王座を加えたことは、彼らの驚異的な安定感を証明している。 カラバオ・カップは、ペップ・グアルディオラ監督にとっても明らかに最も愛する大会である。シティの指揮官として5度目の優勝を果たし、イングランドサッカー界に輝かしい新記録を打ち立てたからだ。彼は、いずれも4度の優勝を果たしたブライアン・クラフ、サー・アレックス・ファーガソン、ジョゼ・モウリーニョを上回った。青い紙吹雪が降り注ぐ中、タイトルが目前に迫ったプレッシャー下でも結果を出せるという、このチームが本来備えている能力を改めて強く印象づけるものとなった。
広告