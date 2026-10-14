怒りを覚えながらも、コンパニ監督は24歳のウインガー、オリーズがこの経験を成長につなげることを望んでいる。監督はこの出来事についてオリーズと直接話し、相手に一枚上を行かれたと伝えたことを明かした。大会が進むにつれて試合の重要性が増すなか、バイエルンはノックアウトステージでこうした未熟な振る舞いを許すわけにはいかない。

「彼も分かっている。私たちはそういうことについて、はっきり伝えている。彼の目を見れば、自分のしたことを悔やんでいるのが分かる。今日は決勝でも準決勝でもないが、こうした瞬間がシーズンを左右する。マイケルにも、相手の10番の方が君より一枚上手だったと伝えた。今となっては私にも変えられない。これを学び、より強くなるきっかけにできればと思う」と監督は説明した。