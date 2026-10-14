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「信じられないほど愚か」バイエルン、CLでまさかのドロー。コンパニ監督が「挑発に乗って」退場したオリーズを痛烈批判
オリーズ、スタヴァンゲルで退場処分
ブンデスリーガの強豪バイエルンはノルウェーで苦い夜を過ごした。2点差を追いつきながら、10人で戦う中で終盤に同点弾を許した。最大の波紋を呼んだのは74分の出来事だ。戦術的なファウルですでに警告を受けていたオリーズが、冷静さを失った。バイキングの主将ズラトコ・トリピッチに挑発された元クリスタル・パレスのオリーズは、相手の顔にボールを直接投げつけた。ゲオルギ・カバコフ主審は2枚目のイエローカードを提示せざるを得ず、バイエルンは数的不利のまま試合終盤を戦うことになった。
コンパニ監督はこの件について特に厳しい言葉を口にし、選手を公の批判からかばおうとはしなかった。「あの退場は、もちろん信じられないほど愚かな行為だ。その件についてはすでに話し合い、我々の考えは明確だ。エネルギーが足りないと見ているわけでもない。チームは懸命に戦っているが、あのようなことは起きてはならない」と、『ビルト』が伝えた。
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ウインガーにとって学びの瞬間
怒りを覚えながらも、コンパニ監督は24歳のウインガー、オリーズがこの経験を成長につなげることを望んでいる。監督はこの出来事についてオリーズと直接話し、相手に一枚上を行かれたと伝えたことを明かした。大会が進むにつれて試合の重要性が増すなか、バイエルンはノックアウトステージでこうした未熟な振る舞いを許すわけにはいかない。
「彼も分かっている。私たちはそういうことについて、はっきり伝えている。彼の目を見れば、自分のしたことを悔やんでいるのが分かる。今日は決勝でも準決勝でもないが、こうした瞬間がシーズンを左右する。マイケルにも、相手の10番の方が君より一枚上手だったと伝えた。今となっては私にも変えられない。これを学び、より強くなるきっかけにできればと思う」と監督は説明した。
コンパニ、防げたはずのミスに激怒
コンパニ監督にとって、この試合の戦いぶりは受け入れがたいものだった。特に、国内でアウクスブルク相手につまずいた直後だけになおさらだ。指揮官は、突如チームに目立ち始めた集中力の欠如について、厳しい言葉を口にした。ベルギー人指揮官は、チームが懸命に取り組んでいるとしつつも、今季主要タイトルを争うのであれば、こうした基本的なミスを繰り返すわけにはいかないと指摘した。この引き分けにより、比較的優位な戦いを続けてきたバイエルンに脆さが見えている。
「内容はそれほど悪くない。しかし、完全に集中を欠いたミスがあった。我々は単純に賢くなかった。アウクスブルク戦では８秒後に失点し、今日も１分半後に早い時間帯の失点を喫した。少し過信もあった。相手のチャンスがすべてゴールになっているが、それは言い訳にはならない。我々自身がそうした場面を生み出している」と語った。
- AFP
バイエルン、守備面への懸念が高まる
オリーズの退場が最大の話題となった一方、チーム全体の守備も課題を残した。ジャンニ・ステスネスとピーター・クリスチャンセンに序盤のゴールを許し、アウェーチームは劣勢に立たされ、最終ラインの綻びが露呈した。ハリー・ケインとルイス・ディアスのゴールで試合をひっくり返した後も、終盤に同点ゴールを許したことで、試合運びの甘さが浮き彫りとなった。コーチ陣が明らかに不満を募らせている点だ。
この結果、次に控えるRBライプツィヒとのブンデスリーガの一戦に向けて、バイエルンへの重圧は一段と高まった。コンパニ監督は集中力の大幅な改善を求めるだろう。優勝争いが激しさを増す中、バイエルンは、監督が最近の試合で失われたと考える「賢さ」を早急に取り戻さなければならない。
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