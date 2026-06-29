「信じられないほど優れた選手」：バスティアン・シュヴァインシュタイガーが、W杯を控えたドイツ代表に対し、ある特定の選手について特に注意を促した

バイエルン時代チームメイトだったパラグアイ代表112試合出場ロケ・サンタ・クルスと話し、彼は母国の強みを強調した。

「ロケ・サンタ・クルスと話したが、彼らはアグレッシブにくる。すでに牙をむいている。またあの手口が待ち受けている」とシュヴァインシュタイガーはARDのインタビューで語った。

ドイツ代表が特に警戒すべきは、MLSアトランタ・ユナイテッドのミゲル・アルミロンだ。 「彼にもサッカーの質がある。MLSで同じ時期にプレーした。彼はシーズン最優秀選手に選ばれた。信じられないほど優秀で、テクニックにも長けている。我々にとって難題だ」と41歳のシュヴァインシュタイガーは語った。