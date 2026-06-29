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Christian Guinin

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「信じられないほど優れた選手」：バスティアン・シュヴァインシュタイガーが、W杯を控えたドイツ代表に対し、ある特定の選手について特に注意を促した

ワールドカップ
ドイツ 対 パラグアイ
ドイツ
パラグアイ
ミゲル・アルミロン
バスティアン・シュヴァ インシュタイガー

バスティアン・シュヴァインシュタイガーは、ドイツ代表チームに対し、次のワールドカップで対戦するパラグアイの強さに注意するよう警告した。

月曜日の夜（22時30分）に行われる16強戦を前に、元代表選手は南米のチームを決して侮ってはならないと警告した。

  • バイエルン時代チームメイトだったパラグアイ代表112試合出場ロケ・サンタ・クルスと話し、彼は母国の強みを強調した。

    「ロケ・サンタ・クルスと話したが、彼らはアグレッシブにくる。すでに牙をむいている。またあの手口が待ち受けている」とシュヴァインシュタイガーはARDのインタビューで語った。

    ドイツ代表が特に警戒すべきは、MLSアトランタ・ユナイテッドのミゲル・アルミロンだ。 「彼にもサッカーの質がある。MLSで同じ時期にプレーした。彼はシーズン最優秀選手に選ばれた。信じられないほど優秀で、テクニックにも長けている。我々にとって難題だ」と41歳のシュヴァインシュタイガーは語った。

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  • almiron(C)Getty Images

    アルミロンはトルコ戦で前代未聞の快挙を成し遂げた

    アルミロンはパラグアイのグループリーグ初戦アメリカ戦（1-4）とトルコ戦（1-0）に先発した。 トルコ戦ではメルト・ミュルドゥルともみ合いになり、相手の口を塞いだとして大会史上初のレッドカードを受けた。このため最終戦のオーストラリア戦は出場停止だった。

    パラグアイはグループDを4ポイントで終え、3位チームのうち上位8チームに入り突破。米国に敗れ、トルコに辛勝した後、最終戦はオーストラリアとスコアレスドローだった。

    一方、ドイツ代表は最終戦でエクアドルに1-2で敗れたが、キュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦（2-1）で得た6ポイントで首位通過を決めた。

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