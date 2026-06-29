月曜日の夜（22時30分）に行われる16強戦を前に、元代表選手は南米のチームを決して侮ってはならないと警告した。
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「信じられないほど優れた選手」：バスティアン・シュヴァインシュタイガーが、W杯を控えたドイツ代表に対し、ある特定の選手について特に注意を促した
バイエルン時代チームメイトだったパラグアイ代表112試合出場ロケ・サンタ・クルスと話し、彼は母国の強みを強調した。
「ロケ・サンタ・クルスと話したが、彼らはアグレッシブにくる。すでに牙をむいている。またあの手口が待ち受けている」とシュヴァインシュタイガーはARDのインタビューで語った。
ドイツ代表が特に警戒すべきは、MLSアトランタ・ユナイテッドのミゲル・アルミロンだ。 「彼にもサッカーの質がある。MLSで同じ時期にプレーした。彼はシーズン最優秀選手に選ばれた。信じられないほど優秀で、テクニックにも長けている。我々にとって難題だ」と41歳のシュヴァインシュタイガーは語った。
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アルミロンはトルコ戦で前代未聞の快挙を成し遂げた
アルミロンはパラグアイのグループリーグ初戦アメリカ戦（1-4）とトルコ戦（1-0）に先発した。 トルコ戦ではメルト・ミュルドゥルともみ合いになり、相手の口を塞いだとして大会史上初のレッドカードを受けた。このため最終戦のオーストラリア戦は出場停止だった。
パラグアイはグループDを4ポイントで終え、3位チームのうち上位8チームに入り突破。米国に敗れ、トルコに辛勝した後、最終戦はオーストラリアとスコアレスドローだった。
一方、ドイツ代表は最終戦でエクアドルに1-2で敗れたが、キュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦（2-1）で得た6ポイントで首位通過を決めた。