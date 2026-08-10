守備陣の危機にもかかわらず、アルテタは補強のために移籍市場へ再び乗り出し、センターバックの代役を獲得する可能性を低く見せた。クラブは複数の名前と結びつけられているものの、指揮官は現在のメンバーが一段階レベルを上げ、守備のほころびに対して全員で責任を負うことを期待していると強調した。アーセナルは現在、ガブリエウ・マガリャンイス、リッカルド・カラフィオーリ、ベン・ホワイトを起用可能だが、層の厚さはコーチングスタッフが望んでいたよりもはるかに早い段階で試されている。

補強の可能性について問われると、アーセナルは「先日はひどい失点があったし、今日もひどい失点があった。特に競り合い方という部分でそうだった。だが、それはチーム全体の責任だ。今いる選手たちとともに改善していかなければならない」と語った。

この姿勢は、アーセナルが トッテナムのキャプテン、クリスティアン・ロメロへの電撃的な動きを検討していたものの、そのアプローチが宿敵によって阻まれたと報じられる中でも変わっていない。

アーセナルのプレミアリーグ王座防衛は8月21日にホームでのコヴェントリー戦で幕を開ける予定で、第一選択の守備コンビを欠いたままスタートする可能性は大きな懸念材料となっている。現在、焦点はガブリエウが、ピエロ・インカピエやクリスティアン・モスケラを含むクラブの他の起用可能な選択肢とともに、どのように守備を支えるかに移っている。



