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「信じられないほどの選手を失った」 ミケル・アルテタ監督がウィリアン・サリバとユリエン・ティンバーの負傷について厳しい最新情報、アーセナルのタイトル防衛に痛手
サリバとティンバー、シーズン開幕戦を欠場へ
アルテタ監督は、サリバとティンバーの両者を当面欠くことになると認め、クラブのプレシーズン最終調整に暗い影を落としている。エミレーツ・スタジアムで行われたボルシア・ドルトムントとのプレシーズンマッチで2-3の敗戦を喫した後、スペイン人指揮官は、サリバが2026年ワールドカップ後の長引く背中の問題に対処するため、現在「休養モード」にあると明かした。一方、ティンバーは鼠径部の問題に苦しんでいる。このニュースは、アーセナルがコモとの親善試合、その後のマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドに向けて準備を進める重要な時期にもたらされた。
- MIS
「ほとんど何もする必要がなかった」
スペイン人指揮官は、彼らの復帰時期について具体的な見通しを示すことはできず、次のように語った。「それについては、あまり正確なことは言えない。ユリエンは非常に順調に回復していて、ピッチにも立っているし、今はかなり多くのことができている。ただ、まだ復帰までは数週間かかる。どれくらいかは言えない。
「ウィリアムは現時点で休養モードにある。この2週間は、負傷を悪化させないために、ほとんど何もしてはいけなかった。治るまでには時間がかかるだろうし、それは分かっている。新しい情報が入り次第、お伝えすることができる」
アルテタ、「信じられないほど素晴らしい」主力たちの喪失を嘆く
サリバの不在は、プレミアリーグ制覇において彼が果たした極めて重要な役割を踏まえると、北ロンドンのクラブにとってとりわけ痛手だ。25歳の同選手は、昨季リーグ最高の成績を誇った守備陣の柱であり、過去のシーズンでも彼が不在となった際にはチームの調子が落ち込むことが繰り返されてきた。アルテタ監督も落胆を隠さず、戦術面の構築と最終ラインからのビルドアップにおいて重要な、2人の多才なDFが欠ける穴の大きさを認めた。
これらの負傷の影響について振り返り、アルテタ監督は記者団にこう語った。「残念ながら、我々は以前にもそれを経験している。彼が出場可能だった時の数字は信じられないほどだ。とてつもない選手を失ったことは分かっている。ユリエンについても同じだ」
- Getty Images Sport
補強計画は引き続き現有戦力に焦点を当てる
守備陣の危機にもかかわらず、アルテタは補強のために移籍市場へ再び乗り出し、センターバックの代役を獲得する可能性を低く見せた。クラブは複数の名前と結びつけられているものの、指揮官は現在のメンバーが一段階レベルを上げ、守備のほころびに対して全員で責任を負うことを期待していると強調した。アーセナルは現在、ガブリエウ・マガリャンイス、リッカルド・カラフィオーリ、ベン・ホワイトを起用可能だが、層の厚さはコーチングスタッフが望んでいたよりもはるかに早い段階で試されている。
補強の可能性について問われると、アーセナルは「先日はひどい失点があったし、今日もひどい失点があった。特に競り合い方という部分でそうだった。だが、それはチーム全体の責任だ。今いる選手たちとともに改善していかなければならない」と語った。
この姿勢は、アーセナルが トッテナムのキャプテン、クリスティアン・ロメロへの電撃的な動きを検討していたものの、そのアプローチが宿敵によって阻まれたと報じられる中でも変わっていない。
アーセナルのプレミアリーグ王座防衛は8月21日にホームでのコヴェントリー戦で幕を開ける予定で、第一選択の守備コンビを欠いたままスタートする可能性は大きな懸念材料となっている。現在、焦点はガブリエウが、ピエロ・インカピエやクリスティアン・モスケラを含むクラブの他の起用可能な選択肢とともに、どのように守備を支えるかに移っている。
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