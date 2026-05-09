雑誌『Sport Week』のインタビューで、ベンフィカの監督はこう語った。「ポルトガルには何でもできる。彼らは素晴らしい世代だ。1年前にはネーションズリーグを制した。2016年の欧州選手権優勝チームより技術が高い。アンチェロッティ率いるブラジルやアルゼンチンもいるが、ポルトガルは今回のワールドカップを制できる。」
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「信じられないほどの世代」：ジョゼ・モウリーニョがW杯優勝の最有力候補を指摘
モウリーニョは大会の政治的側面にも言及した。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はイランの出場を承認したが、除外を求める声は止まない。ドナルド・トランプ米大統領の特別代表パオロ・ザンポッリ氏は、中東の緊張が高まった場合、イランの代わりにイタリアを出場させるよう求めた。
モウリーニョは「政治は政治、スポーツはスポーツ」と主張し、選手たちを擁護。「出場権を得たイラン代表は、出場チーム数が多いこの大会に出場する価値がある」と語った。
- AFP
モウリーニョがジダンを称賛
モウリーニョは他にもさまざまな話題に触れた。 サッカーの美と優雅さを体現する選手を問われると、彼は即座に答えた。「まず思い浮かぶのはジネディーヌ・ジダンだ」とモウリーニョは語った。「マルコ・マテラッツィは怒るかもしれないが、ジズのプレーはまさに美だった」
なお、ジダンとマテラッツィは2006年W杯決勝の頭突き以来、関係が冷え込んでいる。
モウリーニョが最も好きな街を明かす
モウリーニョは「戦術の天才」という評価について問われ、ローマ時代の元選手ザニオーロが「彼は試合の流れをほぼ完璧に予測できる」と語っていたことを思い出した。
「ほぼ」とモウリーニョ。特に印象的な予言は「ローマ対フェイエノールトのカンファレンスリーグ決勝でザニオーロが決勝点を挙げる」というものだった。
ベンフィカに移籍したものの、彼の心は今もローマにあるようだ。監督として好きな都市を聞かれると、「大切なのは愛する人といることで、場所は何でもよい」と前置きつつ、「私にとってはローマが世界で最も美しい」と語った。
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モウリーニョはレアル・マドリードに復帰するのか？
危機に陥ったレアル・マドリードへのモウリーニョ監督の復帰が現実味を帯びている。スカイ・スポーツによると、2010～2013年に同クラブを率いたポルトガル人監督は現在最有力候補だが、2つの条件を提示しているという。
本人は否定しておらず、再就任の条件として「完全な指揮権」と「移籍に関する大きな発言権」を要求しているという。