モウリーニョは大会の政治的側面にも言及した。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はイランの出場を承認したが、除外を求める声は止まない。ドナルド・トランプ米大統領の特別代表パオロ・ザンポッリ氏は、中東の緊張が高まった場合、イランの代わりにイタリアを出場させるよう求めた。

モウリーニョは「政治は政治、スポーツはスポーツ」と主張し、選手たちを擁護。「出場権を得たイラン代表は、出場チーム数が多いこの大会に出場する価値がある」と語った。