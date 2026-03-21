フランスの伝説的ストライカー、ティエリ・アンリは、FCバルセロナを今シーズンのチャンピオンズリーグ優勝の最有力候補と見ている。今週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、ニューカッスル・ユナイテッド戦での7-2という大勝に、48歳のアンリは深く感銘を受け、ライバル各チームも同様の印象を抱いていると確信している。
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「信じられないほどのチーム」：ティエリ・アンリがチャンピオンズリーグで新たな推しチームを見つけた
CBSスポーツで、ヘンリーは「歴史に残る一夜」と絶賛した。彼は次のように称賛した。「おめでとう、バルセロナ。ヨーロッパは脅威を感じ始めている。チームがこれほど勢いに乗っている時、何一つ確実なことはない。これは単なる勝利ではなく、世界的な大地震だった。」
アンリが特に感銘を受けたのは、前半を3-2と危ういリードで折り返したバルサが、後半45分間をどのように戦い抜いたかという点だ。 「なんて後半だったんだ？」と、元バルサのストライカーは問いかけた。「それは完全な変貌だった。チームはまるで別人のようなプレーを見せた。あれこそが真のバルセロナだ。彼らが望めば、何でもできる。信じられないほどのチームだ。」
ラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、そしてチームメイトたちによる攻撃の嵐を見て、アンリは1990年代初頭のヨハン・クライフ率いる伝説のドリームチームを彷彿とさせられ、対戦相手のニューカッスルに同情した。「ニューカッスルは、この攻撃の圧巻の前に崩壊してしまった。バルセロナがこのようにプレーすれば、止めることはほぼ不可能だ。」
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バルセロナはチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードと対戦する
アンリの称賛は実に注目に値する。何しろ彼は今シーズン、バルセロナのプレースタイルを度々批判しており、秋には「リスクの高い戦術と守備の弱さゆえに、再び優勝は不可能だろう」と推測していたからだ。「あれほど高いラインでチャンピオンズリーグを戦うことはできない。残念だが」と、グループステージで前回王者のPSGにホームで1-2で敗れた後、彼はそう断言していた。
バルセロナは、2015年にベルリンで行われた決勝でユヴェントスを破って以来、チャンピオンズリーグでの優勝を待ち続けている。前シーズン、ハンス・フリック監督率いるチームは、準決勝でインテル・ミラノと2試合にわたる熱戦を繰り広げたものの、敗退した（3-3、延長戦3-4）。
バルサの次の相手は、ラ・リーガのライバルであるアトレティコ・マドリードだ。もし「 Blaugrana（バルサ）」がこの準々決勝のハードルを乗り越えれば、準決勝ではアーセナル対スポルティングCPの勝者と対戦することになる。
チャンピオンズリーグ準々決勝の対戦カード
レアル・マドリード FCバイエルン PSG リヴァプールFC FCバルセロナ アトレティコ・マドリード スポルティングCP アーセナルFC