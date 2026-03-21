「信じられないほどのチーム」：ティエリ・アンリがチャンピオンズリーグで新たな推しチームを見つけた

CBSスポーツで、ヘンリーは「歴史に残る一夜」と絶賛した。彼は次のように称賛した。「おめでとう、バルセロナ。ヨーロッパは脅威を感じ始めている。チームがこれほど勢いに乗っている時、何一つ確実なことはない。これは単なる勝利ではなく、世界的な大地震だった。」

アンリが特に感銘を受けたのは、前半を3-2と危ういリードで折り返したバルサが、後半45分間をどのように戦い抜いたかという点だ。 「なんて後半だったんだ？」と、元バルサのストライカーは問いかけた。「それは完全な変貌だった。チームはまるで別人のようなプレーを見せた。あれこそが真のバルセロナだ。彼らが望めば、何でもできる。信じられないほどのチームだ。」

ラミン・ヤマル、ロベルト・レヴァンドフスキ、そしてチームメイトたちによる攻撃の嵐を見て、アンリは1990年代初頭のヨハン・クライフ率いる伝説のドリームチームを彷彿とさせられ、対戦相手のニューカッスルに同情した。「ニューカッスルは、この攻撃の圧巻の前に崩壊してしまった。バルセロナがこのようにプレーすれば、止めることはほぼ不可能だ。」