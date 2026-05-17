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「依然として大きな問題がある」―ロイ・キーン、マンチェスター・ユナイテッド監督就任を控えたマイケル・キャリックへの「懸念」を明かす
キーン、補強と戦術の課題を指摘
日曜、マンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレストに3－2で勝った後、スカイ・スポーツのインタビューに答えたキーンは、暫定監督としてCL出場権を得たキャリックについて「本当の試練はこれからだ」と語った。
「ここ数か月は彼が率いてきた」と、キャリックが正式監督にふさわしいかと問われたキーンは答えた。 「彼の任務はCL出場権獲得だったはずだ。それは達成したが、先にはまだ大きな問題が山積している。それでも彼が最善の選択肢だったのかは分からない。クラブが他の監督と接触したかは我々には不明だ。とはいえ、彼が試合に勝っていたのは事実……それでもユナイテッドには大きな問題が残っている」
- AFP
キャリックのオーディションが間近に迫った昇進につながる
1月にルーベン・アモリムが去った空白を埋めて以来、キャリックの評価は急上昇している。制御を失いかけだったシーズンを元ミドルズブラ監督が立て直し、3位フィニッシュを確定させた。
この復活劇を受け、クラブ首脳はキャリックが長期的にチームを率いる適任者と判断し、近日中に正式発表する見込みだ。
それでもキーンは「選手補強で中盤のフィジカルを強化し、失点を減らすことが彼の新たな任務だ」と語り、今後も好調が続くかは慎重に見守る構えだ。
彼にはその経験があるだろうか？
このアイルランド人ジャーナリストの最大の懸念は、キャリックがマンチェスター・ユナイテッド監督という職に付き物の困難な時期をどう乗り切るかだ。彼は、この任命が「卓越した成果の追求」ではなく「安定」を求める意図によるのではないかと疑問を呈した。
「これらが大きな課題だ。今後数カ月で苦境に立たされたとき、彼が乗り切る経験を持っているかが問われる」とキーンは語った。
彼は以前ミドルズブラを率い、ユナイテッドでもプレーした。チャンスだ。成功すれば素晴らしい。 私個人としては疑問もあるが、様子を見よう。クラブの立場からすれば、前回の決定が裏目に出ただけに、これは無難な選択だ。キャリックが就任してチームは落ち着き、いくつかの試合に勝っている。私にとっては、これが最も安全な決断であり、時にはそれ自体に何の問題もない。」
- Getty Images Sport
キャリックがホームのファンに感動的な別れを告げる
キャリックは、オールド・トラッフォードでのフォレスト戦後、浮き沈みの激しいシーズンを支えてくれたサポーターに感謝を述べた。
「今シーズンのサポートに心から感謝している。我々は浮き沈みを共にし、支え合ってきた。このクラブの最大の魅力はサポーターだ。順風満帆な時は応援も楽しみも簡単だ。私は20年前にこのクラブへ来た瞬間から絆を感じている。困難な時こそ、我々は団結する。」