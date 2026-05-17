「依然として大きな問題がある」―ロイ・キーン、マンチェスター・ユナイテッド監督就任を控えたマイケル・キャリックへの「懸念」を明かす

日曜、マンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレストに3－2で勝った後、スカイ・スポーツのインタビューに答えたキーンは、暫定監督としてCL出場権を得たキャリックについて「本当の試練はこれからだ」と語った。

「ここ数か月は彼が率いてきた」と、キャリックが正式監督にふさわしいかと問われたキーンは答えた。 「彼の任務はCL出場権獲得だったはずだ。それは達成したが、先にはまだ大きな問題が山積している。それでも彼が最善の選択肢だったのかは分からない。クラブが他の監督と接触したかは我々には不明だ。とはいえ、彼が試合に勝っていたのは事実……それでもユナイテッドには大きな問題が残っている」



