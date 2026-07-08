「使い切れないほどの資金」――エリオット・アンダーソン売却1億1600万ポンドがノッティンガム・フォレストに課題。レッズのレジェンド、デス・ウォーカーが「新戦力」と熱狂的サポーターの重要性を語る。

ウォーカーは、忠実で情熱的なサポーターの支持を維持することの重要性も強調した。チームが共通の目標を目指すうえで、彼らは極めて重要な役割を果たすからだ。「フォレストは、ここ25～30年、ファンがチームを後押ししているときは常に好成績を収めてきた。しかし観客席に少しでもネガティブな雰囲気が漂うと、チームのパフォーマンスは低下する。

皮肉なことに、我々の時代は観客が世界で最も気難しかった。2～3点差でリードしないとすぐブーイングだ。ブライアン・コフ監督は、道義的勇気の高い選手だけを支持していた。 「自分が上手いかどうかは彼にとってどうでもよく、彼が求めることをやり遂げる度胸さえあればいい」とよく思ったものだ。彼はその姿勢でチームを作った。

観客が味方してくれないときは、ある意味、観客を少し無視していたんだ。 今でも覚えているのはQPR戦だ。4－0でリードし、最後の10分はボールをキープしていただけだった。5点目を取らないとブーイングされた。「ちょっと待てよ」と思った。だが、ヨーロッパの選手たちが基準を示してくれた。我々はそれを守り、やがて自分たちの基準を作った。

この30年で学んだのは、観客が最も重要な役割を果たすということだ。初めて昇格し残留した頃、実力はリーグ下位2チーム程度だっただろう。それでも最高のファンがいて、彼らだけでチームを残留させてくれた。

ホームでボール支配率が25％しかない時でも、ファンは歌い続けた。3－0でリードしているかのように。私たちは運よく引き分けたり、マンチェスター・シティから勝ち点1を奪ったりした。その時、私は『このファンたちは信じられない』と感じた。

シーズン序盤に良い補強ができれば、ファンも前向きになる。雪だるま式に勢いが膨らみ、2勝、3勝と重ねれば、さらに前進できる。