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「使い切れないほどの資金」――エリオット・アンダーソン売却1億1600万ポンドがノッティンガム・フォレストに課題。レッズのレジェンド、デス・ウォーカーが「新戦力」と熱狂的サポーターの重要性を語る。
フォレストはアンダーソンをマンチェスター・シティに過去最高額で売却した
フォレストは2024年夏、3500万ポンド（4700万ドル）で獲得したニューカッスルのアカデミー出身アンダーソンから大きな利益を得た。トレントサイドで過ごした2シーズン、23歳の彼はプレミアリーグのボール奪取数トップに立ち、2026年W杯を目指すイングランド代表でも不可欠な存在になった。
彼は祝福を受けながらノッティンガムを去り、フォレストは英国人選手史上最高額を再投資し、チーム強化を図れる立場に立った。しかし、欧州のライバルクラブがフォレストの資金力を知っているため、容易ではない。
移籍金の相場も上昇すると見込まれるため、新監督のオリバー・グラスナーはクラブ幹部とともに、混雑した市場で価値ある選手を見極める必要がある。すでにリヴァプールのMFカーティス・ジョーンズやトッテナムのルーカス・ベルグヴァルが主要なターゲットとして挙げられている。
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フォレストには、主要な移籍ターゲット獲得に充てる資金がある
フォレストの象徴的存在であるウォーカーは、ToonieBetとの提携でGOALの取材を受け、「資金に余裕がある中で、投資をどう考えるか」と問われると、こう語った。「誰もが『金に糸目をつけない』と思うからこそ、賢く使うことが大切だ。ここ5年間で多くの選手を獲得し、良い選手も非常に優れた選手もいた。だから、加入した選手たちを批判することはできない。
「ときどき失敗もあるが、それは仕方がない。リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティも同じで、どのクラブも合わない選手を取ったことがある。ブライアン・クラフでさえそうだった。だから監督はリスクを冒し、チャンスに賭けるしかない。
戦力の補強は必須だ。シーズン序盤に大型補強ができれば最高だ。ファンも喜ぶし、前向きになれる。チームは主力の一人を失った。だから、シーズンが始まったらすぐに結果を出せるよう、新しい戦力を加えたい。
昨シーズンはまずまずの形で終えられた。だから、良いスタートを切ることができれば――プレミアリーグは序盤がすべてだからね。悪いスタートを切ると、すぐに自信を失い、ファンも離れていってしまう。」
フォレストのファンがシティ・グラウンドで果たすべき極めて重要な役割
ウォーカーは、忠実で情熱的なサポーターの支持を維持することの重要性も強調した。チームが共通の目標を目指すうえで、彼らは極めて重要な役割を果たすからだ。「フォレストは、ここ25～30年、ファンがチームを後押ししているときは常に好成績を収めてきた。しかし観客席に少しでもネガティブな雰囲気が漂うと、チームのパフォーマンスは低下する。
皮肉なことに、我々の時代は観客が世界で最も気難しかった。2～3点差でリードしないとすぐブーイングだ。ブライアン・コフ監督は、道義的勇気の高い選手だけを支持していた。 「自分が上手いかどうかは彼にとってどうでもよく、彼が求めることをやり遂げる度胸さえあればいい」とよく思ったものだ。彼はその姿勢でチームを作った。
観客が味方してくれないときは、ある意味、観客を少し無視していたんだ。 今でも覚えているのはQPR戦だ。4－0でリードし、最後の10分はボールをキープしていただけだった。5点目を取らないとブーイングされた。「ちょっと待てよ」と思った。だが、ヨーロッパの選手たちが基準を示してくれた。我々はそれを守り、やがて自分たちの基準を作った。
この30年で学んだのは、観客が最も重要な役割を果たすということだ。初めて昇格し残留した頃、実力はリーグ下位2チーム程度だっただろう。それでも最高のファンがいて、彼らだけでチームを残留させてくれた。
ホームでボール支配率が25％しかない時でも、ファンは歌い続けた。3－0でリードしているかのように。私たちは運よく引き分けたり、マンチェスター・シティから勝ち点1を奪ったりした。その時、私は『このファンたちは信じられない』と感じた。
シーズン序盤に良い補強ができれば、ファンも前向きになる。雪だるま式に勢いが膨らみ、2勝、3勝と重ねれば、さらに前進できる。
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グラスナー体制：フォレストは2026-27シーズンの開幕戦でリーズと対戦する
30年ぶりに欧州大会に復帰し、ヨーロッパリーグ準決勝に進出したフォレストは、昨季16位で終えた。ヴィトール・ペレイラ監督がチームをトップリーグ残留に導いたが、指揮権は元クリスタル・パレス監督のグラスナーに引き継がれた。
グラスナーが率いる初陣は8月22日のホームでのリーズ戦（2026-27シーズン開幕戦）だ。クラブはアンダーソン移籍金を活用し新戦力を補強、満員のシティ・グラウンドに再び熱狂をもたらす計画だ。
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