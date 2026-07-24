「余計な口出しはよせ！」――ポーカー大会に出席しているところを目撃されたサントスのスター、ネイマールが批判者たちを痛烈に非難

元バルセロナとPSGのスター選手は、ジムで2回目の練習準備中に動画を投稿し、批判に反論した。彼は「休日にポーカーをしていたと話題になったが、午前中は練習していた。試合に出なかったのは練習再開直後で、翌日は休みだったからだ」と説明した。

さらに、ペイシェへの献身を疑う声にはこう言い放った。「今、トレーニングの準備をしている。だから聞きたい。俺が練習してもいいか？それとも、これからも文句を言い続けるのか？自分のことに集中してくれ！」