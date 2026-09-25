Crystal Pix
翻訳者：
「何度も見返したに違いない」 ブライトンでの初ゴールを決めたチェマ・アンドレス、アーセナル戦3-0勝利で生まれた衝撃弾を繰り返し再生中
MFがアメックスで即座にインパクトをもたらす
このスペイン人MFは、推定2300万ユーロでVfBシュトゥットガルトから移籍を完了した9月1日以降、イングランドサッカーでたちまち強烈な印象を残した。コヴェントリー・シティとのアウェー戦で5-0の快勝を収めた試合でデビューを飾ると、レアル・マドリーの下部組織出身のこの選手は、アーセナルとのホーム戦で3-0の勝利を収めた一戦で見事な一撃を決め、初ゴールを記録した。『ベイビー・ロドリ』の異名を取るこの若手の圧倒的なパフォーマンスにより、ブライトンはプレミアリーグ順位表で3位まで浮上している。
- Getty Images Sport
スペインの新星、イングランドの激しさを満喫
守備的MFのチェマは、『MARCA』の取材に対し、イングランド南部の海岸地帯で迎えた最初の1カ月で、イングランドのフットボールの厳しい要求にいかに素早く適応したかを語った。すでにデビュー、ゴール、アシストを記録している慌ただしいスタートを振り返り、チェマはこう説明した。「そうですね、おっしゃる通り、本当にあっという間でした。でも大きな意欲を持ってやれていますし、とても幸せです。神に感謝したいですし、今のところはすべてうまくいっています。ここに来て3週間です」
また、プレミアリーグとドイツ1部の異なるスタイルを比較し、こう述べた。「どちらも非常に競争の激しいリーグですが、結局のところ、プレミアリーグは世界最高のリーグです。テンポはダイナミックで流動的ですし、中断も少ない。審判は試合を流してくれますし、フィジカルのレベルもより高いと思います。どちらのリーグでも得点できるのは素晴らしいことですが、そうですね、プレミアリーグで得点するのは本当に興奮します」
家族のグループチャットが妙技を再び映し出す
21歳のこの選手が決めた節目のゴールをめぐる興奮は今も続いており、身近な人たちもガナーズ戦での際立ったパフォーマンスの映像をたびたび共有している。そのゴールを繰り返し見ずにはいられないと認めたチェマは、次のように説明した。「友人や家族がグループチャットに何度も送ってくるから、もう何回も見たと思う。だから『じゃあ、また見よう』ってなるんだ。本当にすごく気分が高まるよ。正直に言ってね」
新しいロッカールーム内で、どうやってコミュニケーションの壁を埋めたのかについても、こう付け加えた。「今はうまくやれているし、かなり良くなった。結局のところ、みんな英語を話すからね。ドイツでもほとんどの人が英語を話していたけど、良くも悪くも、ドイツ語が少し足かせになることはあった。英語の方がいい。クラブではすべて英語なんだ。監督はドイツ人だけど、まあ、僕もドイツ人のことは少し分かるようになっているから、問題ないよ」
- Crystal Pix
ブライトンがスタジアム・オブ・ライトに乗り込む
ブライトンは開幕からの5試合で勝ち点10を積み上げ、トップ4の座を確かなものとして中断期間に入る。ファビアン・ヒュルツェラー監督のチームは、代表ウィーク明けの10月10日にサンダーランドとの厳しいアウェーゲームに臨む。ディビジョン上位で予想外の快進撃を維持するためには、スタジアム・オブ・ライトで勝ち点3を確保することが極めて重要となる。
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