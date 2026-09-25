21歳のこの選手が決めた節目のゴールをめぐる興奮は今も続いており、身近な人たちもガナーズ戦での際立ったパフォーマンスの映像をたびたび共有している。そのゴールを繰り返し見ずにはいられないと認めたチェマは、次のように説明した。「友人や家族がグループチャットに何度も送ってくるから、もう何回も見たと思う。だから『じゃあ、また見よう』ってなるんだ。本当にすごく気分が高まるよ。正直に言ってね」

新しいロッカールーム内で、どうやってコミュニケーションの壁を埋めたのかについても、こう付け加えた。「今はうまくやれているし、かなり良くなった。結局のところ、みんな英語を話すからね。ドイツでもほとんどの人が英語を話していたけど、良くも悪くも、ドイツ語が少し足かせになることはあった。英語の方がいい。クラブではすべて英語なんだ。監督はドイツ人だけど、まあ、僕もドイツ人のことは少し分かるようになっているから、問題ないよ」