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Ryan Tolmich

翻訳者：

「何度も夢見ていた」――リオネル・メッシがカタールW杯でサッカー史に新たな1ページを刻んだ瞬間

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2022年冬、ルサイルの光の下でリオネル・メッシは長年の夢を叶えた。容赦ないプレッシャーと失望を乗り越え、アルゼンチン代表としてサッカー界最大の舞台で期待を超え、祖国に完璧な結末をもたらした。 GOALのポッドキャスト『Icons』最新エピソードへようこそ。本シリーズでは、過去10回のワールドカップを象徴する瞬間・人物・論争を通じて振り返り、大会の精神を鮮やかに蘇らせます。

ドーハ中心部にある「スーク・ワキフ」は、2022年ワールドカップで夢のような空間となった。FIFA初のアラブ開催を象徴するランドマークだ。

ワールドカップの記念品や地元の雑貨、食べ物、ラクダ乗り、音楽、ダンスなどが揃い、広場では世界中の観光客がボールを蹴り合っていた。ファンは応援用の頭巾「グトラ」を買い、巨大な金の親指像は待ち合わせスポットになっていた。

大会が進むにつれ、日中は各国の色が路地を彩った。モロッコ代表の快進撃に合わせて支持者が街を埋め、日本ファンは旅への想いを書いたプラカードを掲げ、カナダファンは暑さの中で久々の大会を楽しんだ。

夜になると色鮮やかさは薄れ、青と白の渦が市場を包んだ。通りは封鎖され、何キロも先から「ムチャチョス！」という叫びが響いた。

「ディエゴとリオネルの国」と呼ばれるその歌は国中を席巻した。多くの人が歴史的瞬間を期待し、アルゼンチンサポーターが殺到したのだ。彼らは歌い続けた。2年前に亡くなったマラドーナを讃え、コパ・アメリカ制したライバル・ブラジルをからかい、そして何よりもメッシを称えた。

何千人もの人々が代表チームを応援するイベント「バンデラソ」に参加するためスーク・ワキフに集まった。あの夜、国中が初めてメッシを後押しした。その後どうなったかは誰もが知っている。

アルゼンチンがワールドカップを制し、メッシはさらに象徴的な存在となった。結果として「バンデラソ」は優勝トロフィーを祝う祭典へと変わった。カタールでの数週間でメッシは神話的な地位を確立し、人間というより巨人のように語られた。彼は市場やスタジアム、レストランで繰り返し歌われた歌詞そのものを体現していた。

「みんな、またワクワクしてきたよ」と歌詞は訳される。「3度目の優勝がしたい、世界王者になりたい！そして天国のディエゴ、ドン・ディエゴやラ・トタと共に、リオネルを応援している姿が見える！」

声援を受けたメッシと仲間たちは3度目の優勝を果たし、アルゼンチンに再び熱狂をもたらした。波乱の大会の末、彼らは「史上最高」と呼ばれる試合で頂点に立った。あの冬、カタールは青と白に染まり、メッシとチームはサッカーの歴史を永遠に変えた。


  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    「悲しい日」

    これは完璧な物語ではない。アルゼンチンの2022年ワールドカップは衝撃的な幕開けだった。一時はカタールでの滞在が短く終わると思われた。

    グループCに入ったアルゼンチンは大会3日目に初戦に臨んだ。相手はサウジアラビア。試合前、多くの専門家はアルゼンチンが楽に勝つと予想していた。

    アルゼンチンはどの欧州・南米チームより多くのファンに支えられていたが、この日ルサイル・スタジアムではサウジアラビアも大量のファンを集めていた。

    36試合無敗のアルゼンチンは優勝候補筆頭とされ、試合の入りは上々だった。メッシは10分、PKを左足で決め、大会の幕開けを飾った。2014年と2018年の苦い記憶がまだ残る中、今回は違うかもしれない、アルゼンチンが挑戦に対応できるという兆しだった。 しかし、この日、アルゼンチンは期待に応えられなかった。

    後半開始3分でサレフ・アル・シェフリに同点弾を許すと、5分後にはサレム・アル・ダウサリに逆転弾を奪われた。試合は2－1で終了。失望を通り越して信じられないという思いだけが漂った。

    リオネル・スカローニ監督は「立ち上がって前進するしかない。今日は悲しいが、頭を上げて進めばいい。ワールドカップではこういうこともある」と語った。

    それでも強豪国にとって早くも正念場。メッシも「今こそ団結しよう。結果は予想外だが責任は我々にある」と語った。

    歴史は次に何をすべきかを示していた。グループ首位突破の平均勝ち点は約7、2位は約5。残るチャンスは6しかない。アルゼンチンは、強豪メキシコとポーランドを倒さなければならなくなった。ミスが許されない状況が、大会開始直後に訪れたのだ。

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  • Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    「肩の荷が下りた」

    後半が進むにつれ、ルサイルには緊張感が漂った。アルゼンチン対メキシコ。歴史的なライバル関係は、もはや二の次だった。これは生き残りをかけた戦いだ。

    後半も折り返しを過ぎ、スコアは0－0のまま。この日ポーランドがサウジアラビアに勝ったため、引き分けでは苦しい。勝てば希望がある。誰が立ち上がるのか――。

    64分、メッシが突破口を開いた。中央へ流れ込んだ彼にボールが転がり、瞬く間にネットを揺らす。アルゼンチン選手たちが駆け寄り、試合を動かす先制点を祝った。

    試合終了間際、大会最年少スターの一人、エンツォ・フェルナンデスが追加点。アルゼンチン中盤の現在と未来を示した。2－0で勝ち点3を得たアルゼンチンは、再び浮上した。

    「肩の荷が下りた。安心できたし、運命が再び自分たちの手に戻った」とメッシは語った。

    最終戦のポーランド戦では、控えのアレクシス・マカリスターとジュリアン・アルバレスが後半に得点を挙げ、アルゼンチンはグループ首位通過を決めた。危ない場面もあったが、その経験がチームをさらに強めたはずだ。

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    『ルサイルの戦い』

    アルゼンチン対オランダ戦より面白い試合はあった。だが、これほど波乱の試合は稀だ。

    ベスト16でオーストラリアを破ったアルゼンチンは欧州の強豪と対戦し、120分間の混沌を経験した。終盤の得点、ベンチが乱入した乱闘、個人への挑発、ジェットコースターのようなPK戦――この試合にはすべてが詰まっており、試合後に「ルサイルの戦い」と名付けられた。

    88分にはパレデスがオランダベンチへボールを蹴り込み、乱闘が勃発。その前後にも好プレーが続いた。前半終了間際、メッシの絶妙アシストでモリーナが先制。73分にはメッシがPKで追加点。

    しかしオランダも巨漢FWウェグホルストが後半に2得点。1点は後半アディショナルタイム11分だった。延長戦でも決まらずPK戦へ。アルゼンチンがオランダを退けた。

    試合終了後も緊張は解けず、メッシはウェグホルストに「¿Qué miras, bobo?（何見てんだ、バカ）」と挑発し、さらにルイ・ファン・ハール監督にも食ってかかった。ファン・ハールは以前から「メッシはチームプレーヤーではない」などと批判していた。 この日、最後に笑ったのはメッシとアルゼンチン代表だった。普段は冷静なメッシも珍しく反撃に出た。

    試合前後の発言で侮辱されたと感じたメッシは「ファン・ハールはPK戦で勝てると言った」と明かし、GKマルティネスも「彼は黙るべきだ」と語った。

    試合後に辞任したファン・ハールは数か月経ってもFIFAがアルゼンチンに有利な判定をしたと主張したが、アルゼンチンにとっては勝ち進むことがすべてだった。

    準決勝では2018年準優勝クロアチアをメッシの活躍で3-0で破り、運命の決戦へ進んだ。メッシ対ムバッペ、アルゼンチン対フランス。最大の舞台で最高のスターが激突した。

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    史上最高の決勝戦

    決勝戦が期待に応えることは少ない。特にワールドカップでは、負けることを恐れた両チームが慎重になり、精彩を欠く試合になりがちだ。しかし、アルゼンチン対フランスの試合は違っていた。彼らは名勝負、史上最高の決勝戦を届けてくれた。

    序盤はメッシのPKとディ・マリアのカウンターが炸裂。終盤にはエムバペが2得点を奪って同点に追いつき、延長ではメッシの決勝弾と思われた直後、エムバペが再びネットを揺らして大会史上2人目の決勝ハットトリックを達成した。

    それでもドラマは終わらない。ランダル・コロ・ムアニのシュートをマルティネスが最後の瞬間に止めた英雄的なセーブ――サッカー史上最高の一つだ――を、誰が忘れられよう。これはまさにタイトルを懸けた戦い。サッカーの「過去」と「未来」が激突し、「現在」の支配権を争った。

    PK戦では両者が成功。決着はチームメイトに委ねられた。

    メッシのチームメイトは captain のために勝ちたいという思いで奮起。対照的にムバッペのチームは PK を2本連続で失敗し、アルゼンチンに道を開いた。

    アルビセレステは一気にゴールへ。モンティエルが3度目の優勝を決定し、思わぬヒーローとなった。その直前、メッシは「今日かもしれないよ、おばあちゃん」とつぶやいた。多くの観客も空を見た。

    ある者はマラドーナに、別の者は故郷の家族や友人に思いをはせた。すべての人にとって、その一瞬が人生の集大成だった。モンティエルの蹴りは正確無比。ボールはネットに吸い込まれ、ゴールが決まった瞬間、メッシは膝をついた。

    その祈りはメッシのためだけでなく、世界中の何百万人もの人々のためにも、叶えられたのだ。

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    複雑な遺産

    2022年のワールドカップは、さまざまな面で記憶に残る大会でした。しかし、その遺産は複雑です。大会は人々を団結させ、アラブ世界で「美しいゲーム」が開催されたのは初めてでした。モロッコの快進撃と観客の熱狂は、多くのファンの記憶に刻まれました。

    一方で、招致時の贈賄疑惑や建設労働者の死亡問題など人権課題が輝きを曇らせた。開催時期の延期も批判の対象となった。

    一方で、大会は172得点と過去最多を記録し、観客動員数は340万人に達した。2022年までの4年間は史上最も収益が高く、75億ドル（55億ポンド）を上げた。 インファンティーノ会長は「史上最も素晴らしい大会」だったと語り、その理由として「このワールドカップが示した、他に類を見ない結束力」を挙げた。


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    心に刻まれた光景

    サッカーの視点だけで言えば、決定的な瞬間は試合終了直後に訪れた。サッカー史に残る名手の一人、メッシがようやく夢をかなえたのだ。彼はすでに成し遂げるべきすべてを達成したように見えた。まるでサッカーそのものを完成させたかのように。

    しかし、そのトロフィーを手にした瞬間、他のすべては消えた。その瞬間に彼のレガシーは完成し、自国を誇りに思わせるという長年の目標も達成された。

    その瞬間を祝ったのはアルゼンチンだけではなかった。メッシはすでにサッカーの象徴であり、枠を超えた存在だった。カタールでの活躍により、彼はさらに偉大になった。

    背後で花火が炸裂する中、トロフィーを掲げた彼は、もはや一人の人間というより民衆の英雄であり、アスリートというより象徴そのものとなった。彼の存在は疑いようのないものだった。「何度も夢見てきた」と彼は語った。「信じられない」

    ピッチを駆け回る代表チームとともに祝賀ムードは続いた。大会に出場できなかった親友セルヒオ・アグエロも祝福に駆けつけ、心臓の故障で現役を引退してもその喜びを共有した。

    メッシを肩車したのはアグエロで、トロフィーを抱いたメッシは満面の笑みだった。その間もファンは「ムチャチョス（若者たち）」と歌い続けた。

    「みんな、またワクワクしてきたよ」ファンは声を張り上げた。「3度目の優勝がしたい、世界王者になりたい！天国でディエゴやドン・ディエゴ、ラ・トタも、リオネルを応援している姿が見えるよ！」