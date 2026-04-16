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Ryan Tolmich

翻訳者：

「何度も夢見ていた」――リオネル・メッシがカタールW杯でサッカー史に新たなページを刻んだ瞬間

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2022年冬、ルサイルの光の下でリオネル・メッシは長年の夢を叶えた。容赦ないプレッシャーと失望を乗り越え、アルゼンチン代表としてサッカー界最大の舞台で期待を超え、祖国に完璧な結末をもたらした。 GOALのポッドキャスト『Icons』最新エピソードへようこそ。本シリーズでは、過去10回のワールドカップを象徴する瞬間・人物・論争を通じて振り返り、大会の精神を鮮やかに蘇らせます。

ドーハ中心部にある「スーク・ワキフ」は、2022年ワールドカップで夢のような空間となった。FIFA初のアラブ開催を象徴するランドマークだ。

会場には記念品、雑貨、食べ物、ラクダ乗り、音楽、ダンスなど何でも揃い、広場では世界中の旅行者がボールを蹴り合った。ファンは応援用頭巾「グトラ」を買い、巨大な金色の親指像は待ち合わせスポットになった。

大会が進むにつれ、日中は各国の色が路地を彩った。モロッコ代表の快進撃に合わせて支持者が街を埋め、日本サポーターは想いを書いたプラカードを掲げ、カナダファンは暑さの中で久々の大会を楽しんだ。

夜になると色鮮やかさは薄れ、青と白の渦が市場を包んだ。通りは封鎖され、何キロも先から「ムチャチョス！」という叫びが響いた。

「ディエゴとリオネルの国」と呼ばれるその歌は国中を席巻した。多くの人が歴史的瞬間を期待し、アルゼンチンファンが殺到したのだ。彼らは歌い続けた。2年前に亡くなったマラドーナを讃え、コパ・アメリカで優勝したライバル・ブラジルをからかい、そして何よりもメッシを称えた。

何千人もの人々が代表チームを応援するイベント「バンデラソ」に参加するためスーク・ワキフに集まった。あの夜、国中が初めてメッシを後押しした。その後どうなったかは誰もが知っている。

アルゼンチンがワールドカップを制し、メッシはさらに象徴的な存在となった。その結果、「バンデラソ」は優勝トロフィーを祝う祭典へと変わった。カタールでの数週間でメッシは神話的な地位を確立し、人間というより巨人のように語られた。彼は市場やスタジアム、レストランで繰り返し歌われた歌詞そのものを体現していた。

「みんな、またワクワクしてきたよ」と歌詞は訳される。「3度目の優勝がしたい、世界王者になりたい！そして天国のディエゴ、ドン・ディエゴやラ・トタと共に、リオネルを応援している姿が見える！」

声援を受けたメッシとチームは3度目の優勝を達成。アルゼンチンは国民に再び夢を与えた。大会は波乱続きで、彼らは「史上最高」と呼ばれる決勝で頂点に立った。

その冬、カタールは青と白に染まり、メッシと仲間たちはサッカー史を永遠に変えた。

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    「悲しい日」

    これは完璧な物語ではない。2022年ワールドカップのアルゼンチン代表は、衝撃的なスタートを切った。一時はカタールでの滞在が早期に終わる危機もあった。

    グループCに入ったアルゼンチンは大会3日目に初戦に臨んだ。相手はサウジアラビア。試合前、多くの専門家はアルゼンチンが楽に勝つと予想していた。

    アルゼンチンはどの欧州・南米チームより多くのファンに支えられていたが、この日ルサイル・スタジアムではサウジアラビアも大量のファンを集めていた。

    36試合無敗のアルゼンチンは優勝候補の筆頭で、試合の入りは上々だった。メッシが10分にPKを沈め、頼れる左足で大会の幕開けを飾った。2014年と2018年の苦い記憶がまだ残る中、今回は違うかもしれない、アルゼンチンが挑戦に対応できるという兆しだった。 しかし、この日、彼らはその期待に応えることはできなかった。

    後半開始3分でサレフ・アル・シェフリに同点弾を許すと、5分後にはサレム・アル・ダウサリに逆転弾を奪われた。試合は2－1で終了。失望を通り越して、信じられないという思いだけが漂った。

    リオネル・スカローニ監督は「立ち上がって前進するしかない」と語った。「これ以上の分析は不要だ。悲しい日だが、頭を上げて進めなければならない。試合前は優勝候補と言われていたが、W杯ではこうしたことも起こり得る」。

    それでも強豪国としては早くも正念場。キャプテン・メッシは「今こそ団結しよう。結果は予想外だが責任は我々にある」と語った。

    歴史は次に何をすべきかを示していた。グループ首位突破の平均勝ち点は約7、2位は約5。残るチャンスは6しかない。アルゼンチンは、強豪メキシコとポーランドを倒さなければならなくなった。ミスが許されない状況が、大会開始直後に訪れたのだ。

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  • Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    「肩の荷が下りた」

    後半が進むにつれ、ルサイルには緊張感が漂った。アルゼンチン対メキシコ。歴史的なライバル関係は、もはや二の次だった。これは生き残りをかけた戦いだった。

    後半も折り返しを過ぎ、スコアは0-0のまま動かない。この日ポーランドがサウジアラビアに勝ったため、引き分けでは厳しい状況に陥る。勝利すれば希望は残る。誰が立ち上がるのか――。

    64分、メッシが突破口を開いた。中央へ流れ込んだ彼にボールが転がり、瞬く間にネットを揺らす。アルゼンチン選手たちが駆け寄り、この試合の転機を祝った。

    試合終了間際、大会最年少スターの一人、エンツォ・フェルナンデスが追加点。アルゼンチン中盤の現在と未来を示した。2－0で勝ち点3を得たアルゼンチンは、再び浮上した。

    「肩の荷が下りた。安心できたし、運命が再び自分たちの手に戻った」とメッシは語った。

    最終戦のポーランド戦では、控えのアレクシス・マカリスターとジュリアン・アルバレスが後半に連続得点。アルゼンチンはグループ首位通過を決めた。危ない場面もあったが、その経験がチームをさらに鍛えたはずだ。

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    『ルサイルの戦い』

    アルゼンチン対オランダ戦より面白い試合はあった。だが、これほど波乱に富んだ試合は稀だ。

    ベスト16でオーストラリアを破ったアルゼンチンは欧州の強豪と対戦し、120分間の混沌を経験した。終盤の得点、ベンチが乱入した乱闘、個人への挑発、ジェットコースターのようなPK戦――この試合にはすべてが詰まっており、試合後に「ルサイルの戦い」と呼ばれるのも当然だった。

    88分にはパレデスがオランダベンチへボールを蹴り込み、乱闘が勃発。その前後にも好プレーが続いた。前半終了間際、メッシの絶妙アシストでモリーナが先制し、73分にはメッシがPKで追加点。

    しかしオランダも巨漢FWウェグホルストが後半に2得点。1点は後半アディショナルタイム11分だった。延長戦でも決まらずPK戦へ。アルゼンチンがオランダを退けた。

    試合終了後も緊張は解けず、メッシはウェグホルストに「¿Qué miras, bobo?（何見てんだ、バカ）」と挑発し、さらにルイ・ファン・ハール監督にも食ってかかった。ファン・ハールは「メッシはチームプレーヤーではない」と批判していた。 この日、最後に笑ったのはメッシとアルゼンチン代表だった。普段は冷静なメッシも珍しく反撃に出た。

    試合前後の発言で侮辱されたと感じたメッシは「ファン・ハールはPK戦で勝てると言った」と明かし、GKマルティネスも同調した。

    試合後に辞任したファン・ハールは数か月経ってもFIFAがアルゼンチンに有利な判定をしたと主張したが、アルゼンチンにとっては勝ち進むことがすべてだった。

    準決勝では2018年準優勝クロアチアをメッシの活躍で3-0で破り、運命の決戦へ。メッシ対ムバッペ、アルゼンチン対フランス。最大の舞台で最高のスターが激突した。

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    史上最高の決勝戦

    決勝戦が期待に応えることは少ない。特にワールドカップでは、負けることを恐れた両チームが慎重になり、精彩を欠く試合になりがちだ。しかし、アルゼンチン対フランスの試合は違っていた。彼らは名勝負、史上最高の決勝戦を届けてくれた。

    序盤はメッシのPKとディ・マリアのカウンターが炸裂。終盤にはエムバペが2得点を奪って同点に追いつく。延長ではメッシのゴールで Argentina が再びリードしたが、エムバペが残り2分で3点目を入れて同点。

    それでもドラマは終わらない。ランダル・コロ・ムアニのシュートをマルティネスが最後の瞬間に止めた英雄的なセーブ――サッカー史に残る名場面だ――を誰が忘れられよう。これはタイトルを懸けた「過去」と「未来」の激突だった。

    PK戦では両者が成功。決着はチームメイトに委ねられた。

    メッシのチームメイトは主将のために勝ちたいという思いで奮起。対するムバッペのチームは2本のPKを連続で失敗し、アルゼンチンに道を開いた。

    アルビセレステは一気にゴールへ。モンティエルが3度目の優勝を決定し、思わぬヒーローとなった。その直前、メッシは「今日かもしれないよ、おばあちゃん」とつぶやいた。多くの観客も空を見上げた。

    ある者はマラドーナに、ある者は故郷の家族に祈りを捧げた。すべてが懸かった一蹴り。モンティエルのボールはネットに吸い込まれ、ゴールが決まった瞬間、メッシは膝をついた。

    その祈りはメッシのためだけでなく、世界中の何百万人もの人々のためにも、叶えられたのだ。

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    複雑な遺産

    2022年のワールドカップは、さまざまな面で記憶に残る大会だった。しかし、その遺産は複雑だ。大会は人々を団結させ、アラブ世界で「美しいゲーム」が開催されたのは初めてのことだった。多くのファンは、モロッコの快進撃と観客の熱狂を忘れない。

    一方で、招致時の贈賄疑惑や建設労働者の死亡問題など人権をめぐる論争が絶えず、ピッチ外の陰影は消えなかった。

    一方で、大会は172得点と過去最多を記録し、観客動員数は340万人に達した。2022年までの4年間は史上最も収益が高く、75億ドル（55億ポンド）を上げた。 インファンティーノ会長は「史上最も素晴らしい大会」だったと語り、その理由として「このワールドカップが示した、他に類を見ない結束力」を挙げた。


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    心に刻まれた光景

    サッカーの視点だけで言えば、決定的な瞬間は試合終了直後に訪れた。サッカー史に残る名手の一人、メッシがようやく夢をかなえたのだ。彼はすでに成し遂げるべきすべてを達成したように見えた。まるでサッカーそのものを完成させたかのように。

    しかし、彼がそのトロフィーを手にした瞬間、他のすべては消えた。その瞬間に彼のレガシーは完成し、自国を誇りに思わせるという長年の目標も達成された。

    その瞬間を祝ったのはアルゼンチンだけではなかった。メッシはすでにサッカーの象徴であり、枠を超えた存在だった。カタールでの活躍により、彼はさらに偉大になった。

    背後で花火が炸裂する中、トロフィーを掲げた彼は、もはや一人の人間というより民衆の英雄であり、アスリートというより象徴そのものとなった。彼の存在は疑いようのないものだった。「何度も夢見てきた」と彼は語った。「信じられない」

    ピッチを駆け回る代表チームとともに祝賀ムードは続いた。大会に出場できなかった親友セルヒオ・アグエロも祝福に駆けつけ、心臓の故障で現役を退いてもこの喜びを共有した。

    メッシを肩車したのはアグエロで、トロフィーを抱いたメッシは満面の笑みだった。その間もファンは「ムチャチョス（若者たち）」と歌い続けた。

    「みんな、またワクワクしてきたよ」とファンは声を張り上げた。「3度目の優勝がしたい、世界王者になりたい！そして天国でディエゴ、ドン・ディエゴ、ラ・トタがリオネルを応援している姿が見えるよ！」