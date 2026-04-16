「何度も夢見ていた」――リオネル・メッシがカタールW杯でサッカー史に新たなページを刻んだ瞬間

ドーハ中心部にある「スーク・ワキフ」は、2022年ワールドカップで夢のような空間となった。FIFA初のアラブ開催を象徴するランドマークだ。

会場には記念品、雑貨、食べ物、ラクダ乗り、音楽、ダンスなど何でも揃い、広場では世界中の旅行者がボールを蹴り合った。ファンは応援用頭巾「グトラ」を買い、巨大な金色の親指像は待ち合わせスポットになった。

大会が進むにつれ、日中は各国の色が路地を彩った。モロッコ代表の快進撃に合わせて支持者が街を埋め、日本サポーターは想いを書いたプラカードを掲げ、カナダファンは暑さの中で久々の大会を楽しんだ。

夜になると色鮮やかさは薄れ、青と白の渦が市場を包んだ。通りは封鎖され、何キロも先から「ムチャチョス！」という叫びが響いた。

「ディエゴとリオネルの国」と呼ばれるその歌は国中を席巻した。多くの人が歴史的瞬間を期待し、アルゼンチンファンが殺到したのだ。彼らは歌い続けた。2年前に亡くなったマラドーナを讃え、コパ・アメリカで優勝したライバル・ブラジルをからかい、そして何よりもメッシを称えた。

何千人もの人々が代表チームを応援するイベント「バンデラソ」に参加するためスーク・ワキフに集まった。あの夜、国中が初めてメッシを後押しした。その後どうなったかは誰もが知っている。

アルゼンチンがワールドカップを制し、メッシはさらに象徴的な存在となった。その結果、「バンデラソ」は優勝トロフィーを祝う祭典へと変わった。カタールでの数週間でメッシは神話的な地位を確立し、人間というより巨人のように語られた。彼は市場やスタジアム、レストランで繰り返し歌われた歌詞そのものを体現していた。

「みんな、またワクワクしてきたよ」と歌詞は訳される。「3度目の優勝がしたい、世界王者になりたい！そして天国のディエゴ、ドン・ディエゴやラ・トタと共に、リオネルを応援している姿が見える！」

声援を受けたメッシとチームは3度目の優勝を達成。アルゼンチンは国民に再び夢を与えた。大会は波乱続きで、彼らは「史上最高」と呼ばれる決勝で頂点に立った。

その冬、カタールは青と白に染まり、メッシと仲間たちはサッカー史を永遠に変えた。