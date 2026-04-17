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FC Bayern München Annual Meeting 2025Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「何人かは1億や1億5000万ユーロの大型補強を本気で望んでいた」とウリ・ヘーネス。FCバイエルンで起きた大騒動の背景を明かし、阻止されたスター選手の移籍が焦点だった。

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バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスが、昨夏クラブ内で起きた大きな不和の詳細を明かした。

移籍計画を巡っては「激しい議論があった」とホーネス氏がポッドキャスト『Auf eine weiß-blaue Tasse』でバイエルン州首相マルクス・ゼーダー氏と語った。ホーネス氏は「1億や1億5000万ユーロの大型補強を望む者がいたため、議論は加熱した」と続けた。

  • バイエルンのオーナーは名前を挙げなかったが、その発言はスポーツディレクターのマックス・エベルを指すものと見られる。エベルは現在のスポーツ面での成功にもかかわらずクラブ内部で評価が分かれており、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの関係は雑誌『キッカー』に「強制結婚」と表現された。

    昨夏、エベルはレロイ・サネ（ガラタサライ）やキングスレー・コマン（アル・ナセル）の退団を受け、攻撃陣の補強として高額な外部補強を強く求めていた。 だがホーネスは後にこう語った。「結局、我々の『若手にチャンスを与えるならスペースを作らねば』という主張が古参に受け入れられた。1億〜1億5000万ユーロで2、3人買えば、監督も起用せざるを得なかった」

    エベルルは特にシャビ・シモンズの獲得を強く推進。このオランダ人選手は攻撃の選択肢と幅を広げるはずだった。だがホーネスらは、高額補強より若手にチャンスを与えるべきとの立場を貫いた。

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    「アップルパイならもう一切れ食べていいよ。でもシャビはあげないよ。」

    ホーネスはヴィンセント・コンパニー監督との面会でもこの方針を明確に伝えた。「コンパニーがテゲルンゼー湖畔の自宅を訪ねてきた際、彼はクリストフ・フロイントと車で来て『ウリ、シャビが必要だ』と言った」とホーネスは明かした。 テーブルにはアップルパイがあったので、「ヴィンセント、アップルパイならもう一切れ食べさせてやるが、シャビは渡さない。若い選手を使え」と言った。彼はその指示を100%実行してくれた。

    シモンズは昨年8月末、移籍金6500万ユーロでRBライプツィヒからトッテナムへ移籍。現在22歳の彼は、チームとともに降格の危機にある。 残り6節で18位と降格圏に沈み、安全圏まで2ポイント差だ。シモンズは39試合に出場したが、4得点5アシストにとどまっている。


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    一方、バイエルンでは、レナート・カールが多くの出場機会を得たのは、シモンズが加入せず、高額な新星が前に立ちはだからなかったためだ。 現在は筋断裂で離脱中。直近のレアル・マドリード戦では服装が話題になった。カールは2022年からFCBの下部組織で育ち、今季開幕時にトップチーム昇格を果たした。 現在18歳の彼は35試合で9ゴール7アシストを記録し、3月にはドイツ代表デビュー。W杯出場も射程圏だ。

    アレクサンダル・パブロヴィッチ、ヨシップ・スタニシッチ、ジャマル・ムシアラもユースから成長し、現在チームを支えている。 デビッド・サントス・ダイバー（19歳）、デニズ・オフリ（19歳）、マイコン・カルドソ（17歳）、カッシアーノ・キアラ（17歳）、フィリップ・パヴィッチとエルブリン・オスマニ（16歳）もプロデビューしている。

    若手起用でコストを抑えつつ、クラブアイデンティティを取り戻す狙いだ。エベルが今後も方針を主導するかは不透明。フロイントは残留しユース育成に注力すると見込まれるが、エベルの座は危うい。

    5月末には、ホーネス、ルンメニゲ、ハイナーらが監督委員会を開き、2027年に契約が切れるエベルとフロイントの去就を議論すると『キッカー』が報じている。

  • Uli HoeneßGetty

    FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合

    日付

    時間

    試合

    4月19日（日）

    17時30分

    FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）

    4月22日（水）

    20時45分

    バイエル・レバークーゼン vs FCバイエルン（DFBポカール）

    4月25日（土）

    15:30

    マインツ05 - FCバイエルン（ブンデスリーガ）

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