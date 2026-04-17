バイエルンのオーナーは名前を挙げなかったが、その発言はスポーツディレクターのマックス・エベルを指すものと見られる。エベルは現在のスポーツ面での成功にもかかわらずクラブ内部で評価が分かれており、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの関係は雑誌『キッカー』に「強制結婚」と表現された。

昨夏、エベルはレロイ・サネ（ガラタサライ）やキングスレー・コマン（アル・ナセル）の退団を受け、攻撃陣の補強として高額な外部補強を強く求めていた。 だがホーネスは後にこう語った。「結局、我々の『若手にチャンスを与えるならスペースを作らねば』という主張が古参に受け入れられた。1億〜1億5000万ユーロで2、3人買えば、監督も起用せざるを得なかった」

エベルルは特にシャビ・シモンズの獲得を強く推進。このオランダ人選手は攻撃の選択肢と幅を広げるはずだった。だがホーネスらは、高額補強より若手にチャンスを与えるべきとの立場を貫いた。