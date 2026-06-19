2026年ワールドカップは、ポルトガルにとって苦しい滑り出しとなった。2016年欧州選手権王者のポルトガルは、コンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。スーパースターのロナウドにとっては忘れたい一日になった。試合後、ネット上では多くのロナウドファンが怒りの矛先をチームメイトのジョアン・ネヴェスに向けた。
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「何をしても彼より劣る」ポルトガル代表チームメイトがクリスティアーノ・ロナウド発言で批判浴びる
開幕戦の惨敗後、ネヴェスの発言にロナウドのファンは反発した。多くのファンは、その発言を5度の世界最優秀選手に失礼だと感じた。 コンゴ戦で1-0のリードをもたらしたパリ・サンジェルマンのMFだが、多くのユーザーは最新のインスタグラム投稿で彼を非難。 中には侮辱的な発言も。「ロナウドにパスを出せばいいだけだ」と書き込むユーザーもいれば、「何をしていても彼は君より優れている」と投稿するユーザーもいた。
ネヴェスは試合前に「クリスティアーノがチームやサッカー界のために何をしてきたかは分かっている。彼は仲間であり、我々を助けるためにここにいる」と語っていた。 1－1の引き分け後にも、21歳のネヴェスは「彼は自分の役割を果たした。チーム全体がよくやった」と、この伝説的ストライカーを称えた。
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ヘンリーはロナウドを批判した。「チームに必要なのはゴールだ。君じゃない」
コンゴ戦で精彩を欠いたロナウドのプレーは多くの観戦者の目に留まった。FOXの解説者ティエリ・アンリは特に厳しく批判した。
発端は、フランシスコ・コンセイサオのクロスを、より良い位置にいたブルーノ・フェルナンデスを無視してロナウドがカットした場面。そのシュートは枠を外れた。 アンリは「ゴールを必要としているのはチームだ。君ではない。彼はゴールが欲しくてパスを奪った。その結果、DFは2人を同時にマークでき、守備が楽になる。ブルーノ・フェルナンデスの反応を見ればわかる」と語った。
ポルトガルは火曜、ウズベキスタンと対戦する。ウズベキスタンは初戦でコロンビアに1-3で敗れている。
2026年ワールドカップ：グループKの順位表
# チーム 試合 S U N 得点 得失点差 勝ち点 1 コロンビア 1 1 0 0 3:1 2 3 2 コンゴ民主共和国 1 0 1 0 1:1 0 1 2 ポルトガル 1 0 1 0 1:1 0 1 4 ウズベキスタン 1 0 0 1 1:3 -2 0