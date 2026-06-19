開幕戦の惨敗後、ネヴェスの発言にロナウドのファンは反発した。多くのファンは、その発言を5度の世界最優秀選手に失礼だと感じた。 コンゴ戦で1-0のリードをもたらしたパリ・サンジェルマンのMFだが、多くのユーザーは最新のインスタグラム投稿で彼を非難。 中には侮辱的な発言も。「ロナウドにパスを出せばいいだけだ」と書き込むユーザーもいれば、「何をしていても彼は君より優れている」と投稿するユーザーもいた。

ネヴェスは試合前に「クリスティアーノがチームやサッカー界のために何をしてきたかは分かっている。彼は仲間であり、我々を助けるためにここにいる」と語っていた。 1－1の引き分け後にも、21歳のネヴェスは「彼は自分の役割を果たした。チーム全体がよくやった」と、この伝説的ストライカーを称えた。