サッカーの財務専門家ステファン・ボーソン氏は、2024年12月の公聴会終了から2年近く経ってもFFP案件の最終決定が下されないことに強い不満を表明した。この遅延によりリーグには不透明感が漂っており、関係者は競技の公正性を守るためにも早期解決が必要だと考えている。

ボーソン氏はtalkSPORTに対し、「業界全体として、いまだに決定が下されないのは信じられない。19カ月、ほぼ20カ月が経過しても決定がないのは全く容認できず、関係者の予想をはるかに超えている。スポーツ界の慣例からも説明がつかない」と語った。

FAがチェルシーを告発した案件も同様だ。11月に聴聞会が開かれたが、制裁だけを決定する単純な手続きだったにもかかわらず、いまだに結果が出ていない。あれから8〜9か月が経っている。

「なぜこんなに時間がかかっているのかは不明ですが、完全に異常な遅れです。通常はもっと早く決定が出ます」