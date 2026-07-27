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「何も起きていない」――エンツォ・マレスカ、マンチェスター・シティのFFP違反115件の告発に反応。判決の遅れは「不可解」と批判。
法的な騒動の渦中にあるが、マレスカは冷静さを保っている。
マレスカ氏は、クラブとプレミアリーグの長期にわたる法廷闘争に触れた。 ペップ・グアルディオラの後任として就任したイタリア人監督は、初の記者会見でシティがファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則を115件違反したとされる問題について質問を受けた。2009～2018年の事案だが、マレスカは調査が新シーズンの準備に支障をきたさないとの見解を示した。
「3年前、3冠を達成したシーズンに私がここ（グアルディオラ監督のアシスタントとして）にいた時、同じことが言われていました。3年経っても状況は変わっていません」と、元チェルシー監督は語った。「何も起きていません。個人的には何の懸念もありません。」
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金融専門家が判決の延期を厳しく批判
サッカーの財務専門家ステファン・ボーソン氏は、2024年12月の公聴会終了から2年近く経ってもFFP案件の最終決定が下されないことに強い不満を表明した。この遅延によりリーグには不透明感が漂っており、関係者は競技の公正性を守るためにも早期解決が必要だと考えている。
ボーソン氏はtalkSPORTに対し、「業界全体として、いまだに決定が下されないのは信じられない。19カ月、ほぼ20カ月が経過しても決定がないのは全く容認できず、関係者の予想をはるかに超えている。スポーツ界の慣例からも説明がつかない」と語った。
FAがチェルシーを告発した案件も同様だ。11月に聴聞会が開かれたが、制裁だけを決定する単純な手続きだったにもかかわらず、いまだに結果が出ていない。あれから8〜9か月が経っている。
「なぜこんなに時間がかかっているのかは不明ですが、完全に異常な遅れです。通常はもっと早く決定が出ます」
制裁の可能性とクラブの自信
科される可能性のある処分は多額の罰金や移籍禁止措置だけでなく、プレミアリーグでのシティの順位を脅かす勝ち点減点にまで及ぶ。しかしボーソン氏は、ノッティンガム・フォレストからクラブ史上最高額1億1600万ポンドでエリオット・アンダーソンを獲得したシティの夏の補強が、クラブが無罪放免されると確信している証拠だと見る。
ボーソン氏は「クラブの支出や行動は、彼らが勝訴すると確信している証拠だ」と付け加えた。 「クラブの行動や、疑惑自体が非現実的なことを踏まえると、シティが勝訴する可能性が高い。ただし、もし違反が事実なら、私が何度も言ったように、処罰は極めて厳しくなる。移籍禁止などの周辺的な問題だけでは済まないだろう。」
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アーセナルの視点
プレミアリーグ新王者アーセナルもこの事態を見守っている。問題の期間にエティハドでアシスタントコーチを務めたミケル・アルテタ監督は以前、見解を問われた。アルテタ監督は2024年、次のように述べている。「それは当局が対処すべき問題だ。 我々には関係のないことだ。彼らが試合に出場している以上、出場できるということだし、出場する権利がある。それだけのことだ」
両チームはまもなくピッチで再戦する。8月16日にカーディフで行われるコミュニティ・シールドで対戦する予定だ。
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