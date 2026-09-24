ニューカッスルの主力リヴラメントが、スペインとのUEFAネーションズリーグを控えるイングランド代表の最新メンバーから再び離脱した。これにより、トゥヘル監督が起用できる本職の右SBは、アレクサンダー＝アーノルドただ1人となった。

そのため、彼には再びそのポジションを確保するアピールの機会が巡ってくるはずだ。その明白な才能を踏まえればやや不可解ではあるが、過去8年間で記録しているA代表キャップ数はわずか34にとどまっている。

マージーサイド出身の彼は、入れ替わりで起用される状況に不満を口にしたことは一度もない。ボール保持時の能力が守備面の弱点とされる部分を覆い隠しているのではないか、という疑問は常につきまとってきたが、彼はただ黙々と努力を続け、今ではサンティアゴ・ベルナベウの新たな「ギャラクティコス」の一員となったプレミアリーグ2度制覇の実績を持つ選手となっている。

スペインでの難しいデビューシーズンを経て、クラブレベルでは再び好調を取り戻したことで、代表でも再び信頼を勝ち取った。その立場をどこまで維持できるかは、なお不透明だ。