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「何も言わなかった」 トーマス・トゥヘル体制で実力でイングランド代表復帰を勝ち取ったトレント・アレクサンダー＝アーノルドが高い「称賛」に値する理由
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アレクサンダー＝アーノルド、2026年ワールドカップのメンバーから落選
そのプロフェッショナリズムは今、確かな実りとなって表れている。前回もまた主要大会を遠くから見守らざるを得なかった中、イングランド代表への即時復帰を勝ち取ったからだ。トゥヘルは夏の北米行きメンバーを選ぶ際、この才能豊かな27歳に居場所を与えなかった。
当時、その決定の粗をすぐに指摘する声は少なくなく、ティノ・リブラメントが不運な負傷を負ったことで、イングランドはフルバックの陣容が手薄になった。エズリ・コンサとジャレル・クアンサーは、ともに本職はセンターバックと考えているだろうが、変化の絶えない最終ラインの右で穴埋めを務めることになった。
アレクサンダー＝アーノルドのイングランド代表出場数は何試合か？
ニューカッスルの主力リヴラメントが、スペインとのUEFAネーションズリーグを控えるイングランド代表の最新メンバーから再び離脱した。これにより、トゥヘル監督が起用できる本職の右SBは、アレクサンダー＝アーノルドただ1人となった。
そのため、彼には再びそのポジションを確保するアピールの機会が巡ってくるはずだ。その明白な才能を踏まえればやや不可解ではあるが、過去8年間で記録しているA代表キャップ数はわずか34にとどまっている。
マージーサイド出身の彼は、入れ替わりで起用される状況に不満を口にしたことは一度もない。ボール保持時の能力が守備面の弱点とされる部分を覆い隠しているのではないか、という疑問は常につきまとってきたが、彼はただ黙々と努力を続け、今ではサンティアゴ・ベルナベウの新たな「ギャラクティコス」の一員となったプレミアリーグ2度制覇の実績を持つ選手となっている。
スペインでの難しいデビューシーズンを経て、クラブレベルでは再び好調を取り戻したことで、代表でも再び信頼を勝ち取った。その立場をどこまで維持できるかは、なお不透明だ。
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アレクサンダー＝アーノルドがネーションズリーグに向けて再招集へ
アレクサンダー＝アーノルドの代表復帰と、決して楽ではなかったはずのキャリアの厳しい時期を乗り越えてきたことへの評価について問われた元リヴァプール、イングランド代表FWのヘスキーは、英国全土の低所得層の人々にコーチング資格取得への無料アクセスを提供するチェイスのフットボール・コーチング・プログラムとの取り組みの一環として、GOALにこう語った。「それが最も大きなことの一つだと思う。彼がただ自分のやるべきことをやり続けたことに対しては、ふさわしい称賛を送らなければならない。
「私にも、たしか3年か4年ほどまったくイングランド代表に入っていなかった時期があった。でも、ただ頭を下げてやり続けていれば、いずれはまた戻れると分かっていた。そしてトレントもまさに同じことをしたのだと思う。
「彼は何も表で言わず、ただ自分の仕事を続けてきた。そしてそれをたゆまずやってきた。自分の力で再び代表メンバーに戻ってきたことを示している」
ギブス＝ホワイト、再びイングランドに追加招集へ
アレクサンダー＝アーノルドだけが、冷遇されていた状況から呼び戻されたイングランド代表選手ではない。ノッティンガム・フォレストで2025-26シーズン終盤に見事な活躍を見せながらもワールドカップのメンバーから漏れていたモーガン・ギブス＝ホワイトも、チェルシーのプレーメーカーであるコール・パーマーの離脱を受け、カバー要員として招集された。
ヘスキーも、この夏にFIFAの看板大会で3位フィニッシュを果たしたイングランド代表の陣容を注意深く見守っている一人である。
48歳の元FWはチェイスとともにセント・ジョージズ・パークを訪れ、ワールドカップでのイングランドの戦いが新たな世代にフットボール指導者というキャリアを考えさせるきっかけを与えていることについて語った。
チェイスのフットボール・コーチング・プログラムは、英国全土の低所得層の人々に向けて、コーチング資格の入門課程とプロのコーチング奨学金への全額支援付きアクセスを提供することで、より多くの人々がフットボール指導の世界に入るための道を用意している。
U17ワールドカップとU21欧州選手権の優勝経験を持ち、前季に18ゴールを記録し、パーマー、モーガン・ロジャーズ、エベレチ・エゼ、フィル・フォーデンらを上回るパフォーマンスを見せたギブス＝ホワイトがトゥヘルの陣容に加わったことについて、ヘスキーは次のように語った。「彼はそもそも入っているべきだったと思う。
「昨季は素晴らしかったし、今季のスタートもそうだ。そして彼がもたらすものは、すでにそこにいる選手たちとはかなり違う。ああしたポケットでスペースを見つけ、ボールを運び、チャンスを作り、チャンスを決める。彼は本当に素晴らしかったと思う。
「それに、彼は実際に勝者でもある。ユース代表で勝ってきた。ユース代表で勝つことがどういう意味を持つのかを知っている。そういうものがこのチームには必要なんだ」
トゥヘルが次世代の指導者たちの刺激となる
今後2週間でイングランドはスペイン、チェコ、チェコ、クロアチアと4試合を戦うことになっており、アレクサンダー＝アーノルドとギブス＝ホワイトは代表でより多くの出場時間を得ることを期待しているはずだ。
ヘスキーは遠くからその様子を見守り、トゥヘルが、次世代の指導者層を背後に築きつつ、2026年ワールドカップでアルゼンチンに敗れた失望の残る準決勝の後に向けられたいくつかの厳しい質問を受けて、どのような戦いぶりを見せるかを見極めることになる。
チェイスのフットボール・コーチング・プログラムの詳細は以下を参照: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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