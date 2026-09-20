Getty Images Sport
翻訳者：
「何も言いたくなかった」 激怒したロベルト・デ・ゼルビ、アストン・ヴィラ戦での劇的な崩壊後にトッテナムの選手たちを無視
デ・ゼルビ、ホームでの敗戦後にロッカールームを沈黙させる
トッテナム・ホットスパー・スタジアムの雰囲気は土曜日、新たな底を打った。デ・ゼルビは自身のチームの崩壊を受けた直後、沈黙を貫くことを選んだからだ。このイタリア人指揮官は、短絡的だったり建設的でなかったりする発言を避けるため、試合直後にあえて選手たちへ話をしなかったと説明。その沈黙は、個人的な問題や選手たちとの不和によるものではなく、冷静さを保つためのものだと明言した。
「その方がいいのかもしれない。今日は選手たちと話をしなかった。何も言いたくなかったからだ。いや、彼らに対して何かあるわけではない」とデ・ゼルビは語った。
- AFP
守備のミスとリーダーシップ不在を批判
敗れ方、とりわけその内容はデ・ゼルビを強くいら立たせた。指揮官は、特定の戦術的な失敗と、プレッシャーを受けた際の精神的な強さの欠如を問題視した。スパーズはミッキー・ファン・デ・フェンが顔面の負傷でピッチ外に出て10人となっていた間に失点し、その後はゴールキックからのロングボールという単純な形でやられた。デ・ゼルビは、こうした状況でピッチ上の中心選手たちが主導権を握る必要性を強く訴えた。
「ロングキック、ロングボールから受けた失点は受け入れがたいものだった。試合前から分かっていたことでもある。なぜなら今季のアストン・ヴィラは昨季より86％多くロングボールを使っていて、そのことは何度も何度もミーティングで話していたからだ」と指揮官は嘆いた。
デ・ゼルビは、流れが相手に傾いた時にチームが崩れないようにする責任は、先発メンバーの経験豊富な選手たちにあるとした。「それは私の責任であり、私は自分の責任を負う。しかし試合のあの局面では、ボール保持や敵陣深くでのプレーとは違う試合になっていた。前半のように90分間ずっと敵陣深くでプレーできるわけではない。なぜなら相手がいるからだし、アストン・ヴィラは決して悪いチームではなく、良いチームだからだ。そして、自分たちが守らなければならず、コンパクトに守らなければならない局面では、リーダーはリーダーでなければならないし、チームを導かなければならない」とイタリア人指揮官は続けた。
デ・ゼルビ、苦戦が続くソランケを支持
デ・ゼルビをさらに悩ませているのが、大型補強として加入したドミニク・ソランケの期待外れのパフォーマンスだ。高い決定力で前線をけん引すると期待されていたこのFWは、シーズン開幕から最初の1カ月、かつての姿とは程遠い出来にとどまっている。指揮官は、このアタッカーのコンディションと自信が現時点では求められるレベルに達していないことを認めた。
「彼にはもっとやってもらわなければならないのは確かだ。だが、彼は私の選手の一人だし、私は選手としてのドムを気に入っている。最後まで彼とともにいる。彼は踏みとどまり、より良い状態にならなければならない。フィジカルコンディションは確かに十分ではないが、彼にとっては普通のことだ。おそらく今この瞬間は、自分自身への自信が十分ではないのだろう。なぜなら、このドム・ソランケよりも彼はずっと優れた選手だからだ」とデ・ゼルビは語った。
- Getty Images Sport
残るスターたちには厳しいトレーニングが待っている
3週間にわたるインターナショナルブレークの間に、チームの多くが各国代表に合流して離脱することになるが、デ・ゼルビはこの中断期間を混乱ではなく利点と捉えている。招集された選手たちはそれぞれの代表で試合勘を維持できる一方で、指揮官はこの期間をクラブでの取り組みに再び焦点を当てる理想的な時間と見ている。チームに残る主力選手については、デ・ゼルビは集中的なトレーニング日程を導入する考えだ。
「代表に行く選手たちは試合をしなければならないし、取り組まなければならない。そして他の選手たち、例えば[Conor] Gallagher、Solanke、Tosin [Adarabioyo]、[Marcos] Senesi、Savioについては、間違いなくもっと取り組まなければならない。なぜなら、この試合で私はフィジカルコンディションが気に入らなかったからだ」とデ・ゼルビは締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。