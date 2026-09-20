敗れ方、とりわけその内容はデ・ゼルビを強くいら立たせた。指揮官は、特定の戦術的な失敗と、プレッシャーを受けた際の精神的な強さの欠如を問題視した。スパーズはミッキー・ファン・デ・フェンが顔面の負傷でピッチ外に出て10人となっていた間に失点し、その後はゴールキックからのロングボールという単純な形でやられた。デ・ゼルビは、こうした状況でピッチ上の中心選手たちが主導権を握る必要性を強く訴えた。

「ロングキック、ロングボールから受けた失点は受け入れがたいものだった。試合前から分かっていたことでもある。なぜなら今季のアストン・ヴィラは昨季より86％多くロングボールを使っていて、そのことは何度も何度もミーティングで話していたからだ」と指揮官は嘆いた。

デ・ゼルビは、流れが相手に傾いた時にチームが崩れないようにする責任は、先発メンバーの経験豊富な選手たちにあるとした。「それは私の責任であり、私は自分の責任を負う。しかし試合のあの局面では、ボール保持や敵陣深くでのプレーとは違う試合になっていた。前半のように90分間ずっと敵陣深くでプレーできるわけではない。なぜなら相手がいるからだし、アストン・ヴィラは決して悪いチームではなく、良いチームだからだ。そして、自分たちが守らなければならず、コンパクトに守らなければならない局面では、リーダーはリーダーでなければならないし、チームを導かなければならない」とイタリア人指揮官は続けた。