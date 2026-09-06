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「何も変わっていない」 FIFA、反対の声が強まる中でもインファンティーノ会長の再選出馬を主張
高まる圧力の中でもインファンティーノは強硬姿勢を崩さず
FIFAは、インファンティーノ会長が3期目を目指して正式に立候補する方針をあらためて示した。これには、広範な反発や辞任要求の高まりがあるにもかかわらずである。スイス系イタリア人の同管理者は、物議を醸したFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）構想が頓挫して以降、強い圧力にさらされている。このプロジェクトは、男子W杯と女子W杯の商業事業および大会運営事業の少数株式を民間投資家に売却することを目指していた。
統括団体の広報担当者は、会長の意向について『The Athletic』に認め、次のように述べた。「FIFA会長は4月、2027年に再選を目指して立候補すると発表した。もちろん、何も変わっていない。インファンティーノ氏は再選に向けて立候補する」
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FIFAフォワード・エンタープライズの崩壊
FFEの提案は、現在フットボール界の統治機構内で起きている内戦の引き金となり、FIFA指導部に対して各大陸連盟が前例のない形で結束する事態を招いた。この計画が明らかになると、UEFAは加盟各国がFIFA主催大会をボイコットすると発表し、「FIFAの提案を全会一致で、かつ明確に拒否する」と述べた。
南米の統括団体CONMEBOLも、この商業路線の転換について見解を示し、財務上の決定は「常にフットボールの利益に資するものでなければならず、その本質に優先してはならない」と強調した。競技界の主要勢力から全面的な封鎖に直面したインファンティーノは撤退を余儀なくされ、最終的にはこの提案が撤回されることを認めた。
FIFA会長の直接回答
FFEプロジェクトの終了を確認する声明の中で、インファンティーノ会長は、この計画が世界のサッカー界の関係者の間に深い亀裂を生んだことを認めた。会長は「すべての意見に注意深く耳を傾けた結果、支持の度合いにかかわらず、このプロジェクトが生み出した分断は、当初掲げられた目的にとってもはや利益にならない性質のものであることが明らかになった」と述べた。
さらにインファンティーノ会長は、亀裂を修復するための考えについても言及し、「今後は、私たちの競技に対する共通の利益という精神の下、今後数日から数週間のうちに、すべての関係者を再び一つに集めたいと考えている。そして、特に最も支援を必要としている国々において、世界中でサッカーをさらに発展させ続けることを目指したい」と付け加えた。
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物議と政治的つながりに厳しい視線
商業的な取り組み以外でも、インファンティーノ会長の任期はたびたび論争に見舞われてきた。直近のワールドカップでのチケット価格の高騰から、懲戒問題への介入と受け取られた事案まで、その内容は多岐にわたる。アメリカ代表FWフォラリン・バログンに科されていた1試合の出場停止処分を覆す決定は大きな批判を招いた。とりわけ、インファンティーノ会長と米大統領ドナルド・トランプの電話会談が報じられた後だったことから、批判は一段と強まった。
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