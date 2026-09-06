FFEの提案は、現在フットボール界の統治機構内で起きている内戦の引き金となり、FIFA指導部に対して各大陸連盟が前例のない形で結束する事態を招いた。この計画が明らかになると、UEFAは加盟各国がFIFA主催大会をボイコットすると発表し、「FIFAの提案を全会一致で、かつ明確に拒否する」と述べた。

南米の統括団体CONMEBOLも、この商業路線の転換について見解を示し、財務上の決定は「常にフットボールの利益に資するものでなければならず、その本質に優先してはならない」と強調した。競技界の主要勢力から全面的な封鎖に直面したインファンティーノは撤退を余儀なくされ、最終的にはこの提案が撤回されることを認めた。