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「何も変わっていない」 新キャプテンのルベン・ディアスが、マンチェスター・シティの4億5800万ポンド革命の中でライバルに警告を発した
エンツォ・マレスカの下で新時代が始まる
ペップ・グアルディオラ退任後、10年にわたる支配的な時代に終止符が打たれたマンチェスター・シティは、エンツォ・マレスカのためにチームを再編するべく、プレミアリーグ史上最高額となる4億5800万ポンドを投じた。ロドリ、ベルナルド・シウバ、ジョン・ストーンズといった主力の退団はひとつの時代の終わりを示した一方で、エンツォ・フェルナンデス、エリオット・アンダーソン、アユーブ・ブアディの加入はエティハド・スタジアムに新たな活力をもたらしている。
自身の新たな責任と、顔ぶれが変わりつつあるロッカールームについて振り返ったディアスは、多くの選手が入れ替わっても、自身のリーダーシップへの向き合い方は揺らいでいないと説明した。「自分の役割という点では、結局は自分自身の最高の姿であろうとすることに尽きる。そういう意味では、何も変わっていない」とディアスは『BBC Sport』に語った。「本当に多くの人が去り、多くの勝者たちも去った。それでも今、新しい選手たちが大きな野心を持って加わってきたし、勝利に飢えている人たちでもある。そうしたことこそが、このクラブを前に進ませ続ける理由でもある」
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マレスカのメソッドが浸透する
グアルディオラからマレスカへの移行はつまずきの要因になり得たが、このイタリア人指揮官は以前にクラブでアシスタントを務めていた経験があり、そのことがスムーズな順応を実現させている。シティはプレミアリーグとチャンピオンズリーグで新シーズンを4連勝でスタート。ディアスもこの人事をすぐさま称賛し、クラブ内部の文化を理解しているマレスカの存在が、これほど大きな変化のあった夏において極めて重要だったと指摘した。
「トレーニングの内容から、僕たちのプレスのやり方に関するいくつかの細部、守備のやり方に関する細部まで、明らかに多くのことがある。そして、それらすべてがエンツォのアイデアになっている。すべてにとても筋が通っていると感じる。みんながその考えを受け入れている。みんながそれに興奮しているし、トレーニングには大きな喜びがある。それは非常に重要なことだ」とディアスは説明した。
変化する情勢の中でも野心を持ち続ける
大規模な入れ替えが行われたことで、29歳のディアスは今やファーストチームの中でも年長組の一人であり、在籍期間の長いメンバーの一人となった。公式戦出場は250試合を超え、トロフィールームにはプレミアリーグ4度制覇とチャンピオンズリーグ優勝メダルが並ぶ。3冠達成の過去と再構築された未来をつなぐ存在となっている。親しい友人や長年のチームメートが退団したにもかかわらず、ディアスはシティの勝利の文化が個々の名前を超越することを証明するという挑戦に、新たな活力を得ている。
最近、2029年までの契約延長を結んだディアスは、伝説的な存在たちが去っていく姿を見る感情的な側面について率直に語った。「僕は29歳で、来年には30歳になる。でも、このすべてのこと、クラブのこと、新しい監督、新しい選手、新しい挑戦、そしてとても親しかった仲間たちが去っていくことにワクワクしている」と話した。
「人生のサイクルと言っていいし、物事とはそういうものだ。そこにあるすべてのことに感謝している。去っていったみんなと築いた思い出に感謝しているし、今来たばかりの選手たちとこれから作っていく思い出のことを思うとワクワクする」
「僕は今もとても野心的だ。これだけ多くを勝ち取ってきたと感じているけれど、このレベルにいることを選んだのは、もしかしたら自分にとって最大の報酬は、長年ここでこのレベルでプレーし、このレベルで長く野心を持ち続ける一貫性を保つことだと思うからだ」
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マンチェスター・ダービーに焦点を当てている
長期的なプロジェクトは着実に進行している一方で、当面の焦点は、多くのサポーターにとってシティのシーズンを左右する地元のライバル対決へと移る。日曜日のオールド・トラッフォード遠征は、マレスカ体制における最初の大きな試練であり、新戦力にとってはマンチェスター・ダービーの激しさを体感する機会でもある。
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