大規模な入れ替えが行われたことで、29歳のディアスは今やファーストチームの中でも年長組の一人であり、在籍期間の長いメンバーの一人となった。公式戦出場は250試合を超え、トロフィールームにはプレミアリーグ4度制覇とチャンピオンズリーグ優勝メダルが並ぶ。3冠達成の過去と再構築された未来をつなぐ存在となっている。親しい友人や長年のチームメートが退団したにもかかわらず、ディアスはシティの勝利の文化が個々の名前を超越することを証明するという挑戦に、新たな活力を得ている。

最近、2029年までの契約延長を結んだディアスは、伝説的な存在たちが去っていく姿を見る感情的な側面について率直に語った。「僕は29歳で、来年には30歳になる。でも、このすべてのこと、クラブのこと、新しい監督、新しい選手、新しい挑戦、そしてとても親しかった仲間たちが去っていくことにワクワクしている」と話した。

「人生のサイクルと言っていいし、物事とはそういうものだ。そこにあるすべてのことに感謝している。去っていったみんなと築いた思い出に感謝しているし、今来たばかりの選手たちとこれから作っていく思い出のことを思うとワクワクする」

「僕は今もとても野心的だ。これだけ多くを勝ち取ってきたと感じているけれど、このレベルにいることを選んだのは、もしかしたら自分にとって最大の報酬は、長年ここでこのレベルでプレーし、このレベルで長く野心を持ち続ける一貫性を保つことだと思うからだ」