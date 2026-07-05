AFP
翻訳者：
「何も問題はない」――チェルシーのMFエンツォ・フェルナンデスの恋人が、レアル・マドリード移籍噂について「2人がイングランドを離れたいと思っている」という説を否定した。
フェルナンデスのパートナーは、家族がイギリスで幸せだと話している。
セルバンテスは、レアル・マドリードの関心が続く中、フェルナンデスがチェルシーを去るという憶測を否定した。彼女は『エル・チリンギート』の取材に、家族はイングランドに定着しており、当面引っ越す予定はないと語った。息子はイングランド生まれで、子どもたちも現地で学校に通っているという。チェルシーはベンフィカからこのアルゼンチン代表を英国最高移籍金で獲得し、契約は2032年6月まで残っているため、移籍は難しい。
- (C)Getty Images
セルバンテス、移籍の噂を否定
セルバンテスは、家族がイギリスでの生活に満足していると述べ、フェルナンデスがチェルシーを去りたいという噂を否定した。
「いいえ、正直、すべて順調です」と彼女は断言した。「息子はイギリスで生まれ、子どもたちはそこで学校に通っているので、私はとても幸せです。どのチームでも構いません。どのチームになっても、私は大丈夫です。」
レアル・マドリード移籍が“夢の移籍”かと問われると、「私にとってはどのチームも同じです」と答えた。
チェルシーは依然として有利な立場にある
フェルナンデスは繰り返しレアル・マドリードへの移籍が噂されている。報道によると、同クラブは彼を中盤の補強候補としている。しかし、チェルシーとの長期契約とクラブの残留意向があり、交渉は難航している。
さらにハビエル・パストーレのコメントも憶測に拍車をかけている。パストーレは、フェルナンデスがスタンフォード・ブリッジを離れる可能性を検討しており、レアル・マドリードのようなクラブへの移籍を望んでいると示唆した。ただし、当面の焦点はアルゼンチン代表としての活動にあるとも述べた。
- Getty Images Sport
代表戦への注目は依然として続いている
フェルナンデスの最優先事項は、火曜日にワールドカップベスト16でエジプトと対戦するアルゼンチン代表での国際試合だ。一方、レアル・マドリードは公式声明で、このMFの移籍についてチェルシーと交渉していないと発表した。
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