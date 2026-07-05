セルバンテスは、家族がイギリスでの生活に満足していると述べ、フェルナンデスがチェルシーを去りたいという噂を否定した。

「いいえ、正直、すべて順調です」と彼女は断言した。「息子はイギリスで生まれ、子どもたちはそこで学校に通っているので、私はとても幸せです。どのチームでも構いません。どのチームになっても、私は大丈夫です。」

レアル・マドリード移籍が“夢の移籍”かと問われると、「私にとってはどのチームも同じです」と答えた。