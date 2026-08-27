2023年1月にリヴァプールへ加入し、リヴァプールで公式戦181試合に出場して51得点を記録しているオランダ代表は、この夏の移籍市場を通じてトッテナム・ホットスパーから強い関心を寄せられている。一方で、マンチェスター・シティも27歳のFWを注視しているとみられている。リヴァプールがパリ・サンジェルマンの新鋭ブラッドリー・バルコラの獲得に向け、クラブ史上最高額となる移籍の成立を目指す中、ガクポが退団する可能性は現実味を帯びてきている。

土曜日にアンフィールドで行われるノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグを前にした記者会見で、このスペイン人指揮官はそうした憶測について次のように語った。「市場が開いている時は、誰についても何も保証はできない。誰が来るのかも分からない。コーディは我々のために非常に良いプレーをしている。ワールドカップから戻ってきて以来、とても良い状態だ。市場がどう終わるのかは知りたいが、現時点では何が起こるのか分からない。誰を獲得するのか、どのポジションなのかは何となく感じ取っているが、経験上、最終日にチャンスがあればこう考えるものだ。『それがチームをより良くするなら、獲りに行こう』とね」