Getty Images Sport
翻訳者：
「何も保証できない」 イラオラ監督、リバプールがバルコラ獲得に迫る中でガクポ退団を示唆
ガクポの将来は不透明となっている
2023年1月にリヴァプールへ加入し、リヴァプールで公式戦181試合に出場して51得点を記録しているオランダ代表は、この夏の移籍市場を通じてトッテナム・ホットスパーから強い関心を寄せられている。一方で、マンチェスター・シティも27歳のFWを注視しているとみられている。リヴァプールがパリ・サンジェルマンの新鋭ブラッドリー・バルコラの獲得に向け、クラブ史上最高額となる移籍の成立を目指す中、ガクポが退団する可能性は現実味を帯びてきている。
土曜日にアンフィールドで行われるノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグを前にした記者会見で、このスペイン人指揮官はそうした憶測について次のように語った。「市場が開いている時は、誰についても何も保証はできない。誰が来るのかも分からない。コーディは我々のために非常に良いプレーをしている。ワールドカップから戻ってきて以来、とても良い状態だ。市場がどう終わるのかは知りたいが、現時点では何が起こるのか分からない。誰を獲得するのか、どのポジションなのかは何となく感じ取っているが、経験上、最終日にチャンスがあればこう考えるものだ。『それがチームをより良くするなら、獲りに行こう』とね」
- AFP
リヴァプール、バルコラ獲得に接近か
リヴァプールは、バルコラについてパリ・サンジェルマンと大筋合意に達し、攻撃陣における最優先の補強選手を見つけたようだ。この取引は水曜夜の交渉で大きな進展があったことを受けてまとまったもので、リヴァプールは当初の移籍金として1億ポンドをわずかに上回る額を支払う用意がある。総額は、パフォーマンス関連の追加条項を含めると、最終的に約1億2000万ポンドに達する可能性がある。
ただし、支払い条件を巡る細部の詰めがなお続いていることもあり、イラオラはバルコラの加入見通しについて口を閉ざした。「このポジションの補強を目指していることは分かっているはずだし、現時点でまだ我々の選手ではない選手について話すことはできない」と、イラオラはこのフランス人選手について問われた際に説明した。「そのポジションを埋めようとしている。現状では人数が足りていないからだ。近いうちに良い知らせを届けられればと思っているが、まだそこには至っていない」
中盤補強は依然として可能だ
先週末のニューカッスル・ユナイテッド戦での2-2の引き分けを受け、アンフィールドのファンの間ではチームの選手層を巡る議論が巻き起こった。特に、この夏の移籍市場では、現時点でレンヌからジェレミー・ジャケ、オサスナからビクトル・ムニョス、アウストリア・ウィーンからイフェアニ・ンドゥクウェが加入した一方、カーティス・ジョーンズがインテルへ移籍したのみと、静かな動きにとどまっているためだ。イラオラは、現在の焦点は攻撃陣にあると認めつつも、適切な機会があればクラブはさらなる補強にも前向きだとした。
新戦力加入の可能性について問われたイラオラは、「『理想的には』というのが魔法の言葉だ」と語った。「できることもあれば、できるかどうか分からないこともある。優先事項がサイドのエリアを強化することだったのは事実だ。ほかのエリアも改善できるなら、そうすることになるはずだ。ただ、市場がどう終わるかは分からない。私もあなた方と同じように辛抱しなければならない。私にとっては不快なことだ。なぜなら、私たちは不確実な状況を扱っているからだ。あと4、5日すれば、きちんとした計画を立てられる。9月1日になれば、どんな選択肢があるのか分かるだろう」
- Getty Images Sport
メンバーのローテーションと控え選手たち
期限が迫る中、フェデリコ・キエーザとハーヴェイ・エリオットの去就を巡っては、なお疑問が残っている。2人はともにニューカッスル戦の試合登録メンバーから外れていた。キエーザは現在、トレーニング中に負った軽度の筋肉系の負傷からの回復途上にある一方、エリオットは新体制の下で出場時間を巡る争いに直面しているようだ。
指揮官はこの2人について、「状況はそれぞれ違う」と説明した。「フェデは起用できない。コモ戦で何かを感じていた。ハーヴェイについては、私は20人しか選べない。ベンチのバランスを正しく取ることが重要だ。ハーヴェイの場合、毎週努力し、成長もしているが、それでも私は別の選択肢を優先している。私はジェームズ・マッコネルをメンバーに入れることを決めた。今週は新しい週であり、全員に新たなチャンスがある。彼らはそのメンタリティーを保たなければならない」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。