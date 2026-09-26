バロンドール受賞へ向けて有力候補の数人が積極的にアピールを続ける中、ロドリははるかに静かなアプローチを選んだ。バルセロナのMFは、この権威ある個人賞獲得の可能性を高めるためのメディア戦略には一切加わらない姿勢を示している。

30歳の同選手は、報道陣に語ったところで投票を担うジャーナリストの判断は変わらないと考えている。その代わり、注目の授賞式が近づく中で、自らのプレーにすべてを語らせることを望んでいる。そして、PR目的のパフォーマンスが最終的な受賞者決定に入り込む余地はないと確信している。