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翻訳者：
「何も主張していない！」。バロセロナのスター、ロドリがバロンドールへの“キャンペーン”について沈黙を破る。個人栄誉のための働きかけは拒否した。
ロドリ、バロンドール受賞へ向けたPRキャンペーンを拒否
バロンドール受賞へ向けて有力候補の数人が積極的にアピールを続ける中、ロドリははるかに静かなアプローチを選んだ。バルセロナのMFは、この権威ある個人賞獲得の可能性を高めるためのメディア戦略には一切加わらない姿勢を示している。
30歳の同選手は、報道陣に語ったところで投票を担うジャーナリストの判断は変わらないと考えている。その代わり、注目の授賞式が近づく中で、自らのプレーにすべてを語らせることを望んでいる。そして、PR目的のパフォーマンスが最終的な受賞者決定に入り込む余地はないと確信している。
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ピッチでのパフォーマンスは言葉よりも重要だ
最近の記者会見でスペイン代表のワールドカップ優勝メンバーは、この賞をめぐって高まる憶測について言及した。沈黙しているからといって、最高賞を勝ち取りたいという野心や意欲が欠けていると受け取られるべきではないことを明確にした。
「自分がこれを勝ち取りたくないと思うか？ 違う」と、ロドリは自身の考えについて問われた際、『MaxiFoot』が伝えたところによれば、報道陣に説明した。「これは自分たちが何を言うかに左右される賞ではないと分かっている。ピッチで何を示したかにかかっている。自分が何を言っても、彼らの決定に影響を与えることはできないと思う」
個人の栄誉はチーム全体の連係に支えられている
ロドリは自身の個人的な成功について語る中で、チームメートの極めて大きな重要性についても素早く強調した。サッカーは何よりもチームスポーツであると力説し、自軍の選手たちが正当に評価されるようにした。
「個人タイトルは集団としての仕事に与えられる報いだ」と、このMFは述べた。「これはチームスポーツであり、私のような選手が成し遂げたことも、チームメートなしには起こり得なかった。スペイン人選手がそれを勝ち取れば、とても嬉しい。もちろん、自分が勝てれば嬉しいが、それは自分の手の及ぶところではない。だから、自分からそれを দাবিするつもりはない」
- AFP
ロンドンからの呼びかけ
サッカー界は、その栄冠の行方を長く待つ必要はない。2026年のバロンドール授賞式は10月26日（月）に開催されることが正式に決まり、世界中のファンはあとちょうど1カ月、その瞬間を待つことになる。
この栄誉ある賞の長い歴史の中で、授賞式がロンドンで行われるのは今回が初めてだ。今年は記念すべき第70回の開催となり、大きな注目を集めるこのイベントにさらなる特別な意味合いを加えている。
それまでは、ロドリがブラウグラナのためにピッチ中央で試合を操り続けることになる。スペイン人MFは、重要なラ・リーガの勝ち点をさらに積み上げる決意を保っており、世界屈指の実力を最も重要な舞台で証明し続けている。
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