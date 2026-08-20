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「何の迷いもなかった！」 ベルナルド・シウバがレアル・マドリー移籍の真相を明かす
マドリードの公式な歓迎
レアル・マドリー・シウダーは今週、シウバの公式歓迎セレモニーを開催した。クラブ会長フロレンティーノ・ペレスは役員会議室でこのポルトガル人MFを自ら出迎え、注目を集めていた移籍を正式にまとめた。シウバは2年契約にサインし、2028年6月30日までスペインの首都にとどまることになった。この特別な機会を記念し、プレーメーカーにはスタジアムのレプリカと腕時計が贈られた。32歳のシウバは、スペインでの新たな章のスタートにあたり、背番号20を着用する。
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子どもの頃からの夢
セレモニー後にレアル・マドリーTVの取材に応じたシウバは、欧州屈指の名門に加入した喜びを隠せなかった。MFは、伝統ある白いユニフォームに袖を通すことが長年の夢だったと明かした。
「とても幸せだ」とシウバは認めた。「ここに来て、この部屋で会長と一緒にいて、すべてのトロフィーを見せてもらう。レアル・マドリーがどれほど偉大なクラブかはすでに知っていたが、実際に来るとそれを本当に感じる。このクラブでプレーできてとても幸せだ。
「子どもの頃は、まだ自分が選手になれるかどうかも分からない時期で、レアル・マドリーのようなクラブでプレーすることが夢なんだ。ここにいて、このクラブでプレーし、タイトル獲得を目指し、レアル・マドリーの勝利の道を歩むことは、とても特別なことだ」
レアル・マドリーから声がかかった時に迷いはなかった
このMFは、レアル・マドリーから最初のアプローチを受けた際、説得される必要はまったくなかったことも明かした。スペインの首都への移籍オファーを受けると、ためらうことなく即座に受諾したという。
「レアル・マドリーから連絡が来た時、迷いはまったくなかった」とシウバは語った。「興味を持っていると言われた時、すぐにイエスと答えた。二度考えることもなかった。自分にとっても、キャリアにとっても、家族にとっても、それが最善の選択だと信じているからだ。ここにいられるのは夢がかなったようなものだ」
- AFP
エスパニョール戦でラ・リーガデビューを迎える
シウバは、ハンガリーのフェレンツヴァーロシュに2-1で勝利したプレシーズンマッチで、クラブでの非公式デビューを果たした。その後、デポルティボ・ラ・コルーニャ、そしてドイツのシャルケとの調整試合にも出場した。
プレシーズンの準備を終え、入団発表も済んだことで、このMFの意識は完全に公式戦へと向いている。現在はチームに完全に溶け込んでおり、スペインで公式戦での足跡を刻む準備が整っている。
このポルトガル人選手は、次のリーグ戦でマドリーでのリーガ公式戦デビューを果たす準備を進めている。レアル・マドリーはRCDEスタジアムに乗り込み、エスパニョールと対戦する予定だ。
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