「何の迷いもなかった！」 ベルナルド・シウバがレアル・マドリー移籍の真相を明かす

セレモニー後にレアル・マドリーTVの取材に応じたシウバは、欧州屈指の名門に加入した喜びを隠せなかった。MFは、伝統ある白いユニフォームに袖を通すことが長年の夢だったと明かした。

「とても幸せだ」とシウバは認めた。「ここに来て、この部屋で会長と一緒にいて、すべてのトロフィーを見せてもらう。レアル・マドリーがどれほど偉大なクラブかはすでに知っていたが、実際に来るとそれを本当に感じる。このクラブでプレーできてとても幸せだ。

「子どもの頃は、まだ自分が選手になれるかどうかも分からない時期で、レアル・マドリーのようなクラブでプレーすることが夢なんだ。ここにいて、このクラブでプレーし、タイトル獲得を目指し、レアル・マドリーの勝利の道を歩むことは、とても特別なことだ」