マイヤーは、今大会で現世界王者に許されすぎたと感じている。特に準々決勝でアルゼンチンが母国スイスと対戦した試合のプレーは、数日経った今でも審判の怒りを鎮めない。「彼らはやりたい放題だった」とマイヤーは『ran』に語った。
AFP
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「何の対策も取られていない。これは耐え難い」：ワールドカップでのアルゼンチンへの優遇疑惑に、レジェンド審判が激怒
「信じられない。アルゼンチンのこうしたプレーはもう何度目だ。いつかは、彼らがわざと倒れたりファウルをしたりしていることに気づかなければならない。しかし、何の措置も取られず、これは耐え難い」と彼は付け加えた。スイスがアルゼンチンへの優遇措置の犠牲になったから怒っているだけだという批判については、彼は否定した。「私が重視しているのは常に公正さだ。 その区別は明確だ。これは事柄そのものの問題であり、私と同じ見解を持つ元審判員は多い」とマイヤーは断言した。
- IMAGO / HMB-Media
ウルス・マイヤーがアルゼンチンについて語る：「ファウルをしても、罰せられることはなかった」
スイスは準々決勝でアルゼンチンと1－1の同点に追いついた直後、FWブレール・エンボロがVAR判定でシミュレーションを取られ、2枚目のイエローカードで退場した。延長戦ではジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールでアルゼンチンが3－1で勝ち、準決勝進出を決めた。
マイヤー氏は「エンボロのシミュレーションは明確だ。だがなぜ彼が取ったのか疑問が残る。試合を通じて抱え込まれ、蹴られ、肘打ちを受けていた」と分析。さらに「アルゼンチン選手は試合開始から終了までファウルを犯しても罰せられなかった」と語った。
ワールドカップの準決勝：
7月14日 21時 フランス対スペイン 7月15日 21時 イングランド対アルゼンチン
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