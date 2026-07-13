「何の対策も取られていない。これは耐え難い」：ワールドカップでのアルゼンチンへの優遇疑惑に、レジェンド審判が激怒

スイスは準々決勝でアルゼンチンと1－1の同点に追いついた直後、FWブレール・エンボロがVAR判定でシミュレーションを取られ、2枚目のイエローカードで退場した。延長戦ではジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールでアルゼンチンが3－1で勝ち、準決勝進出を決めた。

マイヤー氏は「エンボロのシミュレーションは明確だ。だがなぜ彼が取ったのか疑問が残る。試合を通じて抱え込まれ、蹴られ、肘打ちを受けていた」と分析。さらに「アルゼンチン選手は試合開始から終了までファウルを犯しても罰せられなかった」と語った。