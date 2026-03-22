「何と言っていいかわからない」――リヴァプールがブライトンに敗れた後、ヴァージル・ファン・ダイクが懸念を抱かせる発言

ダニー・ウェルベックの2得点により、苦戦が続く今シーズンのリヴァプールがプレミアリーグで10敗目を喫したことを受け、オランダ人DFは率直な思いを語った。

アウェイチームのミロス・ケルケズが1点を返したものの、アルネ・スロット監督率いるチームは同点ゴールを奪うことができず、またしても残念な結果に終わった試合後、キャプテンは答えを探していた。

「最初の反応はフラストレーションだ。最近、同じことを繰り返している気がする」とファン・ダイクは記者団に語った。「これが現状だ。昨日（金曜日）の練習場でも、そこにいた選手の数を見て驚いたが、これが現状だ。だから、そう、厳しいよ」。

彼はさらにこう付け加えた。「正直、何と言えばいいのか分からない。ここ数ヶ月、同じことを言い続けてきた。良いパフォーマンスを活かせない。我々が目指すもの、つまりチャンピオンズリーグ出場を果たすためには、この状況を変えなければならない」