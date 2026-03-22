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「何と言っていいかわからない」――リヴァプールがブライトンに敗れた後、ヴァージル・ファン・ダイクが懸念を抱かせる発言
ファン・ダイク、リヴァプールの安定感に疑問を呈する
ダニー・ウェルベックの2得点により、苦戦が続く今シーズンのリヴァプールがプレミアリーグで10敗目を喫したことを受け、オランダ人DFは率直な思いを語った。
アウェイチームのミロス・ケルケズが1点を返したものの、アルネ・スロット監督率いるチームは同点ゴールを奪うことができず、またしても残念な結果に終わった試合後、キャプテンは答えを探していた。
「最初の反応はフラストレーションだ。最近、同じことを繰り返している気がする」とファン・ダイクは記者団に語った。「これが現状だ。昨日（金曜日）の練習場でも、そこにいた選手の数を見て驚いたが、これが現状だ。だから、そう、厳しいよ」。
彼はさらにこう付け加えた。「正直、何と言えばいいのか分からない。ここ数ヶ月、同じことを言い続けてきた。良いパフォーマンスを活かせない。我々が目指すもの、つまりチャンピオンズリーグ出場を果たすためには、この状況を変えなければならない」
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危うい状況にあるトップ5の期待
リヴァプールは最近、ウォルヴァーハンプトン、トッテナム、ブライトンとの対戦でわずか1ポイントしか獲得できず、不振が続いている。ベテランのセンターバックは、トップ5入りを果たし、来季の欧州トップクラブの大会に復帰する望みを持つためには、チーム全体が急激な不振に対して責任を負わなければならないと警告した。
「我々はあらゆる手を尽くしている。状況を好転させようと努力しており、うまくいけば転機を迎えられるはずだが、現時点ではそうは見えなかった」とキャプテンは付け加えた。
「今シーズン、その質問（何が問題なのか）を何度も受けましたが、依然として状況は改善していません。これは我々次第であり、選手として、チームとして解決しなければなりません。もしそれを変えることができれば、シーズンを通して非常に脅威となる存在になれるのは明らかです。しかし現時点では、そうではありません」
アンフィールドで負傷者続出の事態が深刻化
リヴァプールにとって、すでにモハメド・サラー、アリソン・ベッカー、アレクサンダー・イサクが離脱していた負傷者リストがさらに長くなったことで、状況はさらに厳しくなった。アメックス・スタジアムでは、得点王のウーゴ・エキティケが、かつてアンフィールドで人気を博したジェームズ・ミルナーとの接触により打撲を負い、早々にピッチを退くというさらなる打撃に見舞われた。
「ヒューゴが退場し、チームを見渡すと、背後への突破が少なくなっていた」とファン・ダイクは指摘した。 「あのサイドには動きが少なかった。それが敗因ではないが、試合運びに多少の変化をもたらした。彼が交代策を講じたことでフォーメーションもポジションも変わり、求められるプレーも変わってしまった。あらゆる要因が重なった結果だが、事実として、週半ばに見せた好パフォーマンスを活かせなかったということだ」
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ファン・ダイクは先を見据える
代表戦期間を迎え、ファン・ダイクはオランダ代表として遠征に向かうが、彼の心は依然としてマージーサイドでの連敗の「悪循環」に留まっている。彼は、アルネ・スロット監督の下で厳しいシーズンを送り、チームが安定感を見出せずにいる姿を目の当たりにしてきた遠征サポーターたちに対し、悔しさをにじませた。 「ファンの皆さんに対しても悔しいです。彼らはわざわざ遠くから、早朝から駆けつけて応援してくれているのに、また結果を出せませんでした。本当に辛いですね」と彼は締めくくった。
「こうしたことが何度も繰り返されており、このまま続けば成功のチャンスはない。まだ可能性が残っている限り、私は常に自信を持っているが、もちろん我々はもっと良くならなければならない。そうでなければ、非常に厳しい状況になるだろう。残り7試合はどれも厳しい相手だ。我々がそれにふさわしい結果を得るためには、状況を変えなければならない」
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