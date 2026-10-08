ランパードは、マンチェスター・シティの財務上の不正行為を巡る最近のニュースについて、慎重な姿勢で言及した。シティはプレミアリーグの強豪クラブとして重大な規定違反で有罪と認定され、その後ただちに控訴している。独立委員会は、シティが2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけて複数の商業パートナーと「見せかけ」の契約を結び、「偽装された資金供給スキーム」の一環としてクラブの収益を8億3000万ポンド水増ししたと判断した。しかし、シティは一貫して潔白を主張しており、この裁定を「単なる意見」と表現。「法律、原則、事実において明白かつ重大な誤り」が含まれているとし、この評決は信頼できないものだと訴えている。

元イングランド代表MFは事態の重大さを認めつつも、進行中の法的手続きによって公に語れる内容は限られると指摘した。「ニュースはみんな見ているし、明らかに大きなニュースだ。マンチェスター・シティは控訴している」とランパードは語った。「自分の反応としては、そうだな、控訴が進行中の時に何を言えるのか、ということだ。私はこの件の当事者ではなく、完全に外側にいる。かなり前になるが、1年間マンチェスター・シティでプレーした。控訴の結果がどうなるかを待って、その先を見ていくことになる。スケジュールについてはまったく分からない」