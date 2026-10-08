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「何と言えばいいのか」 コベントリーの指揮官フランク・ランパードが、エティハドでの時間を振り返りつつ、マンチェスター・シティの有罪評決に反応
判定を受けてもランパードは引き続き慎重姿勢を崩さず
ランパードは、マンチェスター・シティの財務上の不正行為を巡る最近のニュースについて、慎重な姿勢で言及した。シティはプレミアリーグの強豪クラブとして重大な規定違反で有罪と認定され、その後ただちに控訴している。独立委員会は、シティが2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけて複数の商業パートナーと「見せかけ」の契約を結び、「偽装された資金供給スキーム」の一環としてクラブの収益を8億3000万ポンド水増ししたと判断した。しかし、シティは一貫して潔白を主張しており、この裁定を「単なる意見」と表現。「法律、原則、事実において明白かつ重大な誤り」が含まれているとし、この評決は信頼できないものだと訴えている。
元イングランド代表MFは事態の重大さを認めつつも、進行中の法的手続きによって公に語れる内容は限られると指摘した。「ニュースはみんな見ているし、明らかに大きなニュースだ。マンチェスター・シティは控訴している」とランパードは語った。「自分の反応としては、そうだな、控訴が進行中の時に何を言えるのか、ということだ。私はこの件の当事者ではなく、完全に外側にいる。かなり前になるが、1年間マンチェスター・シティでプレーした。控訴の結果がどうなるかを待って、その先を見ていくことになる。スケジュールについてはまったく分からない」
- AFP
不透明な状況の中でもマレスカへの敬意
古巣を巡って暗雲が立ち込める中でも、ランパードは同業の指揮官エンツォ・マレスカへの支持をすぐに表明した。元チェルシー指揮官のマレスカは、この夏にマンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの後任となり、シーズン序盤は見事なスタートを切っている。プレミアリーグでは開幕5連勝の勝ち点15で首位に立っている。現在のシティの首脳陣とコーチングスタッフは、ピッチ上でのパフォーマンス水準を維持しながら、クラブの法廷闘争が見出しを独占するという難しい課題に直面している。
シティの今季の戦いへの影響の可能性に話が及ぶと、ランパードは「私は蚊帳の外にいる」と説明した。「私はこの仕事をしているし、問題ではないが、取り組まなければならないことがある。どんな状況であっても、私はいつだって監督という立場を尊重している。外からは分からないことがたくさんある。これは明らかに私たちが知っていることではあるが、彼らは今や明らかに巨大なフットボールクラブであり、質の高い選手をそろえた大きなスカッドを抱えている。だから、様子を見ることになる」と語った。
エティハドとのつながりをたどる
ランパードとマンチェスターの青いクラブとのつながりは、プレミアリーグ史の中でも特に異色の章の一つとして残っている。2015年のMLSシーズン開幕を前に、2014年7月にニューヨーク・シティFCの選手としてお披露目されたこのMFは、当初、2014-15シーズンに向けた短期ローンという位置づけでシティに加入した。
しかし、この一時的な取り決めはほどなくしてより長期の滞在へと変わり、エティハド・スタジアムでの在籍はシーズン終了まで延長された。正式契約ではなく、アメリカのクラブとは法的拘束力のないコミットメントしか結んでいなかったことが明らかになると、この件は大きな論争を呼んだ。
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現役最後の数年間と引退
マンチェスターでの在籍期間中、ランパードは依然として最高レベルで十分に戦えることを証明した。全公式戦38試合に出場し、8ゴール3アシストを記録した。
その後、このベテランMFはニューヨーク・シティFCへ移籍し、メジャーリーグサッカーで2シーズンを過ごした。米国での時間も実りあるものとなり、31試合で15ゴールを挙げた後、2016年11月に契約満了を迎え、数カ月後に現役を引退した。
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