ビリッチ監督の代表再登板における“ハネムーン期間”は、あまりにも衝撃的な形で終わりを迎えた。プラハでのチェコ戦で初戦勝利を収め、一筋の希望も見えたが、クロアチアはその後、2試合連続の大敗で完全に失速。土曜夜にイングランドに0-7で惨敗したこの結果は、同国史上最悪の敗戦となり、ルイェヴィツァで守備が崩壊した惨状の中、指揮官は答えを探す状況に追い込まれている。

ビリッチ監督は、この敗戦の内容に明らかに動揺しており、ガレス・サウスゲート監督率いるチームに対して、意味のある形でまったく勝負できなかったと認めた。『Jutarnji』が伝えたところによると、ビリッチ監督は「こういう夜の後では、何を言うのも難しい。悲しいし、失望している。そしてファンや、試合に来てくれた子どもたちに申し訳なく思う」と語った。

「話し合いはした。最もつらいのは私たち自身であり、こんなことが起こるとは思っていなかった。何と呼べばいいのか分からない。ブラックアウトなのかどうかも分からないが、0-7で負けた試合を分析するのは難しい。相手がトップチームだとは分かっていた。しかし、どの部分でも太刀打ちできなかった……そうなると自信も、気持ちもすべてやられ、何もかもが崩れて悪い方向へ進んでしまう」