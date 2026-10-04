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「何と呼べばいいのか分からない」 クロアチアがイングランドに歴史的な7-0のネーションズリーグ惨敗、スラベン・ビリッチが激怒
ビリッチ、ルイェヴィツァの悪夢に打ちのめされる
ビリッチ監督の代表再登板における“ハネムーン期間”は、あまりにも衝撃的な形で終わりを迎えた。プラハでのチェコ戦で初戦勝利を収め、一筋の希望も見えたが、クロアチアはその後、2試合連続の大敗で完全に失速。土曜夜にイングランドに0-7で惨敗したこの結果は、同国史上最悪の敗戦となり、ルイェヴィツァで守備が崩壊した惨状の中、指揮官は答えを探す状況に追い込まれている。
ビリッチ監督は、この敗戦の内容に明らかに動揺しており、ガレス・サウスゲート監督率いるチームに対して、意味のある形でまったく勝負できなかったと認めた。『Jutarnji』が伝えたところによると、ビリッチ監督は「こういう夜の後では、何を言うのも難しい。悲しいし、失望している。そしてファンや、試合に来てくれた子どもたちに申し訳なく思う」と語った。
「話し合いはした。最もつらいのは私たち自身であり、こんなことが起こるとは思っていなかった。何と呼べばいいのか分からない。ブラックアウトなのかどうかも分からないが、0-7で負けた試合を分析するのは難しい。相手がトップチームだとは分かっていた。しかし、どの部分でも太刀打ちできなかった……そうなると自信も、気持ちもすべてやられ、何もかもが崩れて悪い方向へ進んでしまう」
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エストニアとの比較、そして許されない基準
ビリッチは、クロアチアの崩壊ぶりを、より格下のサッカー国に求められる基準と比較するにあたって一切手加減しなかった。流れを止められなかった自軍の選手たちを痛烈に批判し、イングランド相手であっても、いわゆる伝統的な弱小国の方がもっと粘り強く抵抗したはずだとの見方を示した。指揮官は現在、次戦のスペイン戦に向けて即時のリアクションを求めているが、守備の安定感を欠く現状を踏まえれば、その課題は極めて困難に映る。
「私は自分自身にも、みんなにもこう言った。今の時点で、イングランドがエストニアに7-0で勝つとは思わない。あれは私たちにとって許されないことだ」とビリッチは語った。「スペイン戦で良いパフォーマンスを見せれば、ここから抜け出すことはできる。そのための時間はある。今こそ結束とキャラクターを示すべき時だ。スペインに勝つと言うのは戯言だが、勇敢で良いクロアチアを見せなければならない。闘志を示す必要がある」
残骸の中で答えを探す
この大敗の大きさは、特にビリッチのもとに経験豊富な戦力がそろっていたこともあり、クロアチアサッカー界に衝撃を走らせた。試合終了の笛とともに打ちひしがれたルカ・モドリッチの姿は、世界の強豪と渡り合うことに慣れてきた国全体の空気を映し出していた。ビリッチは、代表ウィーク前までの準備段階では、このような惨事が迫っていることを示すものは何もなかったと強調し、舞台裏の雰囲気はプロフェッショナルなままだったと主張した。
「これには理由がない。トレーニングは良くできていたし、雰囲気も素晴らしく、皆が懸命に取り組み、あらゆる細部にまで気を配っていた。気の利いたことを言える状況ではないが、責任が私にあるのは明らかだ。今後さらにこの試合を分析していく」と指揮官は付け加えた。
- Getty Images Sport
贖罪への長い道のり
指揮官の焦点は今、スペインとイングランドが別次元で戦っているように見えるこのグループで、失われた誇りを取り戻すことへと移っている。3試合で勝ち点3のクロアチアは現在、リーグA・グループ3で3位につけているが、7-0というスコアラインがもたらした心理的ダメージは、順位表が示す以上に回復まで長い時間を要するかもしれない。ビリッチは、この敗戦を二度と自らの指揮下で同じ崩壊を起こさないための恒久的な傷痕として受け止めるべきだと、あくまで強調している。
「私たちはネーションズリーグを、試す場であり、いくつかの答えを得るためのものだと理解していた。実際にいくつかの答えは得られたが、それは痛みを伴うもので、私たちが望んでいたものではなかった。こういう試合は忘れてはならない。ただ、人生の残りの時間ずっと自分を戒めるために記憶しておくべきものだ。二度とこんなことが起きないように、神に祈るしかない。クロアチアはこんな結果に値しない」とビリッチは締めくくった。
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