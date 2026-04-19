「何とかカバーできればいいが」：セルジュ・グナブリの負傷がバイエルン・ミュンヘンに影を落とす

バイエルンは重要な選手を失っただけでなく、チームの盛り上げ役も失った。キンミッヒにとっては、長年親交があった親友でもある。「ロッカールームでもピッチでも、彼の不在は大きな損失だ」 チームは彼を選手としても人間としても恋しく思うだろう。キミッヒは「僕たちがその穴を埋められることを願っている」と語った。

シーズン終盤とW杯に出場できるかはまだ不明だが、見通しは暗い。スポーツディレクターのマックス・エベルルは「彼は冷静だが、もちろん悲劇だ」と語った。 彼は30歳であり、W杯に出場できる最後のチャンスかもしれない」と語った。

ヘルベルト・ハイナー会長も勝利の瞬間、負傷した選手を思いやった。「本当に悔しい。今日、彼に電話したが繋がらなかった。出たくない気持ちも分かる。だが、我々は彼を励ます」と語った。