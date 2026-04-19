FCバイエルン・ミュンヘンはVfBシュトゥットガルトを4－2で下し、ブンデスリーガ35度目の優勝を決めた。試合後、ジョシュア・キミッヒはDAZNのマイクへ笑顔で歩み寄った。しかし「チームのパーティー担当は誰？」と問われると、表情は一変して真剣になった。 「盛り上げ役はセルジュだ」と彼は言った。
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「何とかカバーできればいいが」：セルジュ・グナブリの負傷がバイエルン・ミュンヘンに影を落とす
セルジュ・グナブリは土曜の最終練習で奇妙な怪我をし、バイエルン・ミュンヘン対VfB戦を欠場。内転筋断裂で、米国・カナダ・メキシコ開催のドイツ代表ワールドカップも絶望的だ。
試合前、ヴィンセント・コンパニー監督は「PK練習中の不運な事故で、皆驚いている。彼の回復を願っている。セルジュは今シーズン大きく貢献してくれた」と語った。
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セルジュ・ニャブリ、W杯出場が危ぶまれる。
バイエルンは重要な選手を失っただけでなく、チームの盛り上げ役も失った。キンミッヒにとっては、長年親交があった親友でもある。「ロッカールームでもピッチでも、彼の不在は大きな損失だ」 チームは彼を選手としても人間としても恋しく思うだろう。キミッヒは「僕たちがその穴を埋められることを願っている」と語った。
シーズン終盤とW杯に出場できるかはまだ不明だが、見通しは暗い。スポーツディレクターのマックス・エベルルは「彼は冷静だが、もちろん悲劇だ」と語った。 彼は30歳であり、W杯に出場できる最後のチャンスかもしれない」と語った。
ヘルベルト・ハイナー会長も勝利の瞬間、負傷した選手を思いやった。「本当に悔しい。今日、彼に電話したが繋がらなかった。出たくない気持ちも分かる。だが、我々は彼を励ます」と語った。