マイカ・リチャーズは、ティエリ・アンリ、ジェイミー・キャラガー、そして司会のケイト・スコットと共に、世界中のサッカーファンから絶大な人気を誇るCBSの解説陣の中核を担っている。この4人は、深いサッカーの知識とエンターテインメント性を絶妙に融合させており、中でもリチャーズはそのユーモアと笑いを誘うトークで特に知られている。 しかし、最近の放送では、元マンチェスター・シティの選手である彼は、人生で最も困難な時期や、元サッカー選手としての大きな課題について語る機会を得ました。
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「何とかそのことを忘れようとして、たくさん酒を飲んだ」：人気サッカー番組の「スケープゴート」に隠された感動的な物語
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先週の水曜日、伝説的なサッカー番組『CBS Sports Golazo』は、いつものようにスタッフと共にチャンピオンズリーグの夜を盛り上げていたが、そこでアンリが司会のスコットを少し遮り、数分間自らマイクを握った。「ちょっと話を遮ってもいい？ 少し代わってもいい？」と、48歳の彼は尋ねた。 まず、元米国代表でゲストのクリント・デンプシーに称賛の言葉を述べた後、アンリは右隣の席に座る同僚であり友人でもあるマイカ・リチャーズに向き直り、口調を真剣なものに変えた。「昨日言えなかったことがあるんだ。昨日、君が私に気づかせてくれたことがあって、それにすごく共感したんだ。だから、直接君に伝えたかったんだ。」
その後、ワールドカップと欧州選手権の優勝経験を持つこのフランス人選手は、10年間にわたって悩まされてきた両足のアキレス腱の問題について語ったが、それでも「自分の条件」で輝かしいキャリアを終えることができたと強調した。これは、リチャーズには叶わなかったことだった。 マンチェスター・シティで右サイドバックとして公式戦245試合に出場したこのイングランド人選手は、2019年、わずか31歳という若さで重傷を負い、プロキャリアを終わらせざるを得なかった。実際、最後の試合に出場したのは29歳の時だった。
「君がそれをどう乗り越えたか、心から尊敬しているよ。精神的にどうやってそれをやり遂げたのか、私には分からない。それでも君はいつもここで明るい笑顔で、みんなの雰囲気を盛り上げ、皆を幸せにしてくれている。ただ言いたかったんだ。僕たちは君のことを当たり前だなんて思っていないって。君は時々、自分が見られていないと感じることがあるかもしれないけど、僕たちは君を見ているんだ、と知ってほしかった」とアンリは強調した。
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マイカ・リチャーズ：「初めての手術を受けたのは、17歳か18歳の時でした」
少し驚いた様子ながらも、明らかに心を動かされたリチャーズは立ち上がり、ヘンリーを抱きしめたことで胸を打つ瞬間を生み出した。スコットからのさらなる問いかけに対し、リチャーズは心を開き、キャリア終盤に訪れた人生で最も困難な時期について語った。「間違いなくうつ状態だった。でも、それに向き合うことはしなかった。何とかしてその感情を押し殺そうと、たくさん酒を飲んでいたんだ。」
リチャーズのキャリアにおける怪我のリストは実に長い。13年間の競技生活で、無傷の部位はほとんどなかった。2010年にはすでに、両足のアキレス腱に慢性的な問題の兆候が現れていた。その後、太もも、ふくらはぎ、足首の怪我が続いた。そして、彼のキャリアに決定的な打撃を与えたのは、最終的に膝の問題だった。 「最初の手術を受けたのは17歳か18歳の時だった。それがキャリア全体を通して続いたんだ。」もう続けられないと気づいたのは、「実質的に3日おきに膝から液体を抜かなければならなくなった時」だった。医師から、これが将来大きな負担になるかもしれないという警告を受けたが、彼はそれを無視した。「だって、僕はサッカーがただただ大好きだったから。」
その際、特に助けになったのが友人のマッジだった。「彼は僕の人生を少し客観的に見させてくれたんだ。『君は幸せか？家族はそばにいるか？』ってね。それ以外のことはどうでもいいんだ」とリチャーズは語った。 「それは単なる見せかけに過ぎなかった――プロサッカー選手としての生活に伴う、あの華やかさや輝きは。それがきっかけで、私は人生の見方を変えることになった。つまり、車や家だけではない、もっと大切なものがあるということだ。大切なのは人間関係であり、自分の周りにいる人々なのだ。」
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マイカ・リチャーズ：最も人気のあるサッカー番組の、愛すべきスケープゴート
世界的なクラブ（アーセナルのアンリ、リヴァプールのキャラガー）で不可欠な存在だった同僚たちと比べると、リチャーズのキャリアはやや見劣りする。 2006年、彼はマンチェスター・シティのユースからトップチームへの昇格を果たした。しかし、当時のマンチェスター・シティは、スカイブルーのユニフォームの色を除けば、現在のマンチェスター・シティとはほとんど似ても似つかない存在だった。当時、シチズンズはせいぜい平均的なチームに過ぎず、プレミアリーグの順位表ではたいてい下位半分に位置していた。
2009年、アブダビ・ユナイテッド・グループによる買収を機に状況は一変した。同グループはクラブに巨額の資金を投入し、数多くのスーパースターを獲得。その結果、シティはその後数年間でイングランドの連覇チームへと変貌を遂げた。 リチャーズも、デビッド・シルバ、現在のバイエルン・ミュンヘンの監督であるヴィンセント・コンパニ、セルヒオ・アグエロといったレジェンドたちと共に、そのプレミアリーグ優勝タイトルのうち2つを祝った。その後、2014年にフィオレンティーナへ期限付き移籍し、2015年にはアストン・ヴィラへ完全移籍した。ヴィラでは4年間で公式戦わずか26試合に出場した。 また、イングランド代表として13試合に出場した。
そのため、サッカー界においてリチャーズの地位は、史上最高のストライカーの一人とされるティエリ・アンリや、2005年にリヴァプールでチャンピオンズリーグを制したジェイミー・キャラガーには、はるかに及ばない。だからこそ、番組内ではリチャーズはそれほど真剣に受け止められず、すぐに笑いの種にされてしまうのだ。 リチャーズ自身はこれを気楽に受け止め、常にニヤリと笑い、決して個人的に受け止めたりはしない。彼は、時折いじってもいい、好感の持てる「いじられ役」なのだ。特に、定期的にバズるスコットの紹介動画では、リチャーズが笑いのネタにされることがほとんどだ。「僕は人の良いところを見ようとしているんだ。 いつも他人を励ますよう心がけています。私はずっとそうやって生きてきました」と彼は語った。最近では、普段は口数の少ないマイケル・オリゼさえも笑わせたほどだ。
しかし、そうした冗談の裏には、リチャーズにも真剣な一面がある。ピッチ上では、この体格に恵まれたディフェンダーは常に情熱的で、決して屈しない姿勢を見せてきた。ピッチを離れると、彼はプロサッカー選手という職業の、めったに話題に上らない暗い側面について語ってくれた。メンタル面の悩み、高いプレッシャー、怪我によってチームでの地位を失うことへの恐怖、失敗に対する批判、そしてネット上の誹謗中傷などだ。 「確かに、物事の捉え方は少し違っていたかもしれません。でも、結局のところ、私は前向きな人間なんです。」
マイカ・リチャーズのキャリアを数字で見る：
チーム
試合
ゴール
アシスト
マンチェスター・シティ
245
9
1
アストン・ヴィラ
31
2
1
フィオレンティーナ
19
0
1
イングランド
13
1
2