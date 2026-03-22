C・ロナウドを蹴ったことで追放と報じられた元レアル・マドリーDFが当時を回顧「なんてことをしたと…」

エルナンドは、ある練習で一線を越えてしまったことを認めている。現在ラシン・サンタンデールに所属するこの27歳の選手は、『カデナ・セール』に対し、レアル・マドリーから疎外される危険を冒した経緯を次のように語った。

「うっかりクリスティアーノを蹴ってしまったんだ。本当に足を突っ込むつもりは全くなかった。彼が確実に突っ込んでくるのが見えた中で、僕が地面に倒れ込んだ瞬間、彼がボールに軽く触れたのと同時に、僕は彼のアキレス腱を蹴ってしまった。本当に酷い一撃だった」

「『なんてことをしてしまったんだ』と思ったよ。その年は二度と練習に参加できなかった。3月頃だったと思う、正確な時期は覚えていないけど、シーズン終了まであまり時間が残っていなかったのに、その年は二度と招集されなかったんだ」

その後、エルナンドはロナウドとの練習中の衝突をきっかけに、マドリーから完全に戦力外扱いされたと報じられてきた。彼はその状況を釈明しようと、次のように付け加えた。

「その年、クリスティアーノはユヴェントスへ移籍し、翌年、僕はトップチームの練習に復帰した。すると『キャリアを台無しにした若手選手』といったニュースが流れ始めた。僕は『なんてことだ、これがどんどん雪だるま式に膨らんでいく』と思っていた」

「また、僕が二度とトップチームに招集されなかったとか、排除されたといった報道もあったが、それは嘘だ。そのシーズンの残り2、3カ月間は確かに招集されなかったが、翌年の夏には復帰した。実際、次のプレシーズンに向けて僕は期待されていたけど、怪我のために参加できなかった。それでも、彼らは本当に僕を信頼していた」