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C・ロナウドを蹴ったことで追放と報じられた元レアル・マドリーDFが当時を回顧「なんてことをしたと…」
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アンタッチャブルな存在
そのタックルに悪意はなかったが、彼はそのせいでトラブルに巻き込まれてしまった。サンティアゴ・ベルナベウで記録を塗り替えた時代を通じて、5度のバロンドール受賞者であるクリスティアーノ・ロナウドは「アンタッチャブルな存在」と見なされていた。永遠のライバルであるリオネル・メッシがバルセロナで同様の地位を築いていた時だ。
チームメイトたちは、チームの総力戦において彼らのコンディションが極めて重要であると考えられていたため、スーパースターたちに不必要に荒っぽいプレーをしないよう促されていた。レアルにとって、チームメイトからの一撃でロナウドが戦線離脱することほど避けたい事態はなかった。
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「残酷な」タックル
エルナンドは、ある練習で一線を越えてしまったことを認めている。現在ラシン・サンタンデールに所属するこの27歳の選手は、『カデナ・セール』に対し、レアル・マドリーから疎外される危険を冒した経緯を次のように語った。
「うっかりクリスティアーノを蹴ってしまったんだ。本当に足を突っ込むつもりは全くなかった。彼が確実に突っ込んでくるのが見えた中で、僕が地面に倒れ込んだ瞬間、彼がボールに軽く触れたのと同時に、僕は彼のアキレス腱を蹴ってしまった。本当に酷い一撃だった」
「『なんてことをしてしまったんだ』と思ったよ。その年は二度と練習に参加できなかった。3月頃だったと思う、正確な時期は覚えていないけど、シーズン終了まであまり時間が残っていなかったのに、その年は二度と招集されなかったんだ」
その後、エルナンドはロナウドとの練習中の衝突をきっかけに、マドリーから完全に戦力外扱いされたと報じられてきた。彼はその状況を釈明しようと、次のように付け加えた。
「その年、クリスティアーノはユヴェントスへ移籍し、翌年、僕はトップチームの練習に復帰した。すると『キャリアを台無しにした若手選手』といったニュースが流れ始めた。僕は『なんてことだ、これがどんどん雪だるま式に膨らんでいく』と思っていた」
「また、僕が二度とトップチームに招集されなかったとか、排除されたといった報道もあったが、それは嘘だ。そのシーズンの残り2、3カ月間は確かに招集されなかったが、翌年の夏には復帰した。実際、次のプレシーズンに向けて僕は期待されていたけど、怪我のために参加できなかった。それでも、彼らは本当に僕を信頼していた」
スター選手たちとの時間
C・ロナウドとの忘れがたい出来事を経験した一方で、エルナンドはマドリーで「ギャラクティコス」と共に過ごした日々について、数多くの幸せな思い出を胸に抱いている。彼は、ワールドカップ優勝を果たしたレアル・マドリーのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンのもとでトレーニングする機会を得たのだ。
その経験についてエルナンドは次のように語った。
「最初は信じられなかった。それに加えて、バルデベバスで彼らと一日も練習することなく、初めてプレシーズンに参加することになった。突然、彼らと一緒に練習し、食事をし、ホテルでの日常を送る自分を見つけて何が起きているのかさえ分からず、少し動揺したよ」
「その年、彼らとたくさんトレーニングをするようになり、それがどれほどの影響力を持つかを実感した。意識していないとそれを当然のことのように感じてしまい、本来あるべきほどに活かせないのかもしれない。あの場所を去り、年月が経つにつれて、ようやくその経験にふさわしい重要性を与えられるようになった」
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現役を続けるロナウド
元U-21スペイン代表のエルナンドは2021年にレアル・マドリーを退団し、現在はスペイン2部リーグでプレーしている。一方、クラブ歴代最多得点記録保持者であるロナウドは2018年にレアル・マドリーを去り、41歳となった今もサウジアラビア・プロリーグのアル・ナスルで健在だ。
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