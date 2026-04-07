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「何か真剣な対策が必要だ！」――ナポリとの契約が不透明な中、アントニオ・コンテがイタリア代表監督への復帰の可能性を示唆
コンテ氏、イタリア代表監督の候補に浮上
イタリアが3大会連続のワールドカップ本大会出場を逃すという惨憺たる結果に終わったことを受け、56歳のこの指揮官が再び代表チームの指揮を執る有力候補として浮上している。 2014年から2016年にかけてアズーリを率いたコンテは、現在ナポリでの任務を抱えているにもかかわらず、代表監督への再就任という案を検討する用意があるようだ。当面のクラブでの目標に集中しているとはいえ、代表チームへの魅力は依然として強いものがある。
- AFP
ナポリの将来について明確な説明が必要だ
月曜日の夜、ナポリがACミランに1-0で勝利した後の会見で、コンテ監督は、高まる憶測が集中力を乱す要因になっていないかと問われた。彼は冷静さを保ち、イタリアサッカーのトップレベルで指揮を執る以上、噂はつきものだと述べた。
「「昨年、シーズン終盤の3ヶ月間、私がナポリを離れてユヴェントスに行くという話がメディアで取り沙汰されていたことを忘れてはならないでしょう？」と、コンテ監督は『フットボール・イタリア』の取材に対し語った。「メディアは何かを書かなければならないし、そのリストに私の名前が挙がるのも当然のことだ。もし私がイタリアサッカー連盟（FIGC）の会長なら、他の人物と同様に自分自身も候補として検討するだろう。多くの理由から、私はコンテをそのリストに入れるだろう。」
コンテ監督のナポリとの契約は、残り1年となっている。しかし、クラブでの将来に関する最終決定はまだ下されていないことを明かし、今シーズンの終了後にトップレベルでの話し合いが行われる予定だと述べた。
「私はすでに代表チームで指揮を執った経験があり、その環境も熟知している。自国を代表することは素晴らしいことだから、光栄に思う。皆さんもよくご存知の通り、ナポリとの契約はあと1年残っており、シーズン終了後に会長と話し合う予定だ」と彼は付け加えた。
体系的な変革への要請
ユーロ2020での優勝以来、イタリア代表の衰退は著しいものがあり、コンテ監督は、ベンチにいる監督を交代させるだけでは、イタリアサッカーに根深くある問題を解決するには不十分だと考えている。彼は国際大会における勝敗の紙一重の差について言及しつつ、サッカーの発展に向けてより力強い取り組みを求めた。
「もしあのボスニアとのPK戦に勝ってワールドカップ出場を決めていれば、人々はそれを偉大な成果であり、イタリアが素晴らしいサッカーをしていると称賛していたはずだ。それが叶わなかったのは残念だ」と彼は付け加えた。 「残念ながら、今のこのスポーツでは結果だけがすべてだ。しかし、3大会連続でワールドカップを逃した今、真剣な対策が必要だ。私が監督だった頃も多くの議論はあったが、クラブからの支援はほとんど得られなかった。今はすべてが惨事と見なされているが、惨事の中にも、必ず救い出せるものはあるものだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
自身の将来について決断を下す前に、コンテ監督はナポリでの職務に専念し続ける。ナポリは現在、セリエAで31試合を消化し65ポイントを獲得して2位につけており、首位のインテル・ミラノに7ポイント差をつけられている。次戦は日曜日にパルマと対戦する。