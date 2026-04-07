「何か真剣な対策が必要だ！」――ナポリとの契約が不透明な中、アントニオ・コンテがイタリア代表監督への復帰の可能性を示唆

月曜日の夜、ナポリがACミランに1-0で勝利した後の会見で、コンテ監督は、高まる憶測が集中力を乱す要因になっていないかと問われた。彼は冷静さを保ち、イタリアサッカーのトップレベルで指揮を執る以上、噂はつきものだと述べた。

「「昨年、シーズン終盤の3ヶ月間、私がナポリを離れてユヴェントスに行くという話がメディアで取り沙汰されていたことを忘れてはならないでしょう？」と、コンテ監督は『フットボール・イタリア』の取材に対し語った。「メディアは何かを書かなければならないし、そのリストに私の名前が挙がるのも当然のことだ。もし私がイタリアサッカー連盟（FIGC）の会長なら、他の人物と同様に自分自身も候補として検討するだろう。多くの理由から、私はコンテをそのリストに入れるだろう。」

コンテ監督のナポリとの契約は、残り1年となっている。しかし、クラブでの将来に関する最終決定はまだ下されていないことを明かし、今シーズンの終了後にトップレベルでの話し合いが行われる予定だと述べた。

「私はすでに代表チームで指揮を執った経験があり、その環境も熟知している。自国を代表することは素晴らしいことだから、光栄に思う。皆さんもよくご存知の通り、ナポリとの契約はあと1年残っており、シーズン終了後に会長と話し合う予定だ」と彼は付け加えた。