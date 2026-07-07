最後に挙げられる特徴は、彼の風変わりな性格だ。「彼のプレーを見ていて一番好きだったのは、次に何が起こるか予測できないことだ。ボールを10秒間抱えて時間稼ぎをするのか、ディフェンダーを怒鳴りつけるのか、まったく分からない」とアープスは語った。「でも、それが好きなんだ。 GKには少し個性があるのが好きで、彼にはそれがたっぷりある。先日の試合でもそれが際立っていた。DFもよくやったが、彼とダン・バーンは最後の30分、命がけでクロスに対応していた」