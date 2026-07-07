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「何が起こるか分からない」――ジョーダン・ピックフォードの3大特長を解説。ライオネッシーズのレジェンドGK、メアリー・イアプスが、イングランド代表のワールドカップ正GKを分析する。
爆発的なパワーとトーナメントでの快進撃
イアプス氏は、ピックフォードが不可欠な理由を解説した。今大会のイングランド代表で全試合に出場した彼は、クロアチア戦で2失点したが、ガーナ戦とパナマ戦では無失点に抑えた。
ベスト32のコンゴ民主共和国戦で1失点したものの、パフォーマンスは依然としてトップクラスだ。 「先日の試合での彼は信じられないほど素晴らしかった。大会序盤は少し苦戦し、我々が知るピックフォードとは少し違っていたが、メキシコ戦ではあらゆるクロスに飛び出し、素晴らしい活躍を見せた。だから私は彼を高く評価している。彼はゴールをしっかりと守っているからだ。 誰もが気づいていると思うが、彼はたとえボールがゴール外や大きく上を飛んでいても、あらゆるボールに飛び込んでいく。それがピッチ上での彼の存在感の一部だと思う。彼はストライカーに、ミスを許容できる余地がどれほどあるかを考え直させるのが好きなんだ。彼は非常に爆発力がある。背の高いゴールキーパーというわけではないが、ゴールを本当にしっかりと守っている」と、アープスはスカイ・スポーツに語った。
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直接販売とメキシコでのマスタークラス
ピックフォードはロングパスに定評がある。アープスは「彼はロングボールを蹴れる。ダイレクトなプレーでイングランドを救い、ケインにボールを預け、プレッシャーを逃れ陣地を広げる。エデルソンよりロングボールのスペシャリストだ」と語る。 PSGのようにボールをフィールド外へ蹴り出すわけではないが、戦術の一部だった。最初の25分はテリトリーを広げつつ、不用意なミスを避け、メキシコにチャンスを与えないことが目的だったと思う。」ベスト16のメキシコ戦では2失点したが、彼のパフォーマンスは大会屈指と評価された。
予測不可能な性質と守備の堅さ
最後に挙げられる特徴は、彼の風変わりな性格だ。「彼のプレーを見ていて一番好きだったのは、次に何が起こるか予測できないことだ。ボールを10秒間抱えて時間稼ぎをするのか、ディフェンダーを怒鳴りつけるのか、まったく分からない」とアープスは語った。「でも、それが好きなんだ。 GKには少し個性があるのが好きで、彼にはそれがたっぷりある。先日の試合でもそれが際立っていた。DFもよくやったが、彼とダン・バーンは最後の30分、命がけでクロスに対応していた」
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ノルウェー戦の次は何が待ち受けているのか？
イングランドは準々決勝でノルウェーと対戦する。ピックフォードは、今大会で7得点を挙げているアーリング・ハーランドを止めなければならない。ハーランドはベスト16でブラジルを2－1で破り、2得点を奪った。チームは今週、重要な一戦に向けて過密なスケジュールをこなす。
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