「何が起こるか分からない」と認めつつも、なぜマウリシオ・ポチェッティーノにとって米国代表とトッテナムの「兼任」は選択肢にならなかったのか

ポチェッティーノ監督は、自身が引き続き米国代表に専念していることを改めて強調し、記者団に次のように語った。「現時点では、我々はワールドカップに全力を注いでおり、非常に、非常に集中している。私が代表チームに献身していることは、誰もが知っているはずだ。今の段階で将来について語る必要はないと思う。」

しかし、トッテナムでの再指揮の可能性については否定せず、「『絶対にない』とは言わない。サッカーの世界では、何が起こるかわからないからだ」と語った。

アルゼンチン人監督はさらにこう付け加えた。「トッテナムとの絆を考えると、トッテナムやクラブ、そこで働く人々、そしてファンに対して何の感情も抱かないということはあり得ない。あれは私の人生で最高の経験の一つだった。

「もちろん、それが私の願いだ。そして、選手たちのおかげで、彼らは残留できると確信している。選手たちがいるだけでなく、勝利のためのエネルギーを生み出すために全力を尽くすファンを持つクラブだからだ。もちろん、相乗効果や方向性の調整は難しいため、厳しい戦いになるだろう。

「言いたいのは、彼らには勝つ力があるということだ。もちろん、私はそれを心から信じている。我々はここに残り、ワールドカップに全力を注ぐことになるが、あのクラブについて聞かれるなら、それは私が本当に大切に思っているクラブだ。そして間違いなく、彼らはプレミアリーグに残留すると信じている。なぜなら、彼らはそれだけの価値があるからだ。」