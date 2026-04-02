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「何が起こるか分からない」と認めつつも、なぜマウリシオ・ポチェッティーノにとって米国代表とトッテナムの「兼任」は選択肢にならなかったのか
スパーズは降格回避の戦いでデ・ゼルビ監督に白羽の矢を立てた
今シーズン、トッテナムが降格の危機に陥り、プレミアリーグ残留が深刻な脅威にさらされる中、トーマス・フランクやクロアチア人指揮官トゥドールがベンチを去った。最後に指揮を執った人物はわずか7試合しか指揮を執らず、その間にトップリーグで勝ち点1を獲得したに過ぎなかった。
指揮権は現在、元ブライトンおよびマルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビに委ねられており、このイタリア人監督は5年契約でイングランドのサッカー界に復帰した。もし彼が期待に応えることができれば、少なくとも2031年まではトッテナムのベンチに空席は生じないだろう。
スパーズは当初の暫定監督体制を続けるのではなく、再び正式な監督を任命した。これにより、ポチェッティーノの就任の可能性は消えた。ワールドカップ本大会が6月中旬に始まることを踏まえれば、彼が2025-26シーズンの終了までチームを率いた上で、自身の長期的な将来について最終的な決断を下す用意があるかどうか、疑問の声が上がってもおかしくなかっただろう。
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ポチェッティーノはトッテナムと米国代表の両方を率いることができたのだろうか？
元米国代表およびトッテナムのゴールキーパー、フリーデルは、ジョブシェアリングの案が真剣に検討されていたとは考えていないようだ。英国で信頼できるカジノサイトを紹介するGambling.comを通じて、この元ゴールキーパーはGOALに対し次のように語った。「もしそうだったら、私は驚いただろう。
「トッテナムが彼を欲しがると思うか？ 彼がトッテナムに戻りたいと思うか？ その2つの質問に対する答えは『イエス』だと思う。なぜなら、彼は新体制の役員たちとの話し合いを気に入っていたからだ。彼は賢い男だ。成功できないと思うような状況には身を置かないだろう。 しかし、彼は非常に誠実で勤勉な人物だ。自国開催のワールドカップを控えた米国代表チームにおいて、彼が本業から目をそらしていると誰か一人でも思わせるようなことは、私には到底考えられない。彼がそんなことをするとは到底思えない。
「ワールドカップ後にトッテナムの指揮を執り、就任後は完全に集中する姿は想像できる。でも、もし彼が二足のわらじを履くことになったら、正直、驚いてしまうだろう。」
ポチェッティーノ、トッテナムでの再就任の可能性に言及
ポチェッティーノ監督は、自身が引き続き米国代表に専念していることを改めて強調し、記者団に次のように語った。「現時点では、我々はワールドカップに全力を注いでおり、非常に、非常に集中している。私が代表チームに献身していることは、誰もが知っているはずだ。今の段階で将来について語る必要はないと思う。」
しかし、トッテナムでの再指揮の可能性については否定せず、「『絶対にない』とは言わない。サッカーの世界では、何が起こるかわからないからだ」と語った。
アルゼンチン人監督はさらにこう付け加えた。「トッテナムとの絆を考えると、トッテナムやクラブ、そこで働く人々、そしてファンに対して何の感情も抱かないということはあり得ない。あれは私の人生で最高の経験の一つだった。
「もちろん、それが私の願いだ。そして、選手たちのおかげで、彼らは残留できると確信している。選手たちがいるだけでなく、勝利のためのエネルギーを生み出すために全力を尽くすファンを持つクラブだからだ。もちろん、相乗効果や方向性の調整は難しいため、厳しい戦いになるだろう。
「言いたいのは、彼らには勝つ力があるということだ。もちろん、私はそれを心から信じている。我々はここに残り、ワールドカップに全力を注ぐことになるが、あのクラブについて聞かれるなら、それは私が本当に大切に思っているクラブだ。そして間違いなく、彼らはプレミアリーグに残留すると信じている。なぜなら、彼らはそれだけの価値があるからだ。」
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プレミアリーグの対戦相手：デ・ゼルビ監督就任後初戦でトッテナムが対戦するのはどのチームか
現在、トッテナムはプレミアリーグの順位表で17位につけており、残り7試合を残して降格圏からわずか1ポイント差で1つ上の順位に位置している。デ・ゼルビ監督の指揮下での初戦は、日曜日にサンダーランドへのアウェイ戦となる。
一方、ポチェッティーノ監督は、3月の代表戦期間中に米国代表がベルギーとポルトガルに敗れるのを見ており、6月11日に開幕する主要大会に向けた最終26人のメンバー発表を前に、多くの課題を抱えている。