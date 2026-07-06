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「何が起こるかわからない」――マンチェスター・シティのストライカーの父が、レアル・マドリードにエルリング・ハーランド獲得への希望を与えた。
マドリードの夢は続く
マンチェスター・シティのストライカーは国際舞台で驚異的な活躍を見せているが、2026年ワールドカップ期間中、ピッチ外での将来も話題だ。ノルウェー対ブラジル戦を控えてDAZNの取材に応じたアルフ・インゲ氏は、息子はイングランドで落ち着いているものの、世界トップクラブへの扉は閉ざされていないと示唆した。
「レアル・マドリードへの移籍？彼はマンチェスター・シティで幸せだし、長期契約を結んでいる」とハランド・シニアは語った。その直後、彼は「新シーズンを待っているが、誰だってマドリードでプレーしたい。サッカーでは何が起こるか分からない」と続けた。
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ワールドカップでの活躍が期待を高めている
ブラジル戦で2得点を挙げ、ノルウェーをW杯準々決勝へ導いたハランド。評価は最高潮だ。25歳のストライカーはアーセナルDFガブリエルをかわして先制し、遠距離シュートで2－1の勝利を決定。大会通算7得点とした。
現在、彼はリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペと並んで得点王トップに立ち、世界屈指のストライカーとしての地位を確固たるものにしている。代表54試合で62得点を挙げ、マンチェスター・シティの選手としてどんな舞台でも存在感を示している。
スペインの首都で起きた選挙の波乱
レアル・マドリードの会長選直後にこうした発言が出たのは注目に値する。敗れた候補者エンリケ・リケルメはハランドの獲得を公約に掲げ、彼がスペイン移籍を希望していると主張していた。選挙前、リケルメはハランドやチームメイトのロドリの獲得に失敗した場合、ソシオ（会員）の会費を負担すると約束していた。
アルフ・インゲ氏と代理人のラファエラ・ピメンタ氏は以前、リケルメ氏の主張を「事実無根」と否定したが、今回の発言はハーランド側にまだ余地があることを示唆する。一方、マンチェスター・シティは2025年初頭にハーランドと長期契約延長を結んでおり、自信を持って対応している。
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エティハドの新しい時代
移籍の噂が絶えないが、ハーランドはクラブでも大きな変化に備える必要がある。エンツォ・マレスカがペップ・グアルディオラの後任として正式決定し、来季はマンチェスター・シティで新監督の下でプレーする。ワールドカップが終われば、新しい戦術に適応することが当面の最優先課題となる。
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