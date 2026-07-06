レアル・マドリードの会長選直後にこうした発言が出たのは注目に値する。敗れた候補者エンリケ・リケルメはハランドの獲得を公約に掲げ、彼がスペイン移籍を希望していると主張していた。選挙前、リケルメはハランドやチームメイトのロドリの獲得に失敗した場合、ソシオ（会員）の会費を負担すると約束していた。

アルフ・インゲ氏と代理人のラファエラ・ピメンタ氏は以前、リケルメ氏の主張を「事実無根」と否定したが、今回の発言はハーランド側にまだ余地があることを示唆する。一方、マンチェスター・シティは2025年初頭にハーランドと長期契約延長を結んでおり、自信を持って対応している。



